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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 27 July 2026: आज जया पार्वती व्रत और सोमवार दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 27 July 2026: आज जया पार्वती व्रत और सोमवार दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 27 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 27 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार का संयोग बना है. जया पार्वती व्रत की शुरुआत इसी दिन से हो रही है. अविवाहित कन्याएं यह व्रत माता पार्वती की तरह योग्य, सद्गुणी और मनचाहा वर प्राप्त करने की कामना से रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए इसका पालन करती हैं.

आज का व्रत -  जया पार्वती व्रत गुजरात की लोक परंपरा में अधिक प्रचलित है. इस दिन स्त्रियां शिव-पार्वती की विशेष पूजा करती है. खास बात ये है कि सोमवार का संयोग भी बन रहा है. 

27 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 July 2026)

  • तिथि - त्रयोदशी (26 जुलाई 2026, दोपहर 1.37 - 27 जुलाई 2026, शाम 4.16)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- मूल
  • योग- वैधृति, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 6.00
  • चंद्रोस्त- सुबह 4.05, 28 जुलाई
  • चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.40 - सुबह 7.21, सुबह 09.04 - सुबह 10.46
  • शाम का चौघड़िया - शाम 7.16- रात 8.33

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 7.22 - सुबह 9.04
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.46 - दोपहर 12.27
  • विडाल योग - सुबह 10.40 - सुबह 5.28, 28 जुलाई
  • गुलिक काल - दोपहर 2.09 - दोपहर 3.51

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

27 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

बिजनेस में लोन या नई डील से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे तथा परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

वृषभ (Taurus)

आज खर्चों और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. बिजनेस और नौकरी में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, साथ ही सेहत और पढ़ाई पर भी ध्यान दें.

मिथुन (Gemini)

व्यापार में नए प्रयोग और आधुनिक तकनीक अपनाने से सफलता मिलेगी. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

कर्क (Cancer)

पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी और व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा तथा परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.

सिंह (Leo)

अचानक धन लाभ और बिजनेस लोन स्वीकृत होने के योग हैं, जिससे नए अवसर मिलेंगे. नौकरी और प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कन्या (Virgo)

बिजनेस और संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें तथा नियमों का पालन करें. कार्यक्षेत्र और परिवार में धैर्य से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.

तुला (Libra)

अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ मिलेगा, लेकिन नया निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. नौकरी में आपका प्रबंधन कौशल सराहा जाएगा और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

वृश्चिक (Scorpio)

सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं और करियर में बदलाव फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें तथा किसी को उधार देने से बचें.

धनु (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और बड़े सौदे सफल हो सकते हैं. नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी तथा परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

मकर (Capricorn)

अनचाहे खर्चों और कानूनी मामलों में सतर्क रहें तथा कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. कार्यक्षेत्र में वाणी पर संयम रखें और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें.

कुंभ (Aquarius)

रुका हुआ पैसा मिलने और व्यापार में लाभ के अच्छे योग हैं. नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, लेकिन प्रेम संबंधों में कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो.

मीन (Pisces)

पैतृक कारोबार में पिता की सलाह से लाभ मिलेगा और नौकरी की बाधाएं दूर होंगी. फिलहाल व्यावसायिक यात्रा टालें तथा दांपत्य जीवन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बचें.

उपाय

विवाहित महिलाएं माता पार्वती को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, चुनरी, मेहंदी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें तथा अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें.

लकी कलर

हरा, सिल्वर

FAQ

Q1. जया पार्वती व्रत 2026 कब से शुरू हो रहा है?

उत्तर: जया पार्वती व्रत 27 जुलाई 2026, सोमवार से शुरू हो रहा है. इस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. यह व्रत लगातार पांच दिनों तक किया जाता है.

Q2. जया पार्वती व्रत कौन रखता है?

उत्तर: अविवाहित कन्याएं मनचाहा और योग्य जीवनसाथी पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए इसका पालन करती हैं.

Q3. जया पार्वती व्रत में किस देवी-देवता की पूजा की जाती है?

उत्तर: इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है. उन्हें बेलपत्र, पुष्प, फल, श्रृंगार सामग्री और नैवेद्य अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं वैवाहिक जीवन की मंगलकामना की जाती है.

Q4. जया पार्वती व्रत का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व क्या है?

उत्तर: धार्मिक मान्यता के अनुसार जया पार्वती व्रत से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख-शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यह व्रत माता पार्वती की तपस्या और शिव-पार्वती के आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है.

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About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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