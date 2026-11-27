Aaj Ka Makar Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6ठे भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, विजय, सेवा, कार्यक्षमता, ऋण व स्वास्थ्य स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है, जिससे आज आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 6ठे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और नए संपर्क

डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ेगा व्यापार, नए संपर्क भविष्य में होंगे फायदेमंद: आज डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) के माध्यम से आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे अच्छा आर्थिक प्रॉफिट प्राप्त करेंगे. व्यावसायिक सिलसिले में आज आपकी ट्रैवलिंग और नए व्यावसायिक संपर्कों से मुलाकात होगी, जो आपके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

आर्थिक समस्याओं पर चर्चा से मिलेगा अपनों का सहयोग: यदि कोई आर्थिक परेशानी चल रही है, तो अपनों के साथ उस पर चर्चा करने से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे समस्याओं के ठोस समाधान भी मिल सकेंगे.

2. करियर, सैलरी इनक्रीस और प्रमोशन के योग

परफॉर्मेंस के चलते सैलरी इनक्रीस या प्रमोशन के प्रबल योग: शुभ और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज ऑफिस में आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते आपकी सैलरी इनक्रीस (Salary Increase) या प्रमोशन (Promotion) हो सकता है.

वर्कलोड के बावजूद लगन से पूरे करेंगे काम, दोस्तों संग फ्रेश करेंगे मूड: ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा होने के बावजूद भी आप अपनी लगन और मेहनत से काम को अंजाम देने में सफलता हासिल करेंगे. हालांकि किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास रह सकता है, मूड फ्रेश करने के लिए आज आप फ्रेंड्स (दोस्तों) के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र, खिलाड़ी व स्वास्थ्य

पेरेंट्स की सेहत का रखें ध्यान, पार्टनर संग निभाएं पारिवारिक जिम्मेदारी: पारिवारिक जीवन में आज अपने पेरेंट्स (माता-पिता) को सलाह दीजिए कि वे अपनी सेहत को लेकर पूरी तरह सजग रहें, और घर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. साथ ही, अपने पार्टनर के साथ मिलकर फैमिली रिलेटेड रेस्पोंसिबिलिटी को ठीक से निभाने की कोशिश करें. लव और दांपत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.

गुरुवर की बताई राह बनाएगी कामयाब, खिलाड़ियों को मांसपेशियों में दर्द संभव: विद्यार्थी वर्ग (Students) को आज अपने गुरुवर की बताई हुई राह कामयाब बनाएंगी, इसलिए शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करें. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) को आज अभ्यास या खेल के दौरान मांसपेशियों में दर्द उभर सकता है; स्ट्रेचिंग और आराम पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग, मालव्य राजयोग और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या पीले फलों का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे कार्यक्षेत्र में पदोन्नति व वेतन वृद्धि के योग प्रबल होंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी और माता-पिता व परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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