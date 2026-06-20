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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल!

Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल!

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ मास में आने वाला यह व्रत बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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Nirjala Ekadashi 2026: एकादशी तिथि को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन जब बात निर्जला एकादशी की आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. ज्येष्ठ माह में आने वाली यह एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है.

धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें वर्षभर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है.इस बार निर्जला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि इस शुभ अवसर पर अत्यंत प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध और शुक्र किसी एक राशि में एक साथ विराजमान होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है. बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, ज्ञान, तर्क और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. इन दोनों ग्रहों की युति जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक उन्नति के संकेत देती है.

निर्जला एकादशी के दिन कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति से बनने वाला यह शुभ राजयोग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस योग का सबसे अधिक लाभ मिल सकता है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बेहद शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से करियर में बदलाव या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.

आर्थिक मामलों में भी यह समय अनुकूल रहेगा. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और निवेश से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं. जो लोग किसी नई योजना या व्यवसाय पर काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर भी बन सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग विशेष महत्व रखता है क्योंकि बुध और शुक्र की युति इसी राशि में हो रही है. ऐसे में इस राशि के लोगों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यस्थल पर सम्मान मिलने के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. यह समय नई शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए निर्जला एकादशी खुशियों भरी खबर लेकर आ सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनके पूरे होने की संभावना है.

धन संबंधी मामलों में भी स्थिति मजबूत रहेगी. बचत बढ़ सकती है और आर्थिक योजनाएं सफल साबित हो सकती हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे.

इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

ज्योतिषीय दृष्टि से निर्जला एकादशी पर बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग बेहद शुभ माना जा रहा है. खासकर वृषभ, कर्क और तुला राशि के जातकों को इस दौरान धन, करियर, सम्मान और सुख-समृद्धि से जुड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी भविष्यवाणी को पूर्ण सत्य मानने के बजाय इसे आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर ही देखना चाहिए.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Ekadashi Vrat Fasting Festival Shubh Yog Jyestha Month Yog Effects
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