Jyotirlinga: कंगना रनौत ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए पूरे, सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ

12 Jyotirlinga: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने साल 2025 के आखिरी दिनों को शिवभक्ति में समर्पित किया. उन्होंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए यह जानकारी दी कि, उन्होंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए हैं. इससे पहले कंगना रनौत लगातार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वासुकी धाम, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए नजर आई थीं.

कंगना रनौत ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की इस आध्यात्मिक यात्रा को महादेव की कृपा और पूर्वजों का पुण्य कर्म बताया. उन्होंने कहा कि, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन उन्होंने एक दशक में पूरे किए.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Kangana Ranaut‎‏ (@‏‎kanganaranaut‎‏)‎‏

बता दें कि, भारत में मुख्य रूप से कुल 12 ज्योतिर्लिंग में महादेव विराजमान हैं. अलग ज्योतिर्लिंगों के नाम और महत्व भी अलग-अलग हैं. शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि, जो व्यक्ति सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ

शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है. मान्यता है कि इन प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है. हिंदू धर्म में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन-पूजन का विशेष महत्व है.

पापों से मुक्ति- मान्यता है कि, सात जन्मों के संचित पाप भी 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण और दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं.

आध्यात्मिक शांति- ज्योतिर्लिगों के दर्शन की इस आध्यात्मिक यात्रा मन को संयमित करती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है.

संकल्प सिद्धि- यह भी मान्यता है कि, यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपनी यात्रा पूरी करता है, तो उसके रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है.

मोक्ष प्राप्ति- शिव पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति जीवनकाल में इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे मृत्यु के पश्चात जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष मिलती है.

12 ज्योतिर्लिंग कौन-कौन से हैं (Names of 12 Jyotirlinga)

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल हैं.