लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज

कुछ तस्वीरों में अंकिता अपने पति विक्की जैन के नाम का सिंदूर लगाती नजर आ रही हैं, तो कहीं वे अपने बाल संवारती हुई दिख रही हैं. उनकी मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया है.