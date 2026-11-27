Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, योजना, शिक्षा व पूर्व पुण्य स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का भी अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपकी संतान को रचनात्मक व कलात्मक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और आत्म-केंद्रित प्रगति

गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने से बढ़ेगी ग्रोथ, केवल अपनी प्रगति पर रखें ध्यान: आज बिजनेस में आपको केवल अपनी प्रगति पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, दूसरों की प्रगति किस प्रकार से हो रही है इस पर ध्यान न भटकाएं. कोई बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट (Government Contract) मिलने से आज बिजनेस की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी—व्यापार का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कामकाज में सजगता भी जरूरी है.

मेहनत से प्रेरणादायक साबित होंगे नए उद्यमी, धार्मिक कार्यों में लेंगे रुचि: न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) अपनी निरंतर मेहनत से बाजार में दूसरों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे. साथ ही आज आप धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि लेंगे और उस पर कुछ धनराशि भी खर्च करेंगे.

2. करियर, सकारात्मक माहौल और अटका प्रोजेक्ट

कठिन टारगेट समय पर पूरा होने से मिलेगी खुशी, सीनियर की सहमति से बढ़ेगा अटका प्रोजेक्ट: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए आज ऑफिस का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा, और कठिन टारगेट्स समय पर पूरे होने से आपको जबरदस्त खुशी मिलेगी. सीनियर की सहमति मिल जाने से आपका लंबे समय से अटका हुआ प्रोजेक्ट भी आज प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा.

मीटिंग में सकारात्मक चर्चा रहेगी फायदेमंद: यदि आप ऑफिस की मीटिंग में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आज यह पहल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी.

3. विवाह योग, पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य

विवाह योग्य लोगों के लिए आएगा उचित रिश्ता: पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी, घर में विवाह योग्य लोगों के लिए आज कोई उचित और मनचाहा रिश्ता आएगा. वैवाहिक और लव लाइफ में भी प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा.

स्ट्रेस कम करने के लिए दोस्तों संग आउटिंग पर जाएंगे छात्र: कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (Competitive Students) पढ़ाई के स्ट्रेस को कम करने के लिए आज फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे आपका मूड कुछ ठीक और तरोताजा होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि करियर के मुद्दों से जुड़े तनाव के चलते आपको शारीरिक या मानसिक परेशानी होने की संभावना है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे सरकारी व व्यापारिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, करियर का तनाव दूर होगा और संतान व परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.