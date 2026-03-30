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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर, जानें दिलचस्प कहानी

Mahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर, जानें दिलचस्प कहानी

Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने आध्यात्म के जरिए अपने जीवन की दिशा बदल दी. राजकुमार वर्धमान से भगवान महावीर बनने के पीछे दिलचस्प कहानी है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Mar 2026 08:46 AM (IST)
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Mahavir Jayanti 2026: हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है. यह दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस साल महावीर जयंती मंगलवार 31 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. 

महावीर जयंती कैसे मनाते हैं?

भगवान महावीर की पंचमहाव्रत शिक्षाएं (अंहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) जैन धर्म की आधारशिला है. भगवान महावीर की जयंती का दिन जैन समुदाय के लोगों के लिए बड़े त्योहार की तरह होता है. इस पावन दिन पर जैन मंदिरों की साज-सजावट की जाती है. भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक होता है, भव्य रथ यात्राएं निकाली जाती हैं. लोग दान-पुण्य करते हैं और धर्म से जुड़े कार्य करते हैं.

भगवान महावीर ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कई असाधारण कार्य किए और आध्यात्म की दिशा से अपने जीवन को बदल दिया और जागृत आत्मा कहलाए. उनका जन्म राज महल में हुआ और वे जन्म से ही राजकुमार थे. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए त्याग और समर्पण को चुना और भगवान महावीर बन गए. लेकिन राजकुमार वर्धमान से भगवान महावीर बनने की उनकी कहानी और भी अधिक दिलचस्प है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए.

राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर (Bhagwan Mahavir Story in Hindi)

भगवान महावीर का जन्म करीब 2,500 साल पहले (599 ईसा पूर्व) वैशाली गणराज्य के क्षत्रियकुंड नामक ग्राम में एक क्षत्रिय राजपरिवार में हुआ था. जन्म के बाद माता-पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा, जिसका अर्थ होता है, समृद्धि. वर्धमान के पिता सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था. वर्धमान का विवाह श्वेतांबर परंपरा के अनुसार रजकुमारी यशोदा से हुआ. हालांकि, दिगंबर परंपरा में महावीर को आजीवन ब्रह्मचारी बताया गया है.

30 वर्ष की आयु में राजकुमार वर्धमान ने सांसारिक जीवन छोड़ने का विचार किया और सबकुछ त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े. दीक्षा प्राप्त कर उहोंने एक साल से भी अधिक समय तक देवदुष्य वस्त्र धारण किया और इसके बाद निर्वस्त्र होकर कठिन तपस्या की और तप का मार्ग अपनाया. 12 वर्षों तक मौन, तप, उपवास और आत्मसंयम का पालन करते हुए आखिरकार 12 वर्ष बाद उन्हें ऋजुबालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें केवलज्ञान (कैवल्य) की प्राप्ति हुई.

42 वर्ष में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन के आगे के 30 वर्ष बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश जैसे क्षेत्रों में भ्रमण कर बिताय. इस दौरान उन्होंने धर्म का प्रचार-प्रसार भी किया. इसके बाद 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या पर दीपावली के दिन भगवान महावीर ने बिहार के पावापुरी में मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त किया.

ये भी पढ़ें: जैन कैलेंडर 2026: महावीर जयंती से पर्युषण तक, यहां देखें सभी व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 30 Mar 2026 07:29 AM (IST)
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