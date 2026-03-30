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लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
Ankita Lokhande Post: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वो लाल रंग का सूट पहने नजर आईं. फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लूटा रहे हैं.
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती है. उन्होंने हाल ही में फैंस के बीच अपना ट्रेडिशनल लुक शेयर किया, जिसमें वह लाल रंग का सूट पहने नजर आ रही हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Tags :Television Ankita Lokhande
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