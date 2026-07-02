Vehicle Purchase Muhurat July 2026: भारतीय परंपरा में वाहन खरीदने से पहले पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त चुनने की परंपरा रही है. मान्यता है कि शुभ समय में खरीदा गया वाहन लंबे समय तक सुख, सुरक्षा और समृद्धि का कारण बनता है. आज भी लोग सही दिन, तिथि, मुहूर्त देखे बिना न गाड़ी बुक करते हैं, न ही घर लाते हैं.

मान्यता है कि इस समय वाहन खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलता है. वाहन एक बड़ा निवेश होता है. शुभ समय में खरीदारी करने से धन का सदुपयोग और भविष्य में आर्थिक उन्नति की कामना की जाती है. ऐसे में अगर आप जुलाईल 2026 में कार, बाइक या अन्य वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लें शुभ मुहूर्त.

Hindi Panchang, 2 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार है. पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है. गुरुवार के दिन पीपल का पौधा लगाना और उसकी नियमित सेवा करना शुभ माना जाता है.

भगवान विष्णु को पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या श्रीहरि स्तुति का पाठ करें. मान्यता है इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

जुलाई 2026 गाड़ी खरीदने का मुहूर्त

2 जुलाई 2026 - सुबह 9:37 से सुबह 5:28, 3 जुलाई

3 जुलाई 2026 - सुबह 5:28 से 11:20 तक

5 जुलाई 2026 - सुबह 5:28 से दोपहर 3:12 तक

8 जुलाई 2026 - सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक

12 जुलाई 2026 - सुबह 5:32 बजे से रात 10:29 बजे तक

19 जुलाई 2026 - शाम 6:12 से सुबह 3:29, 20 जुलाई

24 जुलाई 2026 - सुबह 5:38 से सुबह 4:36 तक, 25 जुलाई

29 जुलाई 2026 - दोपहर 3:37 से सुबह 5:41, 30 जुलाई

30 जुलाई 2026 - सुबह 5:41 बजे से रात 9:30 बजे तक

जुलाई में वाहन खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त

इस दिन भड़ली नवमी है. धार्मिक शास्‍त्रों के आधार पर इस दिन अबुझ मुहूर्त होता है. चतुर्मास शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों का यह अंतिम और सबसे शुभ दिन होता है. आप इस दिन भी वाहन खरीद सकते हैं. अबूझ मुहूर्त होने के कारण आप पूरे दिन में कभी भी वाहन खरीदकर घर ला सकते है.

शुभ मुहूर्त में गाड़ी खरीदने का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया कार्य अपेक्षाकृत कम बाधाओं का सामना करता है. इसी कारण कई लोग वाहन खरीदने के लिए पंचांग का सहारा लेते हैं. वाहन केवल एक साधन नहीं, बल्कि दैनिक जीवन, परिवार और आजीविका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निवेश होता है. इसलिए पंचांग के आधार पर ऐसा समय चुना जाता है, जब ग्रह-नक्षत्रों का संयोग अनुकूल हो और शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाए. इससे अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों की आशंका कम होनी की मान्यता है.

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