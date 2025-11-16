हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मइस्लाम में बिल्ली पालना जायज और कुत्ता पालना नाजायज क्यों माना गया है? जानिए धार्मिक कारण

इस्लाम में बिल्ली पालना जायज और कुत्ता पालना नाजायज क्यों माना गया है? जानिए धार्मिक कारण

Islam: इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, जहां जायज और नाजायज का काफी महत्व होता है, ऐसे में एक बात हैरत में डालने वाली है कि इस्लाम धर्म में बिल्ली पालना जायज है और कुत्ते पालना नाजायज क्यों?

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 16 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Islam: इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो ईश्वर (अल्लाह) की एकता में विश्वास पर आधारित है और इसके अनुयायी 'मुसलमान' कहलाते हैं. इसका अर्थ 'शांति' और 'अल्लाह के प्रति समर्पण' है.  

इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है, और मुसलमानों का मानना ​​है कि यह ईश्वर का अंतिम संदेश है. इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है. इस्लाम धर्म में जायज और नाजायज का काफी महत्व होता है, ऐसे में एक बात हैरत में डालने वाली है कि इस्लाम धर्म में बिल्ली पालना जायज है, जबकि कुत्ते पालना नाजायज क्यों  है? 

इस्लाम में बिल्ली पालना जायज है क्यों?

इस्लाम में बिल्ली पालना जायज है, क्योंकि इस्लामी परंपरा में बिल्लियों को धार्मिक रूप से शुद्ध माना जाता है, इसलिए उन्हें घर में रखना और मस्जिदों में आने-जाने की अनुमति है. हजरत अबू हुरैरा जो कि एक सहाबी थे, उनको बिल्लियों से बहुत लगाव था.

उन्होंने अपनी बिल्ली के बच्चे के कारण ही यह उपनाम हासिल किया था. बिल्ली पालना सुन्नत है, क्योंकि पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी है और ऐसा करने पर सवाब (पुण्य) का जिक्र किया है.

 बिल्ली पालना चूहों और अन्य कीटों को नियंत्रित करने में मददगार होता है, जो शरिया के अनुरूप एक उपयोगी उद्देश्य है.

इस्लाम में कुत्ते पालना नाजायज क्यों है?

इस्लाम में शिकार, पशुधन की रखवाली या खेती के अलावा घर में कुत्ते पालना हराम नहीं है, बल्कि मकरूह (नापसंद) है, क्योंकि कुछ हदीसों के अनुसार, जिस घर में कुत्ते होते हैं, वहां फरिश्ते प्रवेश नहीं करते हैं.

इस्लाम में कुत्ते के थूक को अपवित्र माना जाता है, और यदि वह किसी बर्तन से पानी पीता है, तो उस बर्तन को सात बार पानी और एक बार मिट्टी से धोना चाहिए,  हालांकि, अगर कोई कुत्ता आपको छूता है तो आपका वजू नहीं टूटता है, बल्कि आपको अपने हाथ और कपड़े को धोना बेहद जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 16 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Islam Quran Prophet Muhammad Allah Hadith

Frequently Asked Questions

क्या इस्लाम में कुत्ते को छूने से वजू टूट जाता है?

नहीं, इस्लाम में कुत्ते को छूने से वजू नहीं टूटता है. हालांकि, अपने हाथ और कपड़े को धोना बेहद जरूरी होता है.

