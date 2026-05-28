Vrishabh June Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जून (June 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत में मिलेगा लाभ और सफलता

वृषभ राशि के जातकों के लिए जून महीने की शुरुआत शुभता और लाभ लिए है. इस दौरान आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास सफल होते नजर आएंगे. करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति मिलेगी. यदि आप रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस दौरान मनचाहा जॉब मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और उसे विस्तार देने की योजना पर काम करेंगे.

प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन रहेगा बेहतर

यह समय आपके प्रेम संबंध और मित्रता आदि के लिए भी अनुकूल रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग बनेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और दिनचर्या पर रखें ध्यान

हालांकि इस दौरान आपको अपने खान-पान और दिनचर्या का खूब ख्याल रखना होगा अन्यथा आप पेट संबंधी पीड़ा या फिर मौसमी बीमारी आदि से परेशान हो सकते हैं. बाहर के भोजन से बचें और समय पर आराम करें. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

संबंधों में बरतें सावधानी

माह के मध्य का समय आपके काम-काज की दृष्टि से अनुकूल तो है लेकिन संबंधों को लेकर इस दौरान आपको खूब सावधान रहना पड़ेगा. इस दौरान आपको सफलता के अभिमान अथवा हास-परिहास करते समय किसी का अपमान करने से बचना होगा, अन्यथा आपके अपने आपसे दूर छिटक सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

भूमि-भवन और आर्थिक मामलों में लाभ

इस दौरान आपको भूमि-भवन का सुख संभव है. संपत्ति खरीदने या घर की साज-सज्जा पर धन खर्च होने के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बन सकती है. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

सोच-समझकर लें बड़े फैसले

माह के तीसरे सप्ताह में आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना होगा. करियर-कारोबार से जुड़ा फैसला करते समय इस बात का खूब ध्यान रखें. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय पूरी सावधानी बरतें.

महीने के अंत में रहें सतर्क

जून महीने के अंतिम सप्ताह में आपको कार्यक्षेत्र में कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान बेवजह के वाद-विवाद से दूर रहें और वाहन सावधानी से चलाएं. जून महीने में प्रेम-संबंध में बेहद सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं. दांपत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं का ख्याल रखें. छात्रों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

उपाय

प्रतिदिन शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें तथा सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें.

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