चैत्र नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर में चढ़ा 99 लाख से अधिक चढ़ावा, दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड !

कांगड़ा, चैत्र नवरात्रों के दौरान ज्वाला जी मंदिर में इस बार आस्था का जनसैलाब उमड़ा और चढ़ावे में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई. मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार कुल 99 लाख 77 हजार 209 रुपए का नकद चढ़ावा श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 लाख रुपए अधिक है.

नवरात्रों के दौरान करीब 3 लाख 50 हजार श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के दर्शन किए. भारी भीड़ के बावजूद पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाया गया. नवरात्रों के दौरान मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं की भी भागीदारी देखने को मिली. चढ़ावे के रूप में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई, जिसमें-

कनाडा: 135 डॉलर, इंग्लैंड: 75 पाउंड, अमेरिका: 6 डॉलर और यूएई: 45 दिरहम है.

सीमित संसाधनों में भी बेहतर प्रबंधन की हो रही तारीफ

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, सीमित संसाधनों के बावजूद श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन करवाए गए. उन्होंने कहा कि मां ज्वाला जी के आशीर्वाद से पूरे नवरात्रों के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. उन्होंने इस सफलता के लिए सभी विभागों के सहयोग को अहम बताया और सभी का आभार व्यक्त किया.

अनुभव का मिला लाभ

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल इससे पहले चिंतपूर्णी मंदिर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वहां के अनुभव को उन्होंने ज्वाला जी मंदिर में लागू किया, जिसका असर व्यवस्थाओं में साफ दिखाई दिया. इसका परिणाम रहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद दर्शन व्यवस्था सुचारू रही और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

श्रद्धालुओं को मिली विशेष सुविधाएं

नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गईं. इनमें निशुल्क लंगर, धर्मार्थ औषधालय, निशुल्क शौचालय, स्नानागार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं, जिससे बाहर से आए श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली.

प्रशासन ने जताया आभार

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने मंदिर न्यास के सदस्यों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सहयोगी विभागों का विशेष रूप से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही यह सफल आयोजन संभव हो पाया.

पुजारी कपिल शर्मा बोले देश विदेश से श्रद्धालुओं ने टेका माथा

मंदिर के पुजारी कपिल शर्मा ने कहा कि चैत्र नवरात्रों के दौरान मां ज्वाला जी के दरबार में अपार आस्था देखने को मिली. देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि इस बार भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और सभी ने भक्तिभाव से चढ़ावा अर्पित किया. मां के आशीर्वाद से पूरे नवरात्र शांतिपूर्वक संपन्न हुए और हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां से संतुष्ट होकर लौटा.

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल बोले बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रहेगा. मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन करवाना रही. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय और टीमवर्क के चलते यह आयोजन सफल रहा. भविष्य में भी श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.