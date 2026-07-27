Aaj Ka Panchang 27 July 2026: आज जया पार्वती व्रत और सोमवार दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 27 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 27 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार का संयोग बना है. जया पार्वती व्रत की शुरुआत इसी दिन से हो रही है. अविवाहित कन्याएं यह व्रत माता पार्वती की तरह योग्य, सद्गुणी और मनचाहा वर प्राप्त करने की कामना से रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए इसका पालन करती हैं.
आज का व्रत - जया पार्वती व्रत गुजरात की लोक परंपरा में अधिक प्रचलित है. इस दिन स्त्रियां शिव-पार्वती की विशेष पूजा करती है. खास बात ये है कि सोमवार का संयोग भी बन रहा है.
27 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 July 2026)
- तिथि - त्रयोदशी (26 जुलाई 2026, दोपहर 1.37 - 27 जुलाई 2026, शाम 4.16)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- मूल
- योग- वैधृति, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- शाम 6.00
- चंद्रोस्त- सुबह 4.05, 28 जुलाई
- चंद्र राशि- धनु
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.40 - सुबह 7.21, सुबह 09.04 - सुबह 10.46
- शाम का चौघड़िया - शाम 7.16- रात 8.33
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 7.22 - सुबह 9.04
- यमगण्ड काल- सुबह 10.46 - दोपहर 12.27
- विडाल योग - सुबह 10.40 - सुबह 5.28, 28 जुलाई
- गुलिक काल - दोपहर 2.09 - दोपहर 3.51
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - धनु
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
27 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
मेष (Aries)
बिजनेस में लोन या नई डील से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे तथा परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.
वृषभ (Taurus)
आज खर्चों और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. बिजनेस और नौकरी में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, साथ ही सेहत और पढ़ाई पर भी ध्यान दें.
मिथुन (Gemini)
व्यापार में नए प्रयोग और आधुनिक तकनीक अपनाने से सफलता मिलेगी. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
कर्क (Cancer)
पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी और व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा तथा परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.
सिंह (Leo)
अचानक धन लाभ और बिजनेस लोन स्वीकृत होने के योग हैं, जिससे नए अवसर मिलेंगे. नौकरी और प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
कन्या (Virgo)
बिजनेस और संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें तथा नियमों का पालन करें. कार्यक्षेत्र और परिवार में धैर्य से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.
तुला (Libra)
अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ मिलेगा, लेकिन नया निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. नौकरी में आपका प्रबंधन कौशल सराहा जाएगा और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.
वृश्चिक (Scorpio)
सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं और करियर में बदलाव फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें तथा किसी को उधार देने से बचें.
धनु (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और बड़े सौदे सफल हो सकते हैं. नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी तथा परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
मकर (Capricorn)
अनचाहे खर्चों और कानूनी मामलों में सतर्क रहें तथा कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. कार्यक्षेत्र में वाणी पर संयम रखें और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें.
कुंभ (Aquarius)
रुका हुआ पैसा मिलने और व्यापार में लाभ के अच्छे योग हैं. नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, लेकिन प्रेम संबंधों में कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो.
मीन (Pisces)
पैतृक कारोबार में पिता की सलाह से लाभ मिलेगा और नौकरी की बाधाएं दूर होंगी. फिलहाल व्यावसायिक यात्रा टालें तथा दांपत्य जीवन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बचें.
हरा, सिल्वर
FAQ
Q1. जया पार्वती व्रत 2026 कब से शुरू हो रहा है?
उत्तर: जया पार्वती व्रत 27 जुलाई 2026, सोमवार से शुरू हो रहा है. इस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. यह व्रत लगातार पांच दिनों तक किया जाता है.
Q2. जया पार्वती व्रत कौन रखता है?
उत्तर: अविवाहित कन्याएं मनचाहा और योग्य जीवनसाथी पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए इसका पालन करती हैं.
Q3. जया पार्वती व्रत में किस देवी-देवता की पूजा की जाती है?
उत्तर: इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है. उन्हें बेलपत्र, पुष्प, फल, श्रृंगार सामग्री और नैवेद्य अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं वैवाहिक जीवन की मंगलकामना की जाती है.
Q4. जया पार्वती व्रत का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व क्या है?
उत्तर: धार्मिक मान्यता के अनुसार जया पार्वती व्रत से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख-शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यह व्रत माता पार्वती की तपस्या और शिव-पार्वती के आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है.
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