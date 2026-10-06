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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIndira Ekadashi Deepdan 2026: कुछ ही देर में दीपदान का समय, जानें कहां रखें दीया

Indira Ekadashi Deepdan 2026: कुछ ही देर में दीपदान का समय, जानें कहां रखें दीया

Indira Ekadashi Deepdan 2026: इंदिरा एकादशी की शाम पीपल, तुलसी और मुख्य द्वार पर दीपदान का विशेष विधान है. नोट करें अपने शहर में गोधूलि वेला का सही समय और दीपदान के शास्त्रीय नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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Indira Ekadashi Deepdan 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी पितरों के मोक्ष और भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. इस दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सूर्यास्त के तुरंत बाद गोधूलि वेला में किया जाने वाला दीपदान पितृदोष और दरिद्रता दोनों को एक साथ शांत करता है.

शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष की एकादशी पर संध्या काल में जलाए गए दीपकों की रोशनी सीधे पितृलोक तक मार्ग प्रशस्त करती है. शाम को गोधूलि बेला शुरू होते ही दीपदान की क्रिया आरंभ कर देना चाहिए.

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दिल्ली से लेकर मुंबई तक: अपने शहर में दीपदान का सही समय

दीपदान का सबसे शुभ समय सूर्यास्त के तुरंत बाद प्रदोष काल यानी गोधूलि वेला में माना जाता है. आज इंदिरा एकादशी की शाम प्रमुख शहरों में दीप प्रज्वलित करने का समय:

  • दिल्ली-एनसीआर: शाम 06:01 बजे से 07:15 बजे तक
  • लखनऊ और कानपुर: शाम 05:48 बजे से
  • वाराणसी और प्रयागराज: शाम 05:42 बजे से
  • पटना, गया और भागलपुर: शाम 05:37 बजे से
  • जयपुर: शाम 06:08 बजे से
  • मुंबई और पुणे: शाम 06:22 बजे से
  • अहमदाबाद: शाम 06:25 बजे से

पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों के नाम रखें तिल के तेल का दीपक

इंदिरा एकादशी की शाम सबसे पहला और अनिवार्य दीपदान पीपल के वृक्ष की जड़ में किया जाता है. हिंदू धर्म में पीपल को त्रिदेवरूप और पितरों का निवास स्थल माना गया है. शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल की जड़ के पास मिट्टी के दीपक में काले तिल और सरसों या तिल का तेल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए.

यह दीपक पितरों की तृप्ति के लिए होता है. दीया प्रज्वलित करते समय पितरों का स्मरण करें और उनसे परिवार की सुख-शांति व वंश वृद्धि की प्रार्थना करें. पीपल के पास दीप रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और सीधे घर लौटना चाहिए.

तुलसी के चबूतरे पर गाय के घी का दीया और स्पर्श से परहेज

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दीपक घर के आंगन में स्थापित तुलसी जी के पास रखा जाता है. एकादशी की शाम तुलसी के समक्ष केवल और केवल गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने का विधान है.

शास्त्रों के अनुसार, इससे घर में मां लक्ष्मी का चिरस्थायी वास होता है और आर्थिक संकट कटते हैं. इस दौरान सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी चाहिए कि शाम ढलने के बाद तुलसी के पौधे को भूलकर भी स्पर्श न करें और न ही उस समय जल चढ़ाएं. दीपक को तुलसी की जड़ से थोड़ी दूरी पर रखें और हाथ जोड़कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक स्मरण करें.

घर की चौखट और दक्षिण कोने में जलाएं नकारात्मकता नाशक तीसरा दीया

तीसरा दीपक घर की मुख्य चौखट पर दाहिनी ओर रखा जाता है. यह दीपक घर के भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और पितृ असंतोष को प्रवेश करने से रोकता है. इसके अलावा यदि संभव हो, तो घर के सबसे दक्षिण कोने में भी एक छोटा चौमुखी दीपक यम और पितरों के निमित्त रखा जा सकता है.

मुख्य द्वार पर जलने वाला दीया घर में संपन्नता का मार्ग खोलता है. इन तीनों स्थानों पर सही तेल, सही दिशा और सही समय पर दीप प्रज्वलित करने से इंदिरा एकादशी का व्रत संपूर्ण और फलदायी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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