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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVehicle Purchase Muhurat 2026: जुलाई में गाड़ी खरीदना है ? यहां जान लें वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

Vehicle Purchase Muhurat 2026: जुलाई में गाड़ी खरीदना है ? यहां जान लें वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

Vehicle Purchase Muhurat July 2026: शुभ मुहूर्त में खरीदा गया वाहन सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है. ऐसे में जुलाई 2026 में गाड़ी खरीदने के लिए क्या-क्या शुभ मुहूर्त है जान लें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Jul 2026 09:51 AM (IST)
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Vehicle Purchase Muhurat July 2026: भारतीय परंपरा में वाहन खरीदने से पहले पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त चुनने की परंपरा रही है. मान्यता है कि शुभ समय में खरीदा गया वाहन लंबे समय तक सुख, सुरक्षा और समृद्धि का कारण बनता है. आज भी लोग सही दिन, तिथि, मुहूर्त देखे बिना न गाड़ी बुक करते हैं, न ही घर लाते हैं.

मान्यता है कि इस समय वाहन खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलता है. वाहन एक बड़ा निवेश होता है. शुभ समय में खरीदारी करने से धन का सदुपयोग और भविष्य में आर्थिक उन्नति की कामना की जाती है. ऐसे में  अगर आप जुलाईल 2026 में कार, बाइक या अन्य वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लें शुभ मुहूर्त.

Hindi Panchang, 2 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार है. पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है. गुरुवार के दिन पीपल का पौधा लगाना और उसकी नियमित सेवा करना शुभ माना जाता है. 

भगवान विष्णु को पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या श्रीहरि स्तुति का पाठ करें. मान्यता है इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

जुलाई 2026 गाड़ी खरीदने का मुहूर्त

  • 2 जुलाई 2026 - सुबह 9:37 से सुबह 5:28, 3 जुलाई
  • 3 जुलाई 2026 - सुबह 5:28 से 11:20 तक
  • 5 जुलाई 2026 - सुबह 5:28 से दोपहर 3:12 तक
  • 8 जुलाई 2026 - सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
  • 12 जुलाई 2026 - सुबह 5:32 बजे से रात 10:29 बजे तक
  • 19 जुलाई 2026 - शाम 6:12 से सुबह 3:29, 20 जुलाई
  • 24 जुलाई 2026 - सुबह 5:38 से सुबह 4:36 तक, 25 जुलाई
  • 29 जुलाई 2026  - दोपहर 3:37 से सुबह 5:41, 30 जुलाई
  • 30 जुलाई 2026 - सुबह 5:41 बजे से रात 9:30 बजे तक

जुलाई में वाहन खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त

इस दिन भड़ली नवमी है. धार्मिक शास्‍त्रों के आधार पर इस दिन अबुझ मुहूर्त होता है. चतुर्मास शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों का यह अंतिम और सबसे शुभ दिन होता है. आप इस दिन भी वाहन खरीद सकते हैं. अबूझ मुहूर्त होने के कारण आप पूरे दिन में कभी भी वाहन खरीदकर घर ला सकते है.

शुभ मुहूर्त में गाड़ी खरीदने का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया कार्य अपेक्षाकृत कम बाधाओं का सामना करता है. इसी कारण कई लोग वाहन खरीदने के लिए पंचांग का सहारा लेते हैं. वाहन केवल एक साधन नहीं, बल्कि दैनिक जीवन, परिवार और आजीविका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निवेश होता है. इसलिए पंचांग के आधार पर ऐसा समय चुना जाता है, जब ग्रह-नक्षत्रों का संयोग अनुकूल हो और शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाए. इससे अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों की आशंका कम होनी की मान्यता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Jul 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Shubh Muhurat 2026 Vehicle Purchasing Muhurat 2026
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