हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoli 2026: होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख

Holi 2026: होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख

Holi 2026: रंग खेलने वाली होली की तारीख को लेकर पूरे भारत में असमंजस की स्थिति है, लेकिन ज्योतिषाचार्य पं. मनोज त्रिपाठी ने शास्त्र गणना के आधार पर होली की सही तारीख बताई है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 26 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

Holi 2026: होली के पर्व को लेकर इस वर्ष देशभर में तारीखों का असमंजस बना हुआ था. कहीं 2 तारीख को होलिका दहन की तैयारी हो रही थी तो कहीं 3 तारीख को रंगोत्सव मनाने की चर्चा चल रही थी. आमजन से लेकर मंदिर समितियों तक के बीच यह प्रश्न बना हुआ था कि आखिर शास्त्र सम्मत तिथि कौन सी है.

इस पूरे विवाद और भ्रम के बीच विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने विस्तार से पंचांग की गणना रखते हुए स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि केवल कैलेंडर की तारीख देखकर निर्णय लेना उचित नहीं है, बल्कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ, उसका समापन, भद्रा काल की स्थिति और शुभ मुहूर्त का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक होता है.

ज्योतिषाचार्य से जानें शास्त्रानुसार होली कब मनाएं

  • पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि होलिका दहन सदैव भद्रा मुख में नहीं किया जाता. भद्रा का त्याग कर, शुभ काल में ही दहन करना शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है.
  • पूर्णिमा तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है, यह गणितीय और खगोलीय आधार पर तय होता है.
  • कई बार तिथि दो दिनों में फैल जाती है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है. ऐसे में हमें शास्त्रों और प्रमाणिक पंचांग का अनुसरण करना चाहिए, न कि केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी का.
  • उन्होंने आगे कहा कि पर्व का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आह्वान करना है.

सही तिथि और समय पर होलिका दहन का महत्व

पंडित त्रिपाठी के अनुसार शास्त्र सम्मत समय पर किया गया होलिका दहन परिवार में सुख-शांति, आरोग्य और समृद्धि का संचार करता है, जबकि गलत मुहूर्त में किया गया अनुष्ठान अपेक्षित फल नहीं देता. इस प्रकार उनके विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद होली की तिथि को लेकर बना संशय काफी हद तक समाप्त होता नजर आ रहा है.

ग्रहण से बचाएगा शिव मंत्रों का जाप 

वहीं श्री महंत रवींद्र पुरी का कहना है कि इस वर्ष चौकी चंद्रमा का ग्रहण है संध्या के समय पर. चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है तो भारत में जिस समय दृश्य मन होगा अलग-अलग राज्य है अलग-अलग सूर्य उदय का कल और अस्त का कल अलग-अलग है तो उसी के हिसाब से 9 घंटे पहले सूतक की शुरुआत होने पर मंदिरों की पूजा पाठ करके बंद कर दिया जाएगा.

  • कोई भी ऐसे काम शादी विवाह हवन यज्ञ नहीं होगा.
  • जो व्रत किए हुए है, बालक हैं, उन्हें थोड़ा आहार लेने की अनुमति रहती है.
  • इस समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा शक्ति प्रदान करने के लिए ही अनुष्ठान होता है.
  • सूतक का अर्थ यही होता है जिस ग्रह के ऊपर ग्रहण की छाया है उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए, यही वैदिक परंपरा है.

Holika Dahan 2026: होलिका दहन के लिए प्रदोष काल का ये है सबसे शुभ मुहूर्त, भद्रा भी नहीं बनेगी बाधा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Holi 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holi 2026: होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख
होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख
धर्म
आमलकी एकादशी 2026: 27 फरवरी को व्रत, आयुष्मान समेत शुभ योग में मिलेगी विष्णु-लक्ष्मी की कृपा?
आमलकी एकादशी 2026: 27 फरवरी को व्रत, आयुष्मान समेत शुभ योग में मिलेगी विष्णु-लक्ष्मी की कृपा?
धर्म
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 7 काम, बदल सकते हैं भाग्य, बन रहे हैं तीन संयोग
आमलकी एकादशी पर ये 7 काम, बदल सकते हैं भाग्य, बन रहे हैं तीन संयोग
धर्म
March Festival 2026: मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें
मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें
Advertisement

वीडियोज

Crime News: दूल्हा- दुल्हन और 'धांय-धांय' ! | Sansani
Maharashtra News: बकरी पर विवाद...हिंसक भीड़ ने चलाए पत्थर...भड़का माहौल! | Latest News | ABP News
Janhit: इजराइली संसद में PM मोदी का जलवा | PM Modi Israel Visit | Netanyahu | Jerusalem | ABP News
Bharat Ki Baat: अखिलेश गठबंधन पर बोले..राहुल चुप हैं... | Yogi | Akhilesh
Blood Moon फिर आ गया! होली में रंग भंग? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
साउथ सिनेमा
Rashmika- Vijay Wedding Live: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
लाइव: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
हेल्थ
Rinku Singh Father Illness: किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget