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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCancer June Horoscope 2026: कर्क जून मासिक राशिफल, मिलेगा प्रमोशन या करना होगा इंतजार जानें

Cancer June Horoscope 2026: कर्क जून मासिक राशिफल, मिलेगा प्रमोशन या करना होगा इंतजार जानें

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना कर्क राशि (Cancer Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 02:16 PM (IST)
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Cancer June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जून (June 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

आलस्य और अभिमान से बचने की जरूरत

कर्क राशि के जातकों को जून के महीने में आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की बहुत जरूरत रहेगी. यह महीना आपके करियर-कारोबार की दृष्टि से बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है. ऐसे में आपको इन दोनों से जुड़े किसी भी निर्णय को बहुत सोच-समझकर लेना चाहिए अथवा उसे आगे के लिए टाल देना चाहिए. इस माह जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है.

कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहते हुए आपके कामकाज में बाधा डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी कठिन परिस्थिति के चलते पलायन करने की बजाय आपको उसका डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संयमित रखें और किसी भी विवाद से बचने का प्रयास करें.

धन और सेहत को लेकर रहें सतर्क

इन सभी समस्याओं के साथ स्वास्थ्य एवं धन संबंधी दिक्कतें भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं, लेकिन यदि आप थोड़ी सी सावधानी और प्रबंधन करके चलते हैं तो आप इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं. मसलन अपने खर्च पर कंट्रोल करें और जोखिम भरे निवेश से बचें. उधार देने या लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. इस समय आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान करा सकती है.

पुरानी बीमारी को न करें नजरअंदाज

इसी प्रकार अपनी दिनचर्या सही रखते हुए अपने खानपान का पूरा ख्याल रखें. किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर उसे इग्नोर न करें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. मानसिक तनाव और थकान भी आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. नियमित योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

प्रमोशन और करियर में हो सकती है देरी

यदि आप अपने करियर को आगे बढ़ाने या फिर नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि धैर्य और मेहनत बनाए रखने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनी रहेगी. व्यापारियों को साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

प्रेम संबंधों में आ सकती है दूरी

प्रेम संबंध की दृष्टि से यह महीना थोड़ा कम अनुकूल रहने वाला है. इस माह आपको अपने प्रियतम से मेल-मिलाप करने में कुछेक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लव पार्टनर के साथ उपजी गलतफहमियां आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है, इसलिए उनकी भावनाओं और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें.

उपाय

प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तथा सोमवार के दिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें.

नौतपा में भूलकर भी न करें ये काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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