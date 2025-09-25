Karwa Chauth 2025 Kab Hai: करवा चौथ व्रत अक्टूबर में कब, जानें तिथि और चंद्रोदय का समय

Karwa Chauth 2025 Kab Hai: हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. सुहागिन महिलाओं के लिए इस त्योहार को बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है. करवा चौथ वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण का प्रतीक है.

करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को

करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रदोय तक व्रत रखकर पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए कामना करती हैं. हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है. इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 38 मिनट पर इसका समापन होगा. उदयातिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.

करवा चौथ 2025 पूजा और चंद्रोदय का समय

करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से पूर्व सरगी करती हैं और फिर दिनभर निर्जला उपवास रहती है. शाम के समय करवा माता और भगवान शिव-पार्वती की पूजा करती हैं. इस साल करवा चौथ की पूजा के लिए शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 7 बजकर 11 मिनट तक शुभ मुहूर्त रहेगा. इस तरह पूजा के लिए महिलाओं को कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा.

करवा चौथ की पूजा के बाद जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा को अर्ध्य देकर पूजा की जाती है और फिर पति के हाथ से जल ग्रहण कर महिलाएं व्रत तोड़ती हैं. बता दें कि करवा चौथ पर दिल्ली और उत्तर भारत में रात करीब 8 बजकर 13 मिनट पर चंद्रोदय होगा. हालांकि शहर और स्थान के अनुसार चंद्रोदय के समय कुछ मिनट का अंतर भी हो सकता है. चंद्रोदय के सटीक समय के लिए आप अपने स्थानीय पंचांग को देख सकते हैं.

