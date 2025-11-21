Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में विवाह के समय कई रस्में निभाई जाती है और हर रस्म का अपना एक महत्व होता है. ऐसी ही एक पीली चिट्ठी की परंपरा भी है, जिसे कई जगहों पर पीला पत्र, शुभ पत्र या कन्यादान पत्र भी कहा जाता है.

हर जगह की संस्कृति में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, मगर इसका उद्देश्य विवाह की आधिकारिक और धार्मिक घोषणा करना ही होता है.

क्या होती है पीली चिट्ठी ?

भारतीय विवाह में पीली चिट्ठी एक पारंपरिक पत्र है, जिसे पीले या हल्दी लगे कागज पर लिखा जाता है. यह पत्र लड़की पक्ष से उनके सभी रिश्तेदारों, समुदाय के लोगों और गांव या समाज प्रमुख को भेजा जाता है.

इस पत्र में सहाई की शुभ तारीख, विवाह का शुभ मुहूर्त, बारात का समय, कन्या और वर पक्ष का नाम तथा विवाह की सारी जानकारियां लिखी जाती है. कई जगहों पर इस चिट्ठी को सिर्फ सूचना पहुंचाने के तरीके से नहीं भेजा जाता है, बल्कि समाज की स्वीकृति का प्रतीक भी मानी जाती है.

विवाह में पीली चिट्ठी क्यों हैं जरूरी ?

1. पीला रंग शुभ संकेत का प्रतीक

भारतीय संस्कृति में हल्दी का रंग पवित्रता को दर्शाता है. यह पीला रंग सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का भी प्रतीक माना गया है. इसलिए जब भी विवाह सूचना लिखी जाती है तो वे पीले पत्र पर ही लिखना शुभ रहता है.

2. समाज के सामने औपचारिक निमंत्रण

पीली चिट्ठी की यह परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है. जब पुराने ज़माने में फोन या सोशल मीडिया जैसा कोई साधन नहीं होता था, तब पीली चिट्ठी ही विवाह का औपचारिक निमंत्रण होती थी. आज भी इस परंपरा को उसी तरह निभाया जाता है, क्योंकि इसे समाज की सहमति माना जाता है.

3. धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिषीय परंपराओं के मुताबिक, पीली चिट्ठी भेजने से विवाह में किसी तरह की बाधाएं नहीं आती और प्रसन्नता के साथ सभी शुभ कार्य की शुरुआत होती है.

4. रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक

पीली चिट्ठी सिर्फ निमंत्रण नहीं, बल्कि यह परिवार, रिश्तेदार और समाज को साथ जोड़ने का तरीका भी होता है.

आज भी क्यों निभाई जाती है यह परंपरा?

आधुनिक समय में शादी के कार्ड, डिजिटल इन्विटेशन और व्हाट्सऐप की सुविधा होने के बावजूद कई परिवार पीली चिट्ठी की रस्म को आज भी निभाते हैं. क्योंकि यह परंपरा भावनात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से आज भी बेहद खास मानी जाती है.