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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनलाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज

लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज

Ankita Lokhande Post: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वो लाल रंग का सूट पहने नजर आईं. फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लूटा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Ankita Lokhande Post: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वो लाल रंग का सूट पहने नजर आईं. फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लूटा रहे हैं.

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती है. उन्होंने हाल ही में फैंस के बीच अपना ट्रेडिशनल लुक शेयर किया, जिसमें वह लाल रंग का सूट पहने नजर आ रही हैं.

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कुछ तस्वीरों में अंकिता अपने पति विक्की जैन के नाम का सिंदूर लगाती नजर आ रही हैं, तो कहीं वे अपने बाल संवारती हुई दिख रही हैं. उनकी मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया है.
कुछ तस्वीरों में अंकिता अपने पति विक्की जैन के नाम का सिंदूर लगाती नजर आ रही हैं, तो कहीं वे अपने बाल संवारती हुई दिख रही हैं. उनकी मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया है.
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अंकिता ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्का मेकअप किया हुआ है. इसके साथ उन्होंने कानों में बड़े ईयररिंग्स पहने हैं. साथ ही लाल रंग की बिंदी भी लगाई हुई है.
अंकिता ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्का मेकअप किया हुआ है. इसके साथ उन्होंने कानों में बड़े ईयररिंग्स पहने हैं. साथ ही लाल रंग की बिंदी भी लगाई हुई है.
Published at : 30 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Television Ankita Lokhande

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