हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVideo: प्रेमानंद महाराज ने किया सतर्क, वायरल वीडियो में जानें अकाल मृत्यु का सच

Video: प्रेमानंद महाराज ने किया सतर्क, वायरल वीडियो में जानें अकाल मृत्यु का सच

Video: प्रेमानंद महाराज के अनुसार, अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, मृत्यु तय होती है. लेकिन जब व्यक्ति द्वारा कोई गहन महापाप हो जाता है तो दंड के रूप में अकाल मृत्यु का योग बनता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Dec 2025 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

Premanand Ji Maharaj Video: भगवत गीता के अनुसार, मृत्यु अटल सत्य है, जिसे कोई नहीं बदल सकता है. लेकिन गीता में यह भी कहा गया है कि, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं. मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है. धरती पर जीव, जन्तु या मानव जिसका भी जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है. लेकिन सभी की मृत्यु एक समान नहीं होती. 

अकाल मृत्यु के बारे में जब प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने पूछा कि, जैसे मृत्यु पहले से तय होती है तो क्या अकाल मृत्यु भी पहले से तय होती है. महाराज जी ने इस पर कुछ ऐसा जवाब दिया, जिसका वीडियो इनदिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नहीं अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, मृत्यु तय होती है. उन्होंने कहा कि, जब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई महापाप करता है तो दंड के रूप में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और उसे अकाल मृत्यु मिलता है. यहां देखिए वायरल वीडियो-

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)

कौन से काम बनते हैं अकाल मृत्यु के कारण

ज्योतिष शास्त्र में भी अकाल मृत्यु को पुराने बुरे कर्मों या अशुभ ग्रहों की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है. वहीं यह भी माना जाता है कि पितृ दोष या काल सर्प दोष भी अकाल मृत्यु कारण बनते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, व्यक्ति की कुछ गलत आदते हैं भी महापाप की श्रेणी में आती हैं, जिससे कि उसकी आयु क्षीण हो जाती है और अकाल मृत्यु का योग बनता है. जानें वो कौन सी आदते हैं.

पराई स्त्री से संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है. यह गलत कार्य भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है. यदि अकाल मृत्यु न भी हो तो व्यक्ति जीवनभर मृत्युतुल्य कष्ट पाता है.

साधु संतों का अपमान, गर्भवती महिला का अपमान और बुजुर्ग, गरीब या असहायों का अपमान करना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों को अकाल मृत्यु का दंड मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 28 Dec 2025 03:36 PM (IST)
Video Trending Video Premature Death Akal Mrityu Premanand Ji Maharaj Premanand Maharaj VIRAL VIDEO
