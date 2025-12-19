हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोHoroscope: राशिफल 19 दिसंबर 2025 मेष से कर्क राशि पर खतरनाक अमावस्या का साया, टूटन, रिश्तों में कड़वाहट और करियर में साज़िश

Horoscope: राशिफल 19 दिसंबर 2025 मेष से कर्क राशि पर खतरनाक अमावस्या का साया, टूटन, रिश्तों में कड़वाहट और करियर में साज़िश

Aaj Ka Rashifal: 19 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 19 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भीतर से चुनौतीपूर्ण है. अमावस्या और ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण दबे हुए डर, पुरानी असुरक्षा और नियंत्रण की प्रवृत्ति उभर सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (वृश्चिक) में है, इसलिए मानसिक दबाव रहेगा और हर बात गंभीर लगेगी.

शूल योग के कारण शब्दों और निर्णयों में कठोरता आ सकती है. राहु काल (10:27–11:46) में किसी भी तरह की बहस, मेल, मीटिंग या बड़ा निर्णय टालना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त में केवल योजना बनाना या फाइल निपटाना ठीक रहेगा.

शाम 6:20 बजे के बाद चंद्रमा धनु में जाकर आपकी राशि से नवम भाव सक्रिय करता है. यहां से सोच साफ होती है और दिशा दिखने लगती है. दिन का दूसरा हिस्सा पहले से बेहतर रहेगा.

Career: ऑफिस में दबाव, जिम्मेदारियां या परोक्ष राजनीति आपको असहज कर सकती है. आज बॉस या सिस्टम से टकराव का दिन नहीं है. अगर आप शांत रहकर काम करते हैं, तो आपकी गंभीरता नोट की जाएगी. नौकरी बदलने, रिजाइन देने या टकराव वाले निर्णय आज न लें. शाम बाद किसी सीनियर या मेंटर से मार्गदर्शन मिल सकता है.

Finance: अमावस्या के कारण पैसों को लेकर भ्रम या चिंता रह सकती है. पुराने भुगतान, टैक्स या उधार से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. आज निवेश, ट्रेडिंग या जोखिम भरे फैसले न लें. शाम बाद वित्तीय योजना बनाने के लिए समय बेहतर है.

Love: भावनात्मक दूरी या शक संभव.
Health: नींद, सिर और मानसिक थकान.

उपाय: सूर्यास्त के बाद दीपक जलाकर शिव स्मरण करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या रिश्तों और साझेदारी की परीक्षा लेती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (वृश्चिक) में है, जिससे बातचीत में खिंचाव और अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अधिकार जताने की ओर ले जा सकता है, लेकिन यही आज का सबसे बड़ा जोखिम है.

शूल योग के कारण कही गई बात सीधे दिल में चुभ सकती है. राहु काल में कोई भी संवेदनशील चर्चा न करें. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी बातचीत को सीमित शब्दों में किया जा सकता है.

शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर अष्टम भाव सक्रिय करता है. अब मन बाहर की बहस से हटकर भीतर की समझ की ओर जाएगा.

Career: पार्टनरशिप, क्लाइंट या टीम के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. आज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या डील फाइनल करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर के साथ ईगो क्लैश से नुकसान हो सकता है. शाम बाद स्थिति थोड़ी शांत होगी और चीजें स्पष्ट होंगी.

Finance: संयुक्त धन, लोन, इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़ा मामला उभर सकता है. आज किसी को उधार देना या लेना सही नहीं है. निवेश स्थगित रखें. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: शक और नियंत्रण से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.
Health: नींद और हार्मोनल असंतुलन.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या मानसिक बोझ बढ़ा सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (वृश्चिक) में है, इसलिए काम का दबाव, आलोचना और प्रतिस्पर्धा रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र हर बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है, लेकिन आज चुप रहना ही बेहतर रणनीति है.

शूल योग के कारण जल्दबाजी में भेजा गया मेल या मैसेज नुकसान दे सकता है. राहु काल में किसी भी तरह की बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त में पेंडिंग काम निपटाना फायदेमंद रहेगा.

शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर सप्तम भाव सक्रिय करता है. अब सहयोग और संवाद के रास्ते खुलते हैं.

Career: सुबह ऑफिस में दबाव और टकराव की स्थिति बन सकती है. आज अपने विरोधियों को जवाब देने से बेहतर है कि आप अपना काम मजबूत रखें. शाम बाद सीनियर या सहकर्मी से सहयोग मिल सकता है. इंटरव्यू या मीटिंग शाम के बाद रखें.

Finance: छोटे जुर्माने, पेनल्टी या अचानक खर्च संभव हैं. आज उधार या क्रेडिट से बचें. निवेश में जोखिम न लें. खर्च का लेखा-जोखा करें.

Love: पहले दूरी, बाद में संवाद.
Health: पाचन और नसों पर असर.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपको भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील बना सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (वृश्चिक) में है. प्रेम, संतान या किसी करीबी से जुड़ी उम्मीदें बढ़ सकती हैं, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण निराशा भी जल्दी होगी.

शूल योग भावनाओं में तीखापन लाता है. राहु काल में भावनात्मक बातचीत से बचें. अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम या लेखन लाभ देगा.

शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर षष्ठ भाव सक्रिय करता है. अब भावनाओं पर नियंत्रण और काम पर फोकस लौटता है.

Career: दिन के पहले हिस्से में मन काम से भटक सकता है. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग भावनात्मक दबाव महसूस करेंगे. शाम बाद काम की गति सुधरेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance: भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें. सट्टा, शेयर या जोखिम भरे निवेश आज नुकसान दे सकते हैं. शाम बाद बजट प्लानिंग के लिए समय बेहतर है.

Love: अपेक्षाएं कम रखें.
Health: पेट, मूड स्विंग्स और थकान.

उपाय: चावल या दूध का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख खान ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका पादुकोण की वैन
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका की वैन
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख खान ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका पादुकोण की वैन
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका की वैन
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
ट्रेंडिंग
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
हेल्थ
Coffee Health Risks: कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget