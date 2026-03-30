एक दिल छू लेने वाला और बेहद मनमोहक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अयोध्या के एक मंदिर परिसर में एक छोटा बच्चा राम लला के स्वरूप में अपनी मां के साथ चलता दिखाई देता है. जैसे ही यह नजारा भक्तों की नजरों में आता है, पूरा माहौल भावनाओं और भक्ति से भर जाता है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. मासूम बच्चे का यह दिव्य रूप देखकर लोग कुछ देर के लिए वहीं ठहर जाते हैं और इस अनोखे पल को अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं.

मंदिर में दिखा दिव्य और भावुक दृश्य

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा पूरी तरह राम लला के रूप में सजा हुआ अपनी मां के साथ मंदिर प्रांगण से गुजर रहा है. इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं और तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. कई लोग इसे भगवान राम के बाल स्वरूप का एक जीवंत और पवित्र एहसास बता रहे हैं, जो मन को शांति और श्रद्धा से भर देता है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आया, वैसे ही तेजी से वायरल हो गया. लोग इस मासूम बच्चे की सादगी और उसके राम लला जैसे रूप की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे दृश्य भारतीय संस्कृति और भक्ति भाव को और भी मजबूत करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे “भगवान की झलक जैसा अनुभव” बता रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर जमकर आए रिएक्शन

इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे “सबसे प्यारा दृश्य” बता रहा है तो कोई लिख रहा है कि “ऐसा दृश्य दिल को सुकून दे जाता है.” कई लोगों ने कमेंट किया कि बच्चे का यह रूप देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे “दिन की सबसे खूबसूरत वीडियो” करार दिया है. वीडियो को @Gurukulam2024 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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