Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: 31 मार्च को महावीर जयंती है. इस शुभ अवसर पर अपनों को ये महावीर स्वामी के मोटिवेशनल कोट्स भेजकर इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर जी की जयंती 31 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. महावीर स्वामी ने अपने पूरे जीवन में मानवता को सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम का संदेश दिया. राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर तपस्या और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया. लगभग 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई. महावीर जयंती के मौके पर जैन धर्म के अनुयायनी उनके विचारों को अपनाकर आध्यात्म की राह पर चलने और जियो और जीने दो की प्रेरणा अपनाने का संकल्प लेते हैं.
महावीर स्वामी का जीवन और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सदाचार में छिपा होता है. महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आप भी लोगों को ये प्रेरणादायक संदेश भेजकर महावीर जयंती की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
महावीर स्वामी, भगवान वर्धमान
दें आपको ज्ञान का वरदान
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
क्रोध को जीतें शांति से
दुष्ट को साधुता से जीत लें
कृपण को दान से जीतें
और असत्य को सत्य से जीत लें
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
सत्य-अहिंसा धर्म हमारा
हमने भगवान महावीर जैसा नायक पाया
जैन हमारी पहचान है
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
महावीर जिनका नाम है;
पालीताना जिनका धाम है;
अहिंसा जिनका नारा है;
ऐसे त्रिशला नंदन को लाख प्रणाम हमारा है.
महावीर जयंती की शुभकामनाएं
महावीर स्वामी की भावना आपके दिलों में
बनी रहे और आपकी आत्मा को भीतर से रोशन करे.
महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
सिद्धों का सार, आचार्यों का साथ
साधुओं का साथ, अहिंसा का प्रचार
यही है भगवान महावीर का सार ।
हैप्पी महावीर जयंती
भगवान महावीर के दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें
और अपने अंदर की अज्ञानता का नाश करें.
महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
जोय सत्य जानने में मदद करता है, जो मन
को नियंत्रित करता है
जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है
वही ज्ञान है.
Mahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर, जानें दिलचस्प कहानी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL