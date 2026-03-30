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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: 31 मार्च को महावीर जयंती है. इस शुभ अवसर पर अपनों को ये महावीर स्वामी के मोटिवेशनल कोट्स भेजकर इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Mar 2026 04:22 PM (IST)
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Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर जी की जयंती 31 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. महावीर स्वामी ने अपने पूरे जीवन में मानवता को सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम का संदेश दिया.   राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर तपस्या और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया. लगभग 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई. महावीर जयंती के मौके पर जैन धर्म के अनुयायनी उनके विचारों को अपनाकर आध्यात्म की राह पर चलने और जियो और जीने दो की प्रेरणा अपनाने का संकल्प लेते हैं.

महावीर स्वामी का जीवन और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सदाचार में छिपा होता है. महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आप भी लोगों को ये प्रेरणादायक संदेश भेजकर महावीर जयंती की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

महावीर स्वामी, भगवान वर्धमान
दें आपको ज्ञान का वरदान
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

क्रोध को जीतें शांति से
दुष्ट को साधुता से जीत लें
कृपण को दान से जीतें
और असत्य को सत्य से जीत लें
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

सत्य-अहिंसा धर्म हमारा
हमने भगवान महावीर जैसा नायक पाया
जैन हमारी पहचान है
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

महावीर जिनका नाम है;
पालीताना जिनका धाम है;
अहिंसा जिनका नारा है;
ऐसे त्रिशला नंदन को लाख प्रणाम हमारा है.
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

महावीर स्वामी की भावना आपके दिलों में 
बनी रहे और आपकी आत्मा को भीतर से रोशन करे.
महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

सिद्धों का सार, आचार्यों का साथ
साधुओं का साथ, अहिंसा का प्रचार
यही है भगवान महावीर का सार ।
हैप्पी महावीर जयंती
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

भगवान महावीर के दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें
और अपने अंदर की अज्ञानता का नाश करें.
महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

जोय सत्य जानने में मदद करता है, जो मन
को नियंत्रित करता है
जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है
वही ज्ञान है.
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Mar 2026 04:22 PM (IST)
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