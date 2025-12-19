Aaj Ka Rashifal: राशिफल 19 दिसंबर 2025 आज अमावस्या पर धनु को आत्मसंघर्ष, मकर को निराशा, कुंभ की होगी परीक्षा और मीन को कष्ट
Aaj Ka Rashifal: 19 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
धनु राशिफल (Sagittarius), 19 दिसंबर 2025
आज का दिन आपके लिए दो भागों में बंटा हुआ है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (वृश्चिक) में है. अमावस्या के कारण मन भीतर की बातों में उलझा रहेगा. बिना वजह चिंता, थकान या अकेलापन महसूस हो सकता है.
ज्येष्ठा नक्षत्र मन में असुरक्षा बढ़ा सकता है और शूल योग के कारण आप खुद पर ही कठोर हो सकते हैं. राहु काल में कोई बड़ा निर्णय, यात्रा या खर्च टालना बेहतर है. अभिजीत मुहूर्त में ध्यान, योजना या लिखित काम फायदेमंद रहेगा. शाम लगभग 6:20 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करता है. अब मानसिक बोझ हल्का होता है और आत्मविश्वास लौटता है.
Career: दिन के पहले हिस्से में काम में मन नहीं लगेगा. ऑफिस की अनिश्चितता या पर्दे के पीछे की बातें तनाव दे सकती हैं. आज जॉब चेंज, रिजाइन या बड़ा कदम न उठाएं. शाम बाद आप अपनी स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे और अगली रणनीति बना पाएंगे.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, खासकर यात्रा, दवा या डिजिटल पेमेंट से जुड़ा. आज उधार देना या लेना सही नहीं है. शाम बाद बजट प्लानिंग ठीक रहेगी.
Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी.
Health: नींद की कमी, आंखों और पैरों में थकान.
उपाय: सोने से पहले मौन और ध्यान करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3
मकर राशिफल (Capricorn), 19 दिसंबर 2025
आज अमावस्या आपके लक्ष्यों और उम्मीदों को लेकर मन में सवाल खड़े कर सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (वृश्चिक) में है. आपको लग सकता है कि मेहनत ज्यादा है और परिणाम कम.
ज्येष्ठा नक्षत्र तुलना की भावना बढ़ा सकता है. शूल योग के कारण निराशा गुस्से में बदल सकती है. राहु काल में किसी मित्र या नेटवर्क से जुड़ा फैसला न लें. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर द्वादश भाव सक्रिय करता है. अब आप भीड़ से दूर रहना चाहेंगे.
Career: टीम, नेटवर्क या सीनियर से अपेक्षाएं पूरी न होने पर मन खिन्न हो सकता है. आज धैर्य जरूरी है. प्रमोशन, सैलरी या अप्रेजल की बात आज न छेड़ें. शाम बाद काम से दूरी बनाकर सोचना बेहतर रहेगा.
Finance: आय को लेकर असंतोष रह सकता है. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. निवेश या नई स्कीम में पैसा न लगाएं.
Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी.
Health: थकान, घुटनों या पीठ में दर्द.
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं.
Lucky Color: नेवी ब्लू
Lucky Number: 10
कुंभ राशिफल (Aquarius), 19 दिसंबर 2025
आज अमावस्या आपके करियर और छवि से जुड़े मामलों को संवेदनशील बनाती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (वृश्चिक) में है. जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं और आप पर नजर रहेगी.
ज्येष्ठा नक्षत्र आपको खुद को साबित करने की जिद दे सकता है, लेकिन शूल योग के कारण जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. राहु काल में बॉस या अथॉरिटी से टकराव न करें. अभिजीत मुहूर्त में योजना या रिपोर्ट तैयार करना बेहतर रहेगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर एकादश भाव सक्रिय करता है. सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा.
Career: दिन के पहले हिस्से में दबाव और मूल्यांकन रहेगा. आज प्रोफेशनल इमेज बहुत अहम है. किसी भी तरह की लापरवाही नुकसान दे सकती है. शाम बाद सीनियर या टीम से सहयोग मिलेगा.
Finance: करियर से जुड़ा आर्थिक निर्णय टालें. बोनस, इंक्रीमेंट या पेमेंट को लेकर बात आगे खिसक सकती है. खर्च नियंत्रण में रखें.
Love: काम के कारण निजी जीवन प्रभावित.
Health: सिर, ब्लड प्रेशर, तनाव.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 4
मीन राशिफल (Pisces), 19 दिसंबर 2025
आज अमावस्या आपके विश्वास और जीवन-दृष्टि को झकझोर सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (वृश्चिक) में है. आप किसी फैसले या रास्ते को लेकर असमंजस में रह सकते हैं.
ज्येष्ठा नक्षत्र किसी व्यक्ति की बात से ज्यादा प्रभावित कर सकता है, लेकिन शूल योग के कारण भ्रम भी बढ़ेगा. राहु काल में यात्रा, कानूनी या शिक्षा से जुड़ा फैसला न लें. अभिजीत मुहूर्त में अध्ययन, लेखन या आत्मचिंतन लाभ देगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर दशम भाव सक्रिय करता है. अब ध्यान कर्म और जिम्मेदारी पर आएगा.
Career: नई सोच या आइडिया आएंगे, लेकिन आज उन्हें लागू न करें. जॉब, ट्रांसफर या दिशा बदलने का फैसला टालें. शाम बाद काम को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी.
Finance: यात्रा, शिक्षा या सलाह पर खर्च संभव है. निवेश या जोखिम से बचें. बजट संतुलन जरूरी है.
Love: समझ और क्षमा का भाव.
Health: पैरों में दर्द, थकान, भावनात्मक बोझ.
उपाय: गुरु या पिता का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 7
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
