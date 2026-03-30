हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर में चढ़ा 99 लाख से अधिक चढ़ावा, दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड !

चैत्र नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर में चढ़ा 99 लाख से अधिक चढ़ावा, दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड !

चैत्र नवरात्रि में ज्वाला जी मंदिर में चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बना. पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. व्यवस्थाओं को लेकर भी सराहना हो रही.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

कांगड़ा, चैत्र नवरात्रों के दौरान ज्वाला जी मंदिर में इस बार आस्था का जनसैलाब उमड़ा और चढ़ावे में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई. मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार कुल 99 लाख 77 हजार 209 रुपए का नकद चढ़ावा श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 लाख रुपए अधिक है.

नवरात्रों के दौरान करीब 3 लाख 50 हजार श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के दर्शन किए. भारी भीड़ के बावजूद पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाया गया. नवरात्रों के दौरान मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं की भी भागीदारी देखने को मिली. चढ़ावे के रूप में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई, जिसमें-

कनाडा: 135 डॉलर, इंग्लैंड: 75 पाउंड, अमेरिका: 6 डॉलर और यूएई: 45 दिरहम है.

सीमित संसाधनों में भी बेहतर प्रबंधन की हो रही तारीफ 

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, सीमित संसाधनों के बावजूद श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन करवाए गए. उन्होंने कहा कि मां ज्वाला जी के आशीर्वाद से पूरे नवरात्रों के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. उन्होंने इस सफलता के लिए सभी विभागों के सहयोग को अहम बताया और सभी का आभार व्यक्त किया.

अनुभव का मिला लाभ

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल इससे पहले चिंतपूर्णी मंदिर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वहां के अनुभव को उन्होंने ज्वाला जी मंदिर में लागू किया, जिसका असर व्यवस्थाओं में साफ दिखाई दिया. इसका परिणाम रहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद दर्शन व्यवस्था सुचारू रही और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

श्रद्धालुओं को मिली विशेष सुविधाएं

नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गईं. इनमें निशुल्क लंगर, धर्मार्थ औषधालय, निशुल्क शौचालय, स्नानागार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं, जिससे बाहर से आए श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली.

प्रशासन ने जताया आभार

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने मंदिर न्यास के सदस्यों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सहयोगी विभागों का विशेष रूप से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही यह सफल आयोजन संभव हो पाया.

पुजारी कपिल शर्मा बोले देश विदेश से श्रद्धालुओं ने टेका माथा 

मंदिर के पुजारी कपिल शर्मा ने कहा कि चैत्र नवरात्रों के दौरान मां ज्वाला जी के दरबार में अपार आस्था देखने को मिली. देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि इस बार भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और सभी ने भक्तिभाव से चढ़ावा अर्पित किया. मां के आशीर्वाद से पूरे नवरात्र शांतिपूर्वक संपन्न हुए और हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां से संतुष्ट होकर लौटा.

मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल बोले बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रहेगा. मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन करवाना रही. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय और टीमवर्क के चलते यह आयोजन सफल रहा. भविष्य में भी श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 30 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Hindu Temple Chaitra Navratri Devi Mandir Jwalamukhi Temple Jwala Devi Temple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
चैत्र नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर में चढ़ा 99 लाख से अधिक चढ़ावा, दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड !
चैत्र नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर में चढ़ा 99 लाख से अधिक चढ़ावा, दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड !
धर्म
Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes: महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स
महावीर जयंती के 10 शुभकामना मैसेज, अपनों को भेजें महावीर स्वामी के कोट्स
धर्म
Mahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर, जानें दिलचस्प कहानी
Mahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर, जानें दिलचस्प कहानी
धर्म
Som Pradosh Vrat 2026 Paran Time: 30 या 31 मार्च कब करें सोम प्रदोष व्रत का पारण, इन बातों का रखें ध्यान
Som Pradosh Vrat 2026 Paran Time: 30 या 31 मार्च कब करें सोम प्रदोष व्रत का पारण, इन बातों का रखें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स, आज कौन जीतेगा? जानें RR और CSK में किसका पलड़ा भारी
राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स, आज कौन जीतेगा? जानें RR और CSK में किसका पलड़ा भारी
टेलीविजन
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
ट्रेंडिंग
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
हेल्थ
Blood Clots In Legs Causes: पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget