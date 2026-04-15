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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकेदारनाथ हेली सेवा 2026: आज शाम 6 बजे से शुरू होगी बुकिंग, जानें यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी?

केदारनाथ हेली सेवा 2026: आज शाम 6 बजे से शुरू होगी बुकिंग, जानें यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी?

Kedarnath Dham 2026: उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ हेली शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग की तारीख घोषित कर दी है. हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल 2026, बुधवार शाम 6 बजे से शुरू होगी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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  • ठगी से बचें, केवल IRCTC पोर्टल से ही बुकिंग करें।

Kedarnath Dham 2026 Heli Service: केदारनाथ धाम के दर्शन की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ हेली शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग की तारीख घोषित कर दी है.

अब श्रद्धालु घर बैठे अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं और लंबी पैदल यात्रा से बचते हुए आसान तरीके से बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु इस सेवा का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है.

बुकिंग कब और कैसे शुरू होगी

हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल 2026, बुधवार शाम 6 बजे से शुरू होगी. टिकट केवल IRCTC HeliYatra Portal के माध्यम से ही बुक किए जा सकेंगे. इसका मतलब साफ है कि श्रद्धालुओं को किसी अन्य वेबसाइट या एजेंट के झांसे में नहीं आना चाहिए.

पहले दिन पोर्टल पर भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है, इसलिए धैर्य और सही समय पर लॉगिन करना बेहद जरूरी होगा.

22 अप्रैल से शुरू होगी हेली सेवा

UCADA के अनुसार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन 22 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा. शुरुआती चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए बुकिंग उपलब्ध रहेगी.

यह समय खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो गर्मियों में केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं. सीमित सीटों के कारण जल्दी बुकिंग करना फायदेमंद रहेगा.

तीन हेलिपैड से मिलेगी सुविधा

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख हेलिपैड से हेली सेवा संचालित की जाएगी. गुप्तकाशी से सीधी और सबसे लोकप्रिय उड़ान उपलब्ध होगी. फाटा मध्यम दूरी का विकल्प है, जो कई यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होता है.

वहीं सिरसी अपेक्षाकृत कम भीड़ वाला विकल्प है, जो पहाड़ी इलाकों से आने वाले यात्रियों के लिए बेहतर माना जाता है. श्रद्धालु अपनी सुविधा और लोकेशन के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

ठगी से बचने के लिए जरूरी चेतावनी

हेली टिकट बुकिंग को लेकर हर साल ठगी के मामले सामने आते हैं. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि टिकट बुकिंग केवल आधिकारिक पोर्टल के जरिए ही होगी.

किसी भी अन्य वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया लिंक के माध्यम से टिकट बुक करना जोखिम भरा हो सकता है. श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करें और किसी भी लालच में न आएं.

बुकिंग से पहले जरूरी तैयारी

बुकिंग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है. सबसे पहले अपना आधार कार्ड और वैध पहचान पत्र तैयार रखें. बुकिंग शुरू होने से पहले पोर्टल पर लॉगिन कर लें ताकि समय बचाया जा सके.

इंटरनेट कनेक्शन तेज होना चाहिए, क्योंकि धीमी स्पीड बुकिंग में बाधा डाल सकती है. साथ ही, पहले दिन सर्वर स्लो होने की संभावना रहती है, इसलिए घबराने की बजाय धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

केदारनाथ हेली सेवा उन श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम समय में आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं. लेकिन सीमित सीटों और बढ़ती मांग के कारण समय पर बुकिंग करना बेहद जरूरी है. सही जानकारी, सतर्कता और समय पर निर्णय लेने से आप अपनी केदारनाथ यात्रा को सफल और यादगार बना सकते हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Kedarnath Dham

Frequently Asked Questions

केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग कब से शुरू होगी?

केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल 2026, बुधवार शाम 6 बजे से शुरू होगी। टिकट केवल IRCTC HeliYatra Portal के माध्यम से ही बुक किए जा सकेंगे।

केदारनाथ हेली सेवा कब से शुरू होगी?

हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन 22 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए बुकिंग उपलब्ध रहेगी।

केदारनाथ के लिए हेली सेवा किन हेलिपैड से संचालित होगी?

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी - इन तीन प्रमुख हेलिपैड से हेली सेवा संचालित की जाएगी। श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार विकल्प चुन सकते हैं।

हेली टिकट की बुकिंग करते समय ठगी से कैसे बचें?

टिकट बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC HeliYatra Portal के जरिए ही होगी। किसी अन्य वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया लिंक से बुकिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करें।

बुकिंग शुरू होने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए?

बुकिंग से पहले अपना आधार कार्ड और वैध पहचान पत्र तैयार रखें। बुकिंग शुरू होने से पहले पोर्टल पर लॉगिन कर लें और तेज इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करें।

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