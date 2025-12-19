Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भीतर से चुनौतीपूर्ण है. अमावस्या और ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण दबे हुए डर, पुरानी असुरक्षा और नियंत्रण की प्रवृत्ति उभर सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (वृश्चिक) में है, इसलिए मानसिक दबाव रहेगा और हर बात गंभीर लगेगी.

शूल योग के कारण शब्दों और निर्णयों में कठोरता आ सकती है. राहु काल (10:27–11:46) में किसी भी तरह की बहस, मेल, मीटिंग या बड़ा निर्णय टालना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त में केवल योजना बनाना या फाइल निपटाना ठीक रहेगा.

शाम 6:20 बजे के बाद चंद्रमा धनु में जाकर आपकी राशि से नवम भाव सक्रिय करता है. यहां से सोच साफ होती है और दिशा दिखने लगती है. दिन का दूसरा हिस्सा पहले से बेहतर रहेगा.

Career: ऑफिस में दबाव, जिम्मेदारियां या परोक्ष राजनीति आपको असहज कर सकती है. आज बॉस या सिस्टम से टकराव का दिन नहीं है. अगर आप शांत रहकर काम करते हैं, तो आपकी गंभीरता नोट की जाएगी. नौकरी बदलने, रिजाइन देने या टकराव वाले निर्णय आज न लें. शाम बाद किसी सीनियर या मेंटर से मार्गदर्शन मिल सकता है.

Finance: अमावस्या के कारण पैसों को लेकर भ्रम या चिंता रह सकती है. पुराने भुगतान, टैक्स या उधार से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. आज निवेश, ट्रेडिंग या जोखिम भरे फैसले न लें. शाम बाद वित्तीय योजना बनाने के लिए समय बेहतर है.

Love: भावनात्मक दूरी या शक संभव.

Health: नींद, सिर और मानसिक थकान.

उपाय: सूर्यास्त के बाद दीपक जलाकर शिव स्मरण करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या रिश्तों और साझेदारी की परीक्षा लेती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (वृश्चिक) में है, जिससे बातचीत में खिंचाव और अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अधिकार जताने की ओर ले जा सकता है, लेकिन यही आज का सबसे बड़ा जोखिम है.

शूल योग के कारण कही गई बात सीधे दिल में चुभ सकती है. राहु काल में कोई भी संवेदनशील चर्चा न करें. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी बातचीत को सीमित शब्दों में किया जा सकता है.

शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर अष्टम भाव सक्रिय करता है. अब मन बाहर की बहस से हटकर भीतर की समझ की ओर जाएगा.

Career: पार्टनरशिप, क्लाइंट या टीम के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. आज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या डील फाइनल करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर के साथ ईगो क्लैश से नुकसान हो सकता है. शाम बाद स्थिति थोड़ी शांत होगी और चीजें स्पष्ट होंगी.

Finance: संयुक्त धन, लोन, इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़ा मामला उभर सकता है. आज किसी को उधार देना या लेना सही नहीं है. निवेश स्थगित रखें. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: शक और नियंत्रण से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

Health: नींद और हार्मोनल असंतुलन.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या मानसिक बोझ बढ़ा सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (वृश्चिक) में है, इसलिए काम का दबाव, आलोचना और प्रतिस्पर्धा रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र हर बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है, लेकिन आज चुप रहना ही बेहतर रणनीति है.

शूल योग के कारण जल्दबाजी में भेजा गया मेल या मैसेज नुकसान दे सकता है. राहु काल में किसी भी तरह की बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त में पेंडिंग काम निपटाना फायदेमंद रहेगा.

शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर सप्तम भाव सक्रिय करता है. अब सहयोग और संवाद के रास्ते खुलते हैं.

Career: सुबह ऑफिस में दबाव और टकराव की स्थिति बन सकती है. आज अपने विरोधियों को जवाब देने से बेहतर है कि आप अपना काम मजबूत रखें. शाम बाद सीनियर या सहकर्मी से सहयोग मिल सकता है. इंटरव्यू या मीटिंग शाम के बाद रखें.

Finance: छोटे जुर्माने, पेनल्टी या अचानक खर्च संभव हैं. आज उधार या क्रेडिट से बचें. निवेश में जोखिम न लें. खर्च का लेखा-जोखा करें.

Love: पहले दूरी, बाद में संवाद.

Health: पाचन और नसों पर असर.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपको भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील बना सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (वृश्चिक) में है. प्रेम, संतान या किसी करीबी से जुड़ी उम्मीदें बढ़ सकती हैं, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण निराशा भी जल्दी होगी.

शूल योग भावनाओं में तीखापन लाता है. राहु काल में भावनात्मक बातचीत से बचें. अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम या लेखन लाभ देगा.

शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर षष्ठ भाव सक्रिय करता है. अब भावनाओं पर नियंत्रण और काम पर फोकस लौटता है.

Career: दिन के पहले हिस्से में मन काम से भटक सकता है. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग भावनात्मक दबाव महसूस करेंगे. शाम बाद काम की गति सुधरेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance: भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें. सट्टा, शेयर या जोखिम भरे निवेश आज नुकसान दे सकते हैं. शाम बाद बजट प्लानिंग के लिए समय बेहतर है.

Love: अपेक्षाएं कम रखें.

Health: पेट, मूड स्विंग्स और थकान.

उपाय: चावल या दूध का दान करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.