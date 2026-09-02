Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म30 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर, इस दिन होंगे बाबा के दर्शन

30 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर, इस दिन होंगे बाबा के दर्शन

Khatu Shyam Mandir: 8 सितंबर की रात से 9 सितंबर को पूरे दिन खाटूश्याम मंदिर बन रहेगा,जो श्याम भक्त इस दौरान मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं वो जान लें मंदिर कब खुलेगा, बाबा श्याम के दर्शन कब होंगे.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 02 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

Khatu Shyam Mandir Close: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्वप्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर में 9 सितंबर 2026 को विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे. मंदिर कमेटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बाबा श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा-अर्चना के चलते मंदिर के पट करीब 30 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे जाएंगे. ऐसे में देश विदेश से खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मंदिर की समय सारणी का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

8 सितंबर रात से बंद होंगे मंदिर के पट

मंदिर कमेटी के अनुसार 8 सितंबर 2026, मंगलवार को रात 10 बजे शयन आरती के बाद खाटूश्याम जी मंदिर के पट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 9 सितंबर यानी बुधवार को पूरे दिन श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन नहीं मिलेंगे.

इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारियों और सेवादारों की ओर से बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक परंपरा के अनुसार यह पूजा विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की जाती है.

9 सितंबर को क्यों बंद रहेगा मंदिर?

9 सितंबर को बाबा श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार की धार्मिक प्रक्रिया होगी. इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर विशेष रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है और मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है. यह प्रक्रिया सामान्य दैनिक पूजा की तुलना में विशेष और समय लेने वाली होती है.

मंदिर कमेटी के अनुसार, इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य पुजारी और मंदिर के अधिकृत सेवादार ही शामिल होते हैं. इसी वजह से पूजा की पूरी प्रक्रिया के दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रखे जाते हैं.

10 सितंबर सुबह फिर शुरू होंगे दर्शन

विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 सितंबर 2026, गुरुवार को सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ मंदिर के पट दोबारा खोल दिए जाएंगे. इसके बाद श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे.

इस तरह 8 सितंबर रात 10 बजे शयन आरती के बाद बंद होने वाले मंदिर के पट करीब 30 घंटे बाद 10 सितंबर की सुबह खुलेंगे.

भक्त इन बातों का रखें ध्यान

मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 9 सितंबर को खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए यात्रा करने से बचें. खासतौर पर दूर-दराज और देश-विदेश से आने वाले भक्त मंदिर के पट बंद रहने की अवधि को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर कमेटी की ओर से जारी नवीनतम सूचना और दर्शन व्यवस्था की जानकारी जरूर जांच लें. इससे यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Sikar Khatu Shyam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
30 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर, इस दिन होंगे बाबा के दर्शन
30 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर, इस दिन होंगे बाबा के दर्शन
धर्म
4 सितंबर को जन्माष्टमी, पर व्रत और पारण में न करें यह गलती, पंचांग से समझें सही समय
4 सितंबर को जन्माष्टमी, पर व्रत और पारण में न करें यह गलती, पंचांग से समझें सही समय
धर्म
आज हल षष्ठी की पूजा में पढ़ें ये कथा, कैसे ग्वालिन की बेजान संतान को मिला जीवनदान
आज हल षष्ठी की पूजा में पढ़ें ये कथा, कैसे ग्वालिन की बेजान संतान को मिला जीवनदान
धर्म
आधी रात मंदिर जाना संभव नहीं? घर पर ऐसे मनाएं कृष्ण जन्म
आधी रात मंदिर जाना संभव नहीं? घर पर ऐसे मनाएं कृष्ण जन्म
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
इंडिया
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget