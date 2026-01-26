हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन

दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन

Republic Day Parade: भारतीय सेना ने कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान पहली बार अपनी उस टुकड़ी को भी प्रदर्शित किया, जिसके बारे में आज तक देश की जनता को ज्यादा जानकारी नहीं है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Jan 2026 09:47 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर सोमवार (26 जनवरी, 2026) को भारतीय सेना ने अपनी बहादूर सैन्य बटालियनों और रेजिमेंट के साथ-साथ स्वदेशी युद्धक सामग्रियों को भी कर्तव्य पथ पर देश के सामने प्रदर्शित किया. वहीं, परेड के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार अपनी उस टुकड़ी को भी प्रदर्शित किया, जिसके बारे में आज तक देश की जनता को ज्यादा जानकारी नहीं थी.

दरअसल, आज हम भारतीय सेना की जिस टुकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, वो एनिमल रेजीमेंट है. इस बार भारतीय सेना ने पहली बार इस रेजिमेंट के दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट, जांस्कर टट्टू और शिकारी ब्लैक काइट्स को गणतंत्र दिवस समारोह में परेड का हिस्सा बनाया. सेना के इस रेजिमेंट को देखकर दर्शकों के बीच जिज्ञासा और उत्साह का माहौल बन गया.

परेड में घुड़सवार 61वीं कैवलरी के सदस्य भी शामिल

इसके अलावा, पहली बार परेड के दौरान घुड़सवार 61वीं कैवलरी के सदस्य भी लड़ाकू वर्दी में दिखाई दिए. 61वीं कैवलरी पारंपरिक रूप से औपचारिक परेड में सशस्त्र बलों की अग्रणी टुकड़ी रही है. यह टुकड़ी अपने सदस्यों की ओर से औपचारिक वर्दी और आकर्षक टोपी पहनने के कारण अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती है.

टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले 26 वर्षीय कैप्टन अहान कुमार को यह सम्मान साल 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में भी प्राप्त हुआ था. इस साल भी वह हनोवरियन नस्ल के घोड़े रणवीर के साथ टुकड़ी कमांडर के रूप में कर्तव्य पथ पर लौटे. हालांकि, इस बार वह लड़ाकू पोशाक में थे.

गणतंत्र दिवस पर लोगों ने पहली बार देखी कई चीजें

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में देश की जनता को कई अन्य चीजें भी पहली बार देखने को मिलीं. अधिकारियों ने कहा कि भारी थर्मल वर्दी पहने हुए मिश्रित स्काउट्स का एक दल भी पहली बार परेड का हिस्सा बना. लेफ्टिनेंट अमित चौधरी ने परेड में इस टुकड़ी का नेतृत्व किया.

इसके अलावा, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना के नए शक्तिबाण रेजिमेंट का भी प्रदर्शन हुआ. इसे सेना के तोपखाने की ताकत बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है. नई रेजिमेंट में ड्रोन, काउंटर-ड्रोन और लोइटर म्यूनीशन की व्यवस्था होगी. जबकि सेना के एक विशेष पैदल सेना इकाई भैरव बटालियन की सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भी राष्ट्रीय राजधानी में परेड में हिस्सा लिया.

यह भी पढ़ेंः तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला

Published at : 26 Jan 2026 09:47 PM (IST)
Republic Day Parade Indian Army Kartavya Path Republic Day 2026
