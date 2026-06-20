Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल!

Nirjala Ekadashi 2026: एकादशी तिथि को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन जब बात निर्जला एकादशी की आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. ज्येष्ठ माह में आने वाली यह एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है.

धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें वर्षभर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है.इस बार निर्जला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि इस शुभ अवसर पर अत्यंत प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध और शुक्र किसी एक राशि में एक साथ विराजमान होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है. बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, ज्ञान, तर्क और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. इन दोनों ग्रहों की युति जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक उन्नति के संकेत देती है.

निर्जला एकादशी के दिन कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति से बनने वाला यह शुभ राजयोग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस योग का सबसे अधिक लाभ मिल सकता है.

यह भी पढ़ें- Santan Prapti Ke Upay: संतान सुख के लिए करें ये 6 आसान उपाय, घर में गूंज उठेगी किलकारी

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बेहद शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से करियर में बदलाव या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.

आर्थिक मामलों में भी यह समय अनुकूल रहेगा. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और निवेश से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं. जो लोग किसी नई योजना या व्यवसाय पर काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर भी बन सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग विशेष महत्व रखता है क्योंकि बुध और शुक्र की युति इसी राशि में हो रही है. ऐसे में इस राशि के लोगों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यस्थल पर सम्मान मिलने के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. यह समय नई शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है.

यह भी पढें- Sawan month 2026: पावन महीने सावन शुरू होने से पहले घर को भी बनाए पवित्र, वास्तु अनुसार करें ये

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए निर्जला एकादशी खुशियों भरी खबर लेकर आ सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनके पूरे होने की संभावना है.

धन संबंधी मामलों में भी स्थिति मजबूत रहेगी. बचत बढ़ सकती है और आर्थिक योजनाएं सफल साबित हो सकती हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे.

इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

ज्योतिषीय दृष्टि से निर्जला एकादशी पर बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग बेहद शुभ माना जा रहा है. खासकर वृषभ, कर्क और तुला राशि के जातकों को इस दौरान धन, करियर, सम्मान और सुख-समृद्धि से जुड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी भविष्यवाणी को पूर्ण सत्य मानने के बजाय इसे आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर ही देखना चाहिए.