Aaj Ka Meen Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 4थे भाव यानी चतुर्थ भाव (सुख, माता, गृहस्थी, मानसिक शांति, संपत्ति व भावनात्मक सुरक्षा स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आप भीतर से खुद को थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और मन में अनावश्यक चिंताएं उभर सकती हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 4थे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, आर्थिक लेन-देन और राजनीतिक सतर्कता (Business Liquidity, Production & Politics)

पैसों के व्यवहार में सोच-विचार कर बढ़ें आगे, प्रोडक्शन में रुकावट से नुकसान संभव: व्यवसाय में यदि कोई आर्थिक उलझन चल रही है, तो सही प्लानिंग से लोन क्लियर करने में मिल रही मदद में आज ग्रह गोचर आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं. बिजनेसमैन को पैसों के व्यवहार करते समय बेहद सोच-विचार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन संबंधी कामों में रुकावट आने की वजह से नुकसान हो सकता है.

लापरवाह व क्रोधपूर्ण रवैये से बचें, अपनी योजनाएं रखें सीक्रेट: बिजनेसमैन का लापरवाह तथा क्रोधपूर्ण रवैया आज आपके बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है—शांत रहें. वहीं, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अलर्ट है कि अपोजिशन आपकी पार्टी तोड़ सकता है; इसलिए पूरी तरह अलर्ट रहें और बेहतर होगा कि अपने सभी प्लान को सीक्रेट (गोपनीय) रखें.

2. करियर, सीनियर का प्रेशर और मूड ऑफ (Career Senior Pressure & Work Stress)

कठिन टारगेट्स को लेकर सीनियर का रहेगा प्रेशर, काम न बनने से मूड रहेगा ऑफ: कामकाज के मामले में आज कुछ समस्याओं में उलझने की संभावना है, और किसी खराब संभावना की कल्पना आपकी टेंशन बढ़ा सकती है. एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) पर आज अपने कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करने के लिए सीनियर का प्रेशर रहेगा. ऑफिशियली वर्क समय पर न बनने से तनाव हो सकता है, जिससे दिन भर मूड ऑफ रहेगा.

3. पारिवारिक आर्थिक स्थिति, छात्र व स्वास्थ्य (Family Financial Strain, Friends & Meditation)

परिवार को झेलनी पड़ सकती है पैसों की तकलीफ: पारिवारिक जीवन में आज आपके गलत वित्तीय निर्णयों या लापरवाही की वजह से परिवार को भी पैसों से संबंधित तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है; खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें. लव और वैवाहिक जीवन में भी धैर्य व शांत संवाद बनाए रखें.

दोस्तों से हो सकता है मनमुटाव: विद्यार्थी वर्ग (Students) की आज किसी बात को लेकर अपने फ्रेंड्स (दोस्तों) से मनमुटाव या बहस हो सकती है—छोटी बातों को तूल न दें.

मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान व योग के लिए निकालें समय: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है. इससे बचने के लिए आज ध्यान (Meditation) व योग क्रियाओं के लिए जरूर समय निकालें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर मानसिक शांति व आर्थिक स्थिरता पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या पीले फलों का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे मानसिक असुरक्षा व कार्यस्थल का दबाव दूर होगा, व्यापारिक अड़चनें शांत होंगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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