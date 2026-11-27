Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (विवाह, जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदारी, ग्राहक संपर्क व दैनिक आय स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का भी अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते अविवाहितों को घर-परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला योग्य जीवनसाथी मिल सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस गोल्डन टाइम, अचानक इनकम और मीटिंग संयम (Business Golden Time & Sudden Income)

बिजनेस यूनिट के लिए गोल्डन टाइम, इनकम में होगी अचानक बढ़ोतरी: आज आपकी बिजनेस यूनिट (Business Unit) के लिए गोल्डन टाइम साबित होगा, जिससे आपकी वर्किंग स्टाइल और बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट ही आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बनेगा. शुभ और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से बिजनेसमैन की इनकम (Income) में सडनली (अचानक) बढ़ोतरी होगी.

बिजनेस मीटिंग में तीखी प्रतिक्रिया से बचें, दोपहर बाद नए काम की शुरुआत: बिजनेसमैन को आज बिजनेस मीटिंग में किसी भी बात पर त्वरित तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना होगा—समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन लाने में ही समझदारी है. काम के सिलसिले में सुबह कुछ नीरसता का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर बाद किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है.

2. करियर, कठिन टारगेट और सीनियर्स की शाबाशी (Career Targets & Senior Praise)

कठिन टारगेट समय पर पूरा करेंगे एम्प्लॉई, सीनियर्स थपथपाएंगे पीठ: जॉब एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने ऑफिस में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, और विशेषकर मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोग अपने टारगेट समय पर पूरे करेंगे. ऑफिस में एम्प्लॉयड पर्सन को अपने कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करने की जबरदस्त खुशी मिलेगी और सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाएंगे.

3. वैवाहिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Married Closeness, Student Perseverance & Health)

मैरिड लाइफ रहेगी अच्छी, लाइफ पार्टनर से बढ़ेगी निकटता: जीवन में कभी भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं, इस बात को ध्यान में रखकर सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें. आपकी मैरिड लाइफ (Married Life) बेहद अच्छी रहेगी और लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम व निकटता बढ़ेगी. लव लाइफ में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

निरंतर मेहनत का फल पाएंगे छात्र: स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (Students) को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए की जा रही निरंतर मेहनत का आज मीठा फल मिलेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, चने की दाल या पीले फलों का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे व्यापारिक आय में निरंतर वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर मान-सम्मान बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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