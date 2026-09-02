30 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर, इस दिन होंगे बाबा के दर्शन

Khatu Shyam Mandir Close: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्वप्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर में 9 सितंबर 2026 को विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे. मंदिर कमेटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बाबा श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा-अर्चना के चलते मंदिर के पट करीब 30 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे जाएंगे. ऐसे में देश विदेश से खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मंदिर की समय सारणी का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

8 सितंबर रात से बंद होंगे मंदिर के पट

मंदिर कमेटी के अनुसार 8 सितंबर 2026, मंगलवार को रात 10 बजे शयन आरती के बाद खाटूश्याम जी मंदिर के पट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 9 सितंबर यानी बुधवार को पूरे दिन श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन नहीं मिलेंगे.

इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारियों और सेवादारों की ओर से बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक परंपरा के अनुसार यह पूजा विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की जाती है.

9 सितंबर को क्यों बंद रहेगा मंदिर?

9 सितंबर को बाबा श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार की धार्मिक प्रक्रिया होगी. इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर विशेष रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है और मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है. यह प्रक्रिया सामान्य दैनिक पूजा की तुलना में विशेष और समय लेने वाली होती है.

मंदिर कमेटी के अनुसार, इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य पुजारी और मंदिर के अधिकृत सेवादार ही शामिल होते हैं. इसी वजह से पूजा की पूरी प्रक्रिया के दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रखे जाते हैं.

10 सितंबर सुबह फिर शुरू होंगे दर्शन

विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 सितंबर 2026, गुरुवार को सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ मंदिर के पट दोबारा खोल दिए जाएंगे. इसके बाद श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे.

इस तरह 8 सितंबर रात 10 बजे शयन आरती के बाद बंद होने वाले मंदिर के पट करीब 30 घंटे बाद 10 सितंबर की सुबह खुलेंगे.

भक्त इन बातों का रखें ध्यान

मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 9 सितंबर को खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए यात्रा करने से बचें. खासतौर पर दूर-दराज और देश-विदेश से आने वाले भक्त मंदिर के पट बंद रहने की अवधि को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर कमेटी की ओर से जारी नवीनतम सूचना और दर्शन व्यवस्था की जानकारी जरूर जांच लें. इससे यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सकता है.