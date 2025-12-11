Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 11 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व को मजबूत करेगा. किसी रुके कार्य को आप तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार में आपकी राय प्रमुख मानी जाएगी. कार्यस्थल पर आपका प्रेज़ेंस और प्रभाव बढ़ेगा. छात्रों के लिए आज लक्ष्य पर केंद्रित रहने का अच्छा दिन है.

Career: नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है.

Love: साथी आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा.

Education: कठिन विषयों में भी मन लगेगा.

Health: सिर में हल्का भारीपन.

Finance: लाभ की छोटी संभावना बन सकती है.

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा घर और निजी जीवन पर असर बढ़ाएगा. किसी घरेलू निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, पर सोच स्थिर रहेगी. कामकाज में धीमी गति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. छात्रों को आज शांत वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए.

Career: कोई रुका कार्य पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा.

Love: भावनात्मक बातचीत से संबंध मधुर होंगे.

Education: ध्यान भटक सकता है, फिर भी प्रगति होगी.

Health: पेट में जलन या गैस.

Finance: घर पर खर्च बढ़ सकता है.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आपके संचार, मीटिंग और विचारों को प्रभावशाली बनाएगा. आज आपकी बात लोगों पर असर छोड़ेगी. कोई जरूरी समाचार या संपर्क काम को आगे बढ़ा सकता है. छात्रों के लिए नोट्स, लिखाई और रिवीजन का अच्छा दिन है.

Career: मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत में लाभ.

Love: साथी के साथ ईमानदार संवाद बेहतर रहेगा.

Education: लिखने-पढ़ने में मन लगेगा.

Health: गर्दन या कंधे में हल्का तनाव.

Finance: छोटी आय या लाभ की संभावना.

उपाय: हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

कर्क (Cancer) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा धन, आत्मविश्वास और मूल्य-आधारित फैसले सक्रिय करेगा. किसी आर्थिक निर्णय में सावधानी बेहतर रहेगी. परिवार के लिए कुछ खरीदारी हो सकती है. कार्यस्थल पर आप अपने काम में मजबूती दिखाएंगे. छात्रों को व्यावहारिक विषयों में सफलता मिलेगी.

Career: आपके काम की सराहना होगी.

Love: साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा.

Education: गणित या व्यावहारिक अभ्यास में सुधार.

Health: पेट या कमर में भारीपन.

Finance: अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है.

उपाय: घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.