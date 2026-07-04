Rashifal 5 July 2026: कुंभ राशि में ग्रहण योग से 5 राशि वालों का भाग्य देगा साथ, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 5 July 2026: मेष वालों की सीनिर्यस करेंगे तारीफ, मिथुन वाले पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं, सिंह वालों के विरोधी होंगे परास्त जानें मेष से मीन का भाग्य.
Rashifal 5 July 2026: आज 05 जुलाई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि पंचमी सुबह 09 बजकर 50 मिनट तक रहेगा, तक उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.
शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा कुम्भ राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद सुखद रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में में संचरण करेंगे,घर में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी. किसी शुभ अवसर या त्योहार के कारण घर में उत्साह का माहौल रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव साफ दिखाई देगा. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके कार्य की सराहना करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज कोई बड़ा लाभ या नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. मित्रों के साथ मनोरंजन और उत्सव का माहौल पढ़ाई से ध्यान भटका सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए. मेहनत का सकारात्मक परिणाम भविष्य में अवश्य मिलेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा. मानसिक शांति और पारिवारिक खुशियां आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगी. हालांकि त्योहारों के दौरान तला-भुना या अधिक मीठा भोजन सीमित मात्रा में ही करें. पर्याप्त पानी पीएं और दिनचर्या संतुलित रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार या अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि होने की संभावना है. परिवार की आवश्यकताओं और खरीदारी पर खर्च करने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास रिश्ते को नई मजबूती देगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक और धूपबत्ती जलाकर पूरे परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आप अपना अधिकतर समय परिवार के साथ गुजारेंगे. चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में में संचरण करेंगे,घर में सभी सदस्यों के साथ बैठकर आप पुरानी यादों को ताजा करते हुए खुशियों के पल बिताएंगे. ननिहाल पक्ष से आज आपको कोई बहुत अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. हालांकि, त्योहारी सीजन होने के कारण बेवजह बाहर घूमने-फिरने से बचकर घर पर ही समय व्यतीत करें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा. कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग और सहानुभूति मिलेगी, जिससे कठिन काम भी आसानी से पूरा होगा.
- करियर और शिक्षा: जो लोग किसी निर्धारित लक्ष्य को लेकर प्रयासरत हैं, उन्हें आज कामयाबी जरूर मिलेगी. पिछले कुछ समय से अटके हुए आपके अधूरे काम आज पूर्ण होंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, उन्हें सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. अगर आप लंबे समय से किसी खराब तबीयत से जूझ रहे थे, तो आज उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा. बस त्योहारी सीजन में बाहर का जंक फूड खाने से सावधानी बरतें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में आ रहे मुनाफे और नौकरी में स्थिरता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आप अपनी बचत बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: पुरानी यादों को याद करने का यह दिन प्रेमी जोड़ों के लिए भावुकता लेकर आएगा. मित्रों से मिलने के कार्यक्रम में आपका पार्टनर भी शामिल हो सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. दोपहर तक किसी अच्छी खबर के मिलने से घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में में संचरण करेंगे,घर में काफी समय से मन को उद्विग्न कर रही कोई पुरानी चिंता आज दूर होगी, जिससे परिवार में सुकून का माहौल बनेगा. सदस्यों के साथ मधुरता बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में विकास होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं, जिससे आपकी नई योजनाएं अमल में आएंगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. हालांकि, कार्यस्थल पर अपने अधिकारी या बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें, वरना स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्साहप्रद है. आज आपकी लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में विशेष रुचि रहेगी. यदि आप रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नई सोच के साथ कुछ अनूठा करने का मौका मिलेगा. पढ़ाई में पूरा मन लगाएं, सफलता जरूर मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज अपने खान-पान में विशेष ध्यान रखें. हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें. मन से नेगेटिव विचारों को पूरी तरह निकाल दें, नहीं तो आप गहरी हताशा का अनुभव करेंगे. योग और प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार के विस्तार से आर्थिक लाभ होगा. लेकिन ध्यान रहे कि जल्दी पैसे कमाने के लालच में कोई भी अनैतिक काम न करें. ऐसा करना आपको भारी आर्थिक विपत्ति में डाल सकता है. संभव हो तो गलत रास्तों से दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आकस्मिक प्रवास का योग बन रहा है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. विवाहित जोड़ों के बीच समझदारी बढ़ेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर धूप दें. नकारात्मकता दूर करने के लिए दिन में तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें.