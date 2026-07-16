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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJagannath Mystery: भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी आंखों का क्या है रहस्य? जानिए इसके पीछे छिपा गहरा अर्थ

Jagannath Mystery: भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी आंखों का क्या है रहस्य? जानिए इसके पीछे छिपा गहरा अर्थ

Jagannath Mystery: भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी आंखों का क्या महत्व है? जानिए धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक प्रतीक और जगन्नाथ परंपरा में इनका गहरा अर्थ.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 11:42 AM (IST)
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Jagannath Mystery: सनातन धर्म में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का दिव्य स्वरूप माना जाता है. ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां अपनी अनोखी बनावट के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं.

इन मूर्तियों की सबसे खास बात है भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी गोल आंखें, जो पहली ही नजर में हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं. अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्या इसके पीछे केवल कलात्मक शैली है या कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? धार्मिक मान्यताओं और जगन्नाथ परंपरा में इसका विशेष महत्व बताया गया है.

भगवान जगन्नाथ की आंखें क्या दर्शाती हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक जीव, प्रत्येक कर्म और हर भाव पर समान रूप से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं. उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. वे बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तों पर समान प्रेम बरसाते हैं.

इसी कारण भगवान जगन्नाथ को 'विश्व के नाथ' यानी संपूर्ण जगत के स्वामी कहा जाता है.

हर समय भक्तों पर रहती है भगवान की नजर

जगन्नाथ संप्रदाय के अनुसार भगवान की खुली और विशाल आंखें इस बात का संदेश देती हैं कि ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते. वे हर समय अपने भक्तों की रक्षा, मार्गदर्शन और कल्याण के लिए जागरूक रहते हैं.

आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि भगवान की दृष्टि केवल बाहरी संसार पर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के मन, विचार और कर्मों पर भी रहती है.

बड़ी आंखों का आध्यात्मिक अर्थ

धार्मिक विद्वानों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की आंखें अनंत चेतना, जागरूकता और करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं. इनसे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं. हर कर्म का फल अवश्य मिलता है. सभी जीव भगवान के लिए समान हैं और सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म का महत्व सबसे बड़ा है.

यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन को मन की शुद्धि और आत्मिक शांति से भी जोड़कर देखा जाता है.

मूर्ति की अनोखी बनावट का क्या महत्व है?

भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सामान्य देव प्रतिमाओं से अलग दिखाई देती है. उनके हाथ-पैर पूर्ण रूप में नहीं बने हैं और आंखें असाधारण रूप से बड़ी हैं. धार्मिक मान्यता है कि यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में बंधे नहीं हैं.

कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप निराकार और साकार ब्रह्म के अद्भुत संगम का प्रतीक है.

क्या भगवान जगन्नाथ की आंखों में छिपा है पूरी सृष्टि को देखने का संदेश?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि ईश्वर की दृष्टि हर समय संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहती है. उनकी नजर में कोई ऊंच-नीच, अमीर-गरीब या अपना-पराया नहीं होता. हर भक्त उनके लिए समान है. यही कारण है कि उनकी आंखों को करुणा, समानता और सर्वव्यापकता का प्रतीक माना जाता है.

क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ और परंपराएं?

जगन्नाथ परंपरा के अनुसार भगवान का स्वरूप केवल सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों से जुड़ा है. बड़ी आंखें भक्तों को यह प्रेरणा देती हैं कि व्यक्ति को भी जीवन में सतर्क, जागरूक, दयालु और निष्पक्ष रहना चाहिए.

हालांकि, भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखों के संबंध में अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और विद्वानों द्वारा विभिन्न व्याख्याएं भी की जाती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 16 Jul 2026 11:36 AM (IST)
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