हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 5 July 2026: कुंभ राशि में ग्रहण योग से 5 राशि वालों का भाग्य देगा साथ, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 5 July 2026: कुंभ राशि में ग्रहण योग से 5 राशि वालों का भाग्य देगा साथ, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 5 July 2026: मेष वालों की सीनिर्यस करेंगे तारीफ, मिथुन वाले पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं, सिंह वालों के विरोधी होंगे परास्त जानें मेष से मीन का भाग्य.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

Rashifal 5 July 2026: आज 05 जुलाई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि पंचमी सुबह 09 बजकर 50 मिनट तक रहेगा, तक उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.

शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा कुम्भ राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद सुखद रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में में संचरण करेंगे,घर में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी. किसी शुभ अवसर या त्योहार के कारण घर में उत्साह का माहौल रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव साफ दिखाई देगा. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके कार्य की सराहना करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज कोई बड़ा लाभ या नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. मित्रों के साथ मनोरंजन और उत्सव का माहौल पढ़ाई से ध्यान भटका सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए. मेहनत का सकारात्मक परिणाम भविष्य में अवश्य मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा. मानसिक शांति और पारिवारिक खुशियां आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगी. हालांकि त्योहारों के दौरान तला-भुना या अधिक मीठा भोजन सीमित मात्रा में ही करें. पर्याप्त पानी पीएं और दिनचर्या संतुलित रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार या अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि होने की संभावना है. परिवार की आवश्यकताओं और खरीदारी पर खर्च करने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास रिश्ते को नई मजबूती देगा.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: हल्का गुलाबी
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक और धूपबत्ती जलाकर पूरे परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें.

वृषभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज आप अपना अधिकतर समय परिवार के साथ गुजारेंगे. चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में में संचरण करेंगे,घर में सभी सदस्यों के साथ बैठकर आप पुरानी यादों को ताजा करते हुए खुशियों के पल बिताएंगे. ननिहाल पक्ष से आज आपको कोई बहुत अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. हालांकि, त्योहारी सीजन होने के कारण बेवजह बाहर घूमने-फिरने से बचकर घर पर ही समय व्यतीत करें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा. कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग और सहानुभूति मिलेगी, जिससे कठिन काम भी आसानी से पूरा होगा.
  • करियर और शिक्षा: जो लोग किसी निर्धारित लक्ष्य को लेकर प्रयासरत हैं, उन्हें आज कामयाबी जरूर मिलेगी. पिछले कुछ समय से अटके हुए आपके अधूरे काम आज पूर्ण होंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, उन्हें सफलता मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: आज आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. अगर आप लंबे समय से किसी खराब तबीयत से जूझ रहे थे, तो आज उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा. बस त्योहारी सीजन में बाहर का जंक फूड खाने से सावधानी बरतें.
  • आर्थिक स्थिति: व्यापार में आ रहे मुनाफे और नौकरी में स्थिरता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आप अपनी बचत बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: पुरानी यादों को याद करने का यह दिन प्रेमी जोड़ों के लिए भावुकता लेकर आएगा. मित्रों से मिलने के कार्यक्रम में आपका पार्टनर भी शामिल हो सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें.

मिथुन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. दोपहर तक किसी अच्छी खबर के मिलने से घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में में संचरण करेंगे,घर में काफी समय से मन को उद्विग्न कर रही कोई पुरानी चिंता आज दूर होगी, जिससे परिवार में सुकून का माहौल बनेगा. सदस्यों के साथ मधुरता बनी रहेगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में विकास होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं, जिससे आपकी नई योजनाएं अमल में आएंगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. हालांकि, कार्यस्थल पर अपने अधिकारी या बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें, वरना स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्साहप्रद है. आज आपकी लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में विशेष रुचि रहेगी. यदि आप रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नई सोच के साथ कुछ अनूठा करने का मौका मिलेगा. पढ़ाई में पूरा मन लगाएं, सफलता जरूर मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: आज अपने खान-पान में विशेष ध्यान रखें. हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें. मन से नेगेटिव विचारों को पूरी तरह निकाल दें, नहीं तो आप गहरी हताशा का अनुभव करेंगे. योग और प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होगा.
  • आर्थिक स्थिति: व्यापार के विस्तार से आर्थिक लाभ होगा. लेकिन ध्यान रहे कि जल्दी पैसे कमाने के लालच में कोई भी अनैतिक काम न करें. ऐसा करना आपको भारी आर्थिक विपत्ति में डाल सकता है. संभव हो तो गलत रास्तों से दूर रहें.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आकस्मिक प्रवास का योग बन रहा है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. विवाहित जोड़ों के बीच समझदारी बढ़ेगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: केसरिया
  • उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर धूप दें. नकारात्मकता दूर करने के लिए दिन में तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें.

कर्क राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक स्तर पर काफी इमोशनल रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में में संचरण करेंगे, घर में आप किसी परिजन के साथ गहरे भावनात्मक संबंध में बंध सकते हैं. आनंद-प्रमोद और मनोरंजक गतिविधियों के कारण घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. मित्रों का साथ मिलने से आपका आनंद दोगुना हो जाएगा. बस इस खुशी में वाणी पर संयम बनाए रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भावनाओं का उफान रहेगा. आपका रिश्ता काफी अधिक इमोशनल रहेगा, जो आपसी प्रेम को और मजबूत बनाएगा. अपने पार्टनर के साथ कुछ खास और रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट को आरंभ करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है. क्रोध पर काबू रखें और वाणी उग्र न हो जाएं, इसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कार्यस्थल पर टकराव हो सकता है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में भावनात्मक विचारों से ध्यान भटकने से बचना होगा. करियर के संदर्भ में कोई नया फैसला लेने की जल्दबाजी न करें. आज के दिन पुराने कामों और योजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित करना उचित रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आज धन के मामले में स्थिरता बनी रहेगी. लेकिन भावनाओं में आकर कोई बड़ा वित्तीय निवेश करने से बचें. नई आर्थिक योजनाएं शुरू करने से धन हानि हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज सतर्क रहें. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है. विशेषकर वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें, सड़क पर लापरवाही भारी पड़ सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: हल्का गुलाबी
  • उपाय: क्रोध और उग्र वाणी पर नियंत्रण पाने के लिए सुबह उठकर भगवान को जल अर्पित करें. दिन में कम से कम तीन बार गहरी सांस लें और मन में 'ॐ शांतिः' का जाप करें.

सिंह राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और मित्रों के लिए बेहद खास रहेगा. स्वजनों और दोस्तों के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने या यात्रा पर जाने का शानदार कार्यक्रम बनेगा. चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे, घर के वातावरण में खुशहाली छाई रहेगी और प्रियजनों के साथ मिलकर आप आनंद की अद्भुत भावना का अनुभव करेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी. आपके विरोधी पूरी तरह से परास्त होंगे और आपकी विजय सुनिश्चित होगी. किस्मत का पूरा साथ बना रहेगा. आप एकाग्रता के साथ किसी नए काम की शुरुआत कर सकेंगे, जिसके शुभ और लाभदायक परिणाम मिलेंगे.
  • करियर और शिक्षा: दोस्तों के साथ मिलकर भविष्य के किसी नए काम या प्रोजेक्ट से जुड़ी एक ठोस योजना बनाएंगे. छात्रों के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी.
  • स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बिल्कुल अच्छा रहेगा. काम में मिली सफलता और विरोधियों पर विजय के कारण आपके अंदर उत्साह और उमंग की लहर दौड़ेगी, जो आपको ऊर्जा से भरपूर रखेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए बेहद उत्तम रहेगा. व्यापार या नौकरी से अच्छा धन लाभ ले सकेंगे. पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत भी बढ़ेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी. प्रियजन (पार्टनर) के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. आप दोनों मिलकर यात्रा या किसी खास पल का आनंद लेंगे, जिससे रिश्ते में प्यार और गहराई बढ़ेगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएं. इसके बाद अपने काम की सफलता और विरोधियों पर विजय के लिए मन में सकारात्मक संकल्प लें.

कन्या राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार में सुख-शांति लेकर आएगा और परिजनों के साथ आनंद इसे खुशहाल बनाएगा. चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. आपकी मधुर वाणी का जादू अन्य लोगों को प्रभावित करेगा. रविवार होने के कारण कहीं घूमने-फिरने की संभावना है, जहां मिठाई के साथ मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा. दोपहर के बाद परिवार के लोगों की भावनाओं को गंभीरता से समझें और उनके लिए कोई उपहार जरूर खरीदें.
  • प्रेम जीवन: आज किसी खास व्यक्ति के साथ आप गहरे इमोशनल संबंध में बंध सकते हैं. उस सम्बन्ध में आपकी भावनाएं काफी अधिक उमड़ी हुई रहेंगी, जिससे प्रेम जीवन में अनोखा आनंद और जुड़ाव महसूस होगा.
  • व्यापार और नौकरी: आयात-निर्यात से जुड़े व्यापार में आज अच्छी सफलता मिलेगी. व्यापार को आगे बढ़ाने संबंधी कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे. हालांकि, कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद की आशंका बनी रहेगी. किसी भी नए काम को आरंभ करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है. मित्रों का साथ मिलने से आनंद दोगुना हो जाएगा.
  • करियर और शिक्षा: आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजक प्रवृत्ति से मन खुश रहेगा, लेकिन इसके चलते अपने करियर और पढ़ाई के लक्ष्य से ध्यान भटक सकता है. छात्रों को संयम बरतने की जरूरत है.
  • आर्थिक स्थिति: व्यापारिक सफलता से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. लेकिन परिवार के लिए उपहार खरीदने और बाहर भोजन पर होने वाले खर्चों के कारण बजट पर कुछ असर भी पड़ सकता है.
  • स्वास्थ्य: दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है. वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें. क्रोध पर संयम रखें और वाणी उग्र न हो जाएं, इसका पूरा ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: क्रीम
  • उपाय: क्रोध को नियंत्रित रखने के लिए घर में बुजुर्गों के पैर छूएं और उन्हें मिठाई खिलाएं.

तुला राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार को समर्पित रहेगा. आप अपने मित्रों और कुटुंबजनों के साथ समय का पूरा आनंद उठा सकेंगे. घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा और सबके साथ मिलकर कोई धार्मिक या मनोरंजनक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: अपनी कुशलता और काबिलियत को लोगों के समक्ष लाने का यह सबसे बेहतरीन अवसर है, इसका भरपूर लाभ उठाएं. नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी, जबकि व्यापारी वर्ग अपने नए ग्राहकों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.
  • करियर और शिक्षा: आज आपकी रचनात्मकता चरम पर निखरेगी. छात्रों के लिए पढ़ाई में मन लगाना आसान होगा. नई बातों को सीखने और नवीन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अपने तन और मन में अधिक ताजगी का अनुभव करेंगे. हालांकि, इस अच्छी फिटनेस को बनाए रखने के लिए बाहर का जंक फूड या भारी भोजन खाने से पूरी तरह बचना आपके लिए जरूरी होगा.
  • आर्थिक स्थिति: आज आपको अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आप स्वादिष्ट भोजन, नए वस्त्र परिधान की खरीदारी का आनंद ले सकेंगे. वाहन सुख की प्राप्ति भी संभव है.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांचक है. आज आपकी प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी, जिससे मन में खुशी का संचार होगा. विवाहित लोगों के जीवन में भी प्यार और समझ बढ़ेगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: सुबह उठकर ताजे जल से स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे आपके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा.

वृश्चिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, विदेश में रहने वाले आपके दोस्तों और स्वजनों की तरफ से कोई बहुत अच्छा समाचार प्राप्त होगा, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपसी सद्भाव और भी बढ़ेगी.
  • प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन अत्यंत अनुकूल और रोमांटिक रहने वाला है. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ और मधुर होंगे. दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम में गहराई आएगी, जिससे आपका जीवन और भी सुखमय हो जाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अपने सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम में बहुत लाभ हो सकेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों को लुभाने और व्यापार का विस्तार करने के लिए कोई विशेष योजना बनाने में सफलता मिलेगी. हालांकि, कानूनी मामलों और दस्तावेजों से जुड़े कार्यों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, भूलवश कोई भी निर्णय न लें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज थोड़ी परेशानी हो सकती है. उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और वे अन्य गतिविधियों या मनोरंजन की ओर अधिक आकर्षित होंगे. ऐसे में खुद को शांत रखकर अपने करियर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन आप अपने मनोरंजन और आनंद के लिए धन खर्च करेंगे. व्यापार में बनी हुई सकारात्मकता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना उचित रहेगा.
  • स्वास्थ्य: आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगने से आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा और आपको आंतरिक शांति मिलेगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: ऑरेंज
  • उपाय: कानूनी बाधाओं और मानसिक तनाव से बचने के लिए आज सुबह किसी मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल का दान करें.

धनु राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख-शांति के लिए बेहद शुभ और फलदायी रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, आपके परिवार में सुख और संतोष का माहौल कायम रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. आज आपको अपनी पत्नी अथवा संतान के सहयोग और सुझाव से कोई बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है, जिससे घर का वातावरण और भी खुशनुमा हो जाएगा.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपको केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि समाज और अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त होगा. आपकी आय में अचानक वृद्धि होगी. अगर आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है या कोई नई योजना शुरू की है, तो उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत होगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा और व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा. नई डीलिंग से फायदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उनका वर्चस्व बढ़ेगा. आपकी कार्य क्षमता सभी को प्रभावित करेगी और आपको विशेष सफलता मिलेगी.
  • करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा. विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत के अनुरूप शानदार परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक रहेगा. आप अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बेहतरीन और सुखद समय व्यतीत करेंगे. इसके अलावा, अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आज आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे. आपके अंदर उत्साह भरा रहेगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और सारा तनाव दूर होगा. बस खान-पान का ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: केसरिया
  • उपाय: घर में सुख-समृद्धि और सम्मान बनाए रखने के लिए सुबह-सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

मकर राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद शुभ और फलदायी है. चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, घर में परिवार और संतान संबंधी जो भी पुरानी चिंताएं थीं, वे आज पूरी तरह से दूर होंगी. घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक रहेगा, जिससे आपको गहरा संतोष और खुशी मिलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ शाम को गुजारा किया गया समय यादगार रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, हालांकि काम के सिलसिले में आप थोड़ा अधिक व्यस्त रहेंगे. समाज और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने परिश्रम का बेहतरीन फल प्राप्त होगा. उच्च पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और सरकारी कार्यों में भी अपेक्षित सफलता मिलेगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर की दृष्टि से भी आज आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसे आप भरपूर भुना सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के कारण आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. खुशी और संतोष का यह दिन आपकी ऊर्जा के स्तर को उच्च बनाए रखेगा. शारीरिक रूप से भी आप पूरी तरह स्वस्थ और जोश से भरपूर महसूस करेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से बढ़ती हुई आय के साथ-साथ मित्रों और स्नेहीजनों से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. यदि आप कोई निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है.
  • प्रेम जीवन: वैवाहिक या प्रेम जीवन के लिए आज सबसे अच्छा दिन है. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई भी पुराना मतभेद या विवाद आज समाप्त हो जाएगा. आपसी स्नेह और प्रेम में नई ताजगी आएगी.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: हल्का पीला
  • उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में दीपक और धूपबत्ती जलाकर ईश्वर का ध्यान करें, इससे दिन और भी शुभ फल देगा.

कुंभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ चिंताओं से भरा रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, घर में विशेषकर संतान की पढ़ाई, करियर या स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में अनावश्यक चिंता बनी रहेगी. हालांकि बच्चे मानसिक रूप से काफी सकारात्मक होंगे, फिर भी आपको उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत महसूस होगी. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास करें.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में शरीर में स्फूर्ति की कमी के कारण आपके काम धीमी गति से होंगे. ऑफिस में अधिकारियों या बॉस से बातचीत में बेहद ध्यान और संयम रखें, कोई भी गलत शब्द न बोलें. विरोधियों या सहकर्मियों के साथ किसी भी स्थिति में बहस से बचें. विदेश से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को मानसिक रूप से तो फोकस अच्छा रहेगा, परंतु शारीरिक थकान के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है. अपनी दिनचर्या को बनाए रखें. करियर के लिए विदेशी अवसरों पर नजर रखें, क्योंकि आज इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं जो भविष्य को बेहतर बनाएंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा नरम रहेगा. आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता, भारीपन और थकान का अनुभव हो सकता है. इसके बावजूद, आपकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी और मजबूत रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मौज-मस्ती, मनोरंजन और अपने शौक पूरे करने में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. आय के अनुसार बजट का ध्यान रखें ताकि महीने के अंत में पैसों की तंगी न आए.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा. शारीरिक कमजोरी के कारण पार्टनर को साथ पूरा समय न दे पाने की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच और प्यार से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: ग्रे
  • उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई या फल जरूर दान करें. किसी भी यात्रा से पहले अपने वाहन या जूते की पूजा अवश्य करें.

मीन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर मिश्रित फल देगा. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होने के कारण घर का वातावरण संभला रहेगा, लेकिन इसके बावजूद संतान की चिंता आपके मन को थोड़ा भारी रखेगी. उनकी परेशानियों को समझें और प्यार से उनका मार्गदर्शन करें.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में शरीर में स्फूर्ति कम होने के कारण आपके काम की गति धीमी रहेगी. ऑफिस में अधिकारियों से बातचीत करते समय बेहद ध्यान रखें, कोई भी गलत शब्द न निकले. विरोधियों के साथ किसी भी तरह की बहस से पूरी तरह बचें. विदेश से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलेगी. किसी अहम मीटिंग के सिलसिले में यात्रा भी हो सकती है.
  • करियर और शिक्षा: शारीरिक थकान के बावजूद आपकी मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. जो छात्र या युवा विदेशी शिक्षा या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है. धीरज रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.
  • स्वास्थ्य: आज शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है. शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति की कमी बनी रहेगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आपकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी. हल्का भोजन ग्रहण करें और भारी व्यायाम से बचकर बीच-बीच में आराम लेते रहें.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन मौज-मस्ती और मनोरंजन में आपका खर्च अचानक से बढ़ेगा. भावनाओं में बहकर या दोस्तों के कहने पर अनावश्यक खर्चों से बचें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. हालांकि, विदेश से धन प्राप्ति के योग भी मजबूत बने हुए हैं.
  • प्रेम जीवन: मानसिक तौर पर खुश रहने के कारण प्रेम जीवन में एक सुकून रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या मौज-मस्ती का प्लान बन सकता है, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन रिश्ते में मिठास बनी रहेगी.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: हल्का गुलाबी
  • उपाय: सुबह उठकर अपने माता-पिता और संतान का आशीर्वाद जरूर लें. शरीर में खोई हुई ऊर्जा और स्फूर्ति वापस बनाए रखने के लिए किसी भगवान के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और खुद को अत्यधिक थकाने से बचाएं.

Weekly Rashifal 5-11 July 2026: इस सप्ताह 6 राशियों को मिलेगा नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रमोशन के बन रहे योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 04 Jul 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Rashifal Today Horoscope 2026 Rashifal 5 July 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Rashifal 5 July 2026: कुंभ राशि में ग्रहण योग से 5 राशि वालों का भाग्य देगा साथ, मेष से मीन तक राशिफल देखें
कुंभ राशि में ग्रहण योग से 5 राशि वालों का भाग्य देगा साथ, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
Mrityu Panchak 2026: सावधान! आज से लग रहा है पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं
सावधान! आज से लग रहा है पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं
धर्म
Weekly Rashifal 5-11 July 2026: इस सप्ताह 6 राशियों को मिलेगा नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रमोशन के बन रहे योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
इस सप्ताह 6 राशियों को मिलेगा नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रमोशन के बन रहे योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Tula Weekly Rashifal 5-11 July 2026: तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल
तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
बिहार
बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
शिक्षा
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
एग्रीकल्चर
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget