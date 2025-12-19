हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: राशिफल 19 दिसंबर 2025 आज अमावस्या पर धनु को आत्मसंघर्ष, मकर को निराशा, कुंभ की होगी परीक्षा और मीन को कष्ट

Aaj Ka Rashifal: राशिफल 19 दिसंबर 2025 आज अमावस्या पर धनु को आत्मसंघर्ष, मकर को निराशा, कुंभ की होगी परीक्षा और मीन को कष्ट

Aaj Ka Rashifal: 19 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 19 Dec 2025 07:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए दो भागों में बंटा हुआ है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (वृश्चिक) में है. अमावस्या के कारण मन भीतर की बातों में उलझा रहेगा. बिना वजह चिंता, थकान या अकेलापन महसूस हो सकता है.

ज्येष्ठा नक्षत्र मन में असुरक्षा बढ़ा सकता है और शूल योग के कारण आप खुद पर ही कठोर हो सकते हैं. राहु काल में कोई बड़ा निर्णय, यात्रा या खर्च टालना बेहतर है. अभिजीत मुहूर्त में ध्यान, योजना या लिखित काम फायदेमंद रहेगा. शाम लगभग 6:20 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करता है. अब मानसिक बोझ हल्का होता है और आत्मविश्वास लौटता है.

Career: दिन के पहले हिस्से में काम में मन नहीं लगेगा. ऑफिस की अनिश्चितता या पर्दे के पीछे की बातें तनाव दे सकती हैं. आज जॉब चेंज, रिजाइन या बड़ा कदम न उठाएं. शाम बाद आप अपनी स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे और अगली रणनीति बना पाएंगे.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, खासकर यात्रा, दवा या डिजिटल पेमेंट से जुड़ा. आज उधार देना या लेना सही नहीं है. शाम बाद बजट प्लानिंग ठीक रहेगी.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी.
Health: नींद की कमी, आंखों और पैरों में थकान.

उपाय: सोने से पहले मौन और ध्यान करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपके लक्ष्यों और उम्मीदों को लेकर मन में सवाल खड़े कर सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (वृश्चिक) में है. आपको लग सकता है कि मेहनत ज्यादा है और परिणाम कम.

ज्येष्ठा नक्षत्र तुलना की भावना बढ़ा सकता है. शूल योग के कारण निराशा गुस्से में बदल सकती है. राहु काल में किसी मित्र या नेटवर्क से जुड़ा फैसला न लें. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर द्वादश भाव सक्रिय करता है. अब आप भीड़ से दूर रहना चाहेंगे.

Career: टीम, नेटवर्क या सीनियर से अपेक्षाएं पूरी न होने पर मन खिन्न हो सकता है. आज धैर्य जरूरी है. प्रमोशन, सैलरी या अप्रेजल की बात आज न छेड़ें. शाम बाद काम से दूरी बनाकर सोचना बेहतर रहेगा.

Finance: आय को लेकर असंतोष रह सकता है. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. निवेश या नई स्कीम में पैसा न लगाएं.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी.
Health: थकान, घुटनों या पीठ में दर्द.

उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं.
Lucky Color: नेवी ब्लू
Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपके करियर और छवि से जुड़े मामलों को संवेदनशील बनाती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (वृश्चिक) में है. जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं और आप पर नजर रहेगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र आपको खुद को साबित करने की जिद दे सकता है, लेकिन शूल योग के कारण जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. राहु काल में बॉस या अथॉरिटी से टकराव न करें. अभिजीत मुहूर्त में योजना या रिपोर्ट तैयार करना बेहतर रहेगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर एकादश भाव सक्रिय करता है. सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा.

Career: दिन के पहले हिस्से में दबाव और मूल्यांकन रहेगा. आज प्रोफेशनल इमेज बहुत अहम है. किसी भी तरह की लापरवाही नुकसान दे सकती है. शाम बाद सीनियर या टीम से सहयोग मिलेगा.

Finance: करियर से जुड़ा आर्थिक निर्णय टालें. बोनस, इंक्रीमेंट या पेमेंट को लेकर बात आगे खिसक सकती है. खर्च नियंत्रण में रखें.

Love: काम के कारण निजी जीवन प्रभावित.
Health: सिर, ब्लड प्रेशर, तनाव.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपके विश्वास और जीवन-दृष्टि को झकझोर सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (वृश्चिक) में है. आप किसी फैसले या रास्ते को लेकर असमंजस में रह सकते हैं.

ज्येष्ठा नक्षत्र किसी व्यक्ति की बात से ज्यादा प्रभावित कर सकता है, लेकिन शूल योग के कारण भ्रम भी बढ़ेगा. राहु काल में यात्रा, कानूनी या शिक्षा से जुड़ा फैसला न लें. अभिजीत मुहूर्त में अध्ययन, लेखन या आत्मचिंतन लाभ देगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर दशम भाव सक्रिय करता है. अब ध्यान कर्म और जिम्मेदारी पर आएगा.

Career: नई सोच या आइडिया आएंगे, लेकिन आज उन्हें लागू न करें. जॉब, ट्रांसफर या दिशा बदलने का फैसला टालें. शाम बाद काम को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी.

Finance: यात्रा, शिक्षा या सलाह पर खर्च संभव है. निवेश या जोखिम से बचें. बजट संतुलन जरूरी है.

Love: समझ और क्षमा का भाव.
Health: पैरों में दर्द, थकान, भावनात्मक बोझ.

उपाय: गुरु या पिता का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 19 Dec 2025 06:35 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
