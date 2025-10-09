Karwa Chauth 2025: करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह पर्व पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को भी बढ़ाता है. इस दिन पति की लंबी आयु के लिए पत्नी व्रत रखती है और पूजा-पाठ करती है. रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत खोला जाता है.

पत्नी को गिफ्ट देना औपचारिकता नहीं

पत्नी जब प्रेम, समर्पण और निश्छल भाव से पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो पति भी इस खास दिन पर उन्हें स्पेशल फील करने के लिए कोई प्यारा सा उपहार जरूर देते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, करवा चौथ पर पत्नी को उपहार देना औपचारिकता नहीं है, बल्कि उपहार में उनके प्रति प्रेम की भावना भी झलकनी चाहिए.

सोने का हिरण भी चाहिए तो सिर्फ पति से, वरना....

एक पत्नी के लिए पति द्वारा दी गई हर चीज बेशकीमती और खास होती है. क्योंकि पत्नी अगर किसी चीज को पाने की अपेक्षा रखती है तो सिर्फ अपने पति से. माता सीता को लेकर एक बहुत सुंदर पंक्ति है जोकि सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है और ये कहीं न कहीं या कभी न कभी आपके नजरों से होकर भी जरूर गुजरी होगी कि-‘औरत को सोने का हिरण चाहिए पर सिर्फ अपने पति से, किसी गैर मर्द की तो वो सोने की लंका भी ठुकरा देती है’. इस सुंदर पंक्ति के पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा है.

करवा चौथ का व्रत भी इसी तरह प्यार, अपनापन और भावनाओं का रिश्ता है. आज के समय में जब भौतिक चीजों के पीछे लोगों की भूख और लालसा बढ़ रही है, तब पत्नी का मन सिर्फ उस सच्चे भाव की तलाश करता है, जो उसके पति के प्रेम में झलकता हो. इसलिए इस करवा चौथ पर पत्नी को महंगे तोहफे भले न दें, लेकिन वो ‘साथ’, वो ‘सम्मान’ और वो ‘स्नेह’ जरूर बनाए रखें जो आपके वैवाहिक रिश्ते को जीवंत रखता है.

गिफ्ट देते समय इन बातों का रखें ध्यान

गिफ्ट का महंगा होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी यह है कि तोहफा पत्नी की पसंद का हो और इससे उनकी भावना जुड़ी हो. साथ ही तोहफा अगर वास्तु या शास्त्र नियमों को ध्यान रखकर दिया जाए तो यह खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए और भी बेहतर होगा.

क्या दें- करवा चौथ का तोहफा देते समय पति इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी को अगर आप साड़ी, सूट या किसी तरह की ड्रेस गिफ्ट कर रहे हैं तो वह सफेद और काले रंग की ना हो. चूड़ी, बिंदी या किसी भी तरह का सामान काले रंग का गिफ्ट ना करें. इससे वैवाहिक जीवन में तनाव और लड़ाई-झगड़े बढ़ते हैं. वास्तु अनुसार, करवा चौथ पर घड़ी, परफ्यूम, रुमाल, नुकीली चीजें, चमड़े का हैंडबैग आदि भी देना अशुभ माना जाता है.

क्या नहीं दें- करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए आप सोने या चांदी की ज्वेलरी, लाल-पीले रंग के कपड़े, हरी,लाल या पीली चूड़ियां, सुहाग या श्रृंगार से जुड़ा कोई सामान, फूल या कोई मेमोरियल गिफ्ट भी दे सकते हैं. इन वस्तुओं की शुभता से आपका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा.