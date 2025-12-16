Kharmas 2025 Horoscope: 16 दिसंबर यानी आज से खरमास शुरू हो गए हैं. ये 30 दिन मांगलिक कार्य के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं. इस दौरान सूर्य गुरु की राशि धनु में होते हैं जिससे दोनों ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं. हालांकि सूर्य और विष्णु जी की पूजा के लिए ये अवधि बहुत पुण्य फलदायी मानी गई हैं.

ज्योतिषियों के अनुसार इस बार धनु खरमास कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माने जा रहे हैं, इनके लिए आने वाले कुछ दिन कठिन रहेंगे, नौकरी से लेकर रिश्तों तक असर पड़ेगा, जानें किन राशियों को मकर संक्रांति तक सावधान रहने की जरुरत है

खरमास में शुक्र-बुध की युति नहीं है शुभ

आज सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र और 29 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में आ जाएंगे. इस तरह खरमास के दौरान धनु राशि में सूर्य, शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा जो विशेषज्ञों के अनुसार शुभ नहीं माना जा रहा, ये युति मानसिक तनाव, रिश्तों में खटास और आर्थिक रूप से समस्या बन सकती है.

खरमास में 3 राशियां रहें सावधान

वृश्चिक राशि - खरमास की ये अवधि वृश्चिक राशि वालों प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में परेशानी खड़ी कर सकती है. परिवार में मनमुटाव से रिश्तों में खटास आ सकती है. कार्यस्थल पर काम का प्रेशर बढ़ेगा. जिम्मेदारी के बोझ में तनाव बढ़ेगा. बिजनेस में कमाई कम होगी. खर्चे कम रखें और बचत करें.

मीन राशि - 15 जनवरी मकर संक्रांति तक मीन राशि वालों को बेहद सावधान रहना होगा. विवाद बढ़ सकता है. दुर्घटना की संभावनाएं हैं, गाड़ी संभलकर चलाएं. प्रॉपर्टी को लेकर अभी कोई बातचीत या निर्णय न लें नहीं तो बनती बात बिगड़ जाएगी. पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें.

कन्या राशि - कन्या राशि वालों को भी स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है. घर में किसी बुजुर्ग की तबियत बिगड़ सकती है. दुर्घटनाओं और वाद विवाद से सावधान रहना होगा. धन की हानि के योग हैं. धन का संचय करना आपके लिए कठिन होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.