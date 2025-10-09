हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025 Gift: करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट देना सिर्फ औपचारिकता नहीं बढ़ता है प्रेम, लेकिन ध्यान रखें ये बातें

Karwa Chauth 2025 Gift: करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट देना सिर्फ औपचारिकता नहीं बढ़ता है प्रेम, लेकिन ध्यान रखें ये बातें

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर जब पत्नी पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है तो पति की ओर से एक छोटा-सा उपहार उसके मन को छू जाता है. लेकिन गिफ्ट देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह पर्व पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को भी बढ़ाता है. इस दिन पति की लंबी आयु के लिए पत्नी व्रत रखती है और पूजा-पाठ करती है. रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत खोला जाता है.

पत्नी को गिफ्ट देना औपचारिकता नहीं

पत्नी जब प्रेम, समर्पण और निश्छल भाव से पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो पति भी इस खास दिन पर उन्हें स्पेशल फील करने के लिए कोई प्यारा सा उपहार जरूर देते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, करवा चौथ पर पत्नी को उपहार देना औपचारिकता नहीं है, बल्कि उपहार में उनके प्रति प्रेम की भावना भी झलकनी चाहिए.

सोने का हिरण भी चाहिए तो सिर्फ पति से, वरना....

एक पत्नी के लिए पति द्वारा दी गई हर चीज बेशकीमती और खास होती है. क्योंकि पत्नी अगर किसी चीज को पाने की अपेक्षा रखती है तो सिर्फ अपने पति से. माता सीता को लेकर एक बहुत सुंदर पंक्ति है जोकि सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है और ये कहीं न कहीं या कभी न कभी आपके नजरों से होकर भी जरूर गुजरी होगी कि-‘औरत को सोने का हिरण चाहिए पर सिर्फ अपने पति से, किसी गैर मर्द की तो वो सोने की लंका भी ठुकरा देती है. इस सुंदर पंक्ति के पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा है.

करवा चौथ का व्रत भी इसी तरह प्यार, अपनापन और भावनाओं का रिश्ता है. आज के समय में जब भौतिक चीजों के पीछे लोगों की भूख और लालसा बढ़ रही है, तब पत्नी का मन सिर्फ उस सच्चे भाव की तलाश करता है, जो उसके पति के प्रेम में झलकता हो. इसलिए इस करवा चौथ पर पत्नी को महंगे तोहफे भले न दें, लेकिन वो ‘साथ’, वो ‘सम्मान’ और वो ‘स्नेह’ जरूर बनाए रखें जो आपके वैवाहिक रिश्ते को जीवंत रखता है.

गिफ्ट देते समय इन बातों का रखें ध्यान

गिफ्ट का महंगा होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी यह है कि तोहफा पत्नी की पसंद का हो और इससे उनकी भावना जुड़ी हो. साथ ही तोहफा अगर वास्तु या शास्त्र नियमों को ध्यान रखकर दिया जाए तो यह खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए और भी बेहतर होगा.

क्या दें- करवा चौथ का तोहफा देते समय पति इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी को अगर आप साड़ी, सूट या किसी तरह की ड्रेस गिफ्ट कर रहे हैं तो वह सफेद और काले रंग की ना हो. चूड़ी, बिंदी या किसी भी तरह का सामान काले रंग का गिफ्ट ना करें. इससे वैवाहिक जीवन में तनाव और लड़ाई-झगड़े बढ़ते हैं. वास्तु अनुसार, करवा चौथ पर घड़ी, परफ्यूम, रुमाल, नुकीली चीजें, चमड़े का हैंडबैग आदि भी देना अशुभ माना जाता है.

क्या नहीं दें- करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए आप सोने या चांदी की ज्वेलरी, लाल-पीले रंग के कपड़े, हरी,लाल या पीली चूड़ियां, सुहाग या श्रृंगार से जुड़ा कोई सामान, फूल या कोई मेमोरियल गिफ्ट भी दे सकते हैं. इन वस्तुओं की शुभता से आपका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Karwa Chauth 2025 Karva Chauth 2025: Karwa Chauth 2025 Gift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
हेल्थ
Karwa Chauth 2025: दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget