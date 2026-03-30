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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSom Pradosh Vrat 2026 Paran Time: 30 या 31 मार्च कब करें सोम प्रदोष व्रत का पारण, इन बातों का रखें ध्यान

Som Pradosh Vrat 2026 Paran Time: 30 या 31 मार्च कब करें सोम प्रदोष व्रत का पारण, इन बातों का रखें ध्यान

Som Pradosh Vrat 2026 Paran Time: प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा तक निराहार रहने के बाद भक्त फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं. लेकिन अगले दिन सूर्योदय के बाद सोम प्रदोष व्रत का पारण करना जरूरी है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Mar 2026 03:02 PM (IST)
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Som Pradosh Vrat 2026 Paran Time: सोमवार, 30 मार्च 2026 को मार्च महीने और चैत्र महीने का अंतिम प्रदोष व्रत है. इस दिन शिव भक्तों ने सोम प्रदोष व्रत रखा है. भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

मान्यता है कि, प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर शिवजी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है. लेकिन कोई भी व्रत तभी सफल और संपन्न माना जाता है, जब पूजा-पाठ के साथ ही व्रत का पारण भी विधिपूर्वक किया जाए.

प्रदोष व्रत के नियम

एकादशी की तरह की प्रदोष व्रत के नियम भी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है. प्रदोष व्रत से एक दिन पूर्व भक्तों को सुबह स्नानादि के बाद पूजा करनी चाहिए. इसके बाद पूरे दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और लहसुन-प्याज का त्याग करना चाहिए. इसके बाद प्रदोष काल के दिन भी सुबह उठकर स्नान करें और दैनिक पूजा-पाठ कर व्रत का संकल्प लें. प्रदोष काल की पूजा सूर्योदय के बाद प्रदोष काल में करने की मान्यता है. प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा से पहले भक्तों को निराहार रहना चाहिए. पूजा के बाद कई लोग फलाहार ग्रहण करते हैं. लेकिन इसके बावजूद अगले दिन व्रत का पारण करना जरूरी होता है. पारण की विधि के बाद ही प्रदोष व्रत पूर्ण होता है.

31 मार्च को सोम प्रदोष व्रत का पारण

सोम प्रदोष व्रत 30 मार्च को है और अगले दिन यानी मंगलवार 31 मार्च को सोम प्रदोष व्रत का पारण किया जाएगा. हालांकि प्रदोष व्रत में पूजा के बाद भी कई लोग पारण कर लेते हैं. ऐसे में आप 30 मार्च को प्रदोष काल की पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं. 

आमतौर पर पारण सूर्योदय के बाद ही करना शुभ होता है. सोम प्रदोष व्रत का पारण 31 मार्च, सुबह 6 बजकर 55 मिनट के बाद किया जाएगा. व्रत रखने वाले भक्त इस समय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं.

पारण में इन बातों का रखें ध्यान

सोम प्रदोष व्रत का पारण या व्रत खोलते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके. व्रत पारण के समय भोग या फल आदि से ही अपना व्रत खोलें. पारण से पहले भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें और ब्राह्मणों के लिए दान-दक्षिणा निकालें. इसके बाद ही स्वयं भोजन करें. पारण वाले दिन भी लहसुन-प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए.

मान्यता है कि विधि-विधान से सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. इसलिए पारण के समय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.

ये भी पढ़ें: Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें ये 5 काम, शिव की महिमा से जीवन का होगा उद्धार
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 30 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Shiv Puja Pradosh Vrat Parana Pradosh Vrat 2026 Som Pradosh Vrat 2026 Vrat Paran Som Pradosh Vrat Paran

Frequently Asked Questions

सोम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा?

सोमवार, 30 मार्च 2026 को मार्च और चैत्र महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस दिन शिव भक्तों ने सोम प्रदोष व्रत रखा है.

प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं?

प्रदोष व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण करें और लहसुन-प्याज का त्याग करें. व्रत वाले दिन सुबह स्नान कर संकल्प लें और प्रदोष काल में पूजा करें.

सोम प्रदोष व्रत का पारण कब और कैसे करें?

सोम प्रदोष व्रत का पारण 31 मार्च को सुबह 6 बजकर 55 मिनट के बाद किया जाएगा. पारण से पहले भगवान शिव की पूजा करें, दान-दक्षिणा दें और फिर भोग या फल से व्रत खोलें.

प्रदोष व्रत के पारण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

पारण के दिन भी लहसुन-प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें. भोग या फल से व्रत खोलना चाहिए और पारण से पहले शिव पूजा व ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है.

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