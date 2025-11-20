हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVivah Panchami 2025: संदूक से निकली दिव्य बालिका कैसे बनी जनक नंदिनी, जानें सीता जन्म की कहानी

Vivah Panchami 2025: संदूक से निकली दिव्य बालिका कैसे बनी जनक नंदिनी, जानें सीता जन्म की कहानी

Vivah Panchami 2025: मार्गशीर्ष शुक्ल के पंचमी पर विवाह पंचमी के दिन देवी सीता का विवाह श्रीराम से हुआ था. वो मिथिला के राजा जनक क पुत्री थीं. लेकिन सीता मिट्टी के घड़े से प्रकट हुई दिव्य बालिका थी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Vivah Panchami 2025: माता सीता का विवाह भगवान श्रीराम के साथ हुआ था. मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर जनक नंदिनी सीता और दशरथ का विवाह संपन्न हुआ था. इसलिए इस तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, जोकि इस वर्ष 2025 में 25 नवंबर को है.

धरती से जन्मी थीं सीता

देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है. रामायण के अनुसार सीता राजा जनक की पुत्री थीं. लेकिन उनका जन्म किसी सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था. बल्कि वो पृथ्वी से प्रकट हुईं थी और एक रहस्यमयी घड़े में पाई गई थीं, जिसे राजा दशरथ ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उस कन्या का नाम सीता रखा. इसलिए सीता को जनक नंदिनी और भूमिजा भी कहा जाता है. साती की उत्पत्ति से जुड़ी कथा हिन्दू धर्म में दिव्य जन्म का सबसे बड़ा उदाहरण है.

सीता जन्म की कथा (Goddess Sita Birth Story)

सीता के जन्म से जुड़ी पौराणिक व धार्मिक कथा के अनुसार, वर्षों वर्षा नहीं होने के कारण मिथिलावासी भीषण सूखे से जूझ रहे थे. प्रजा का जीवन संघर्ष में देख राजा जनक भी चिंतिंत हुए और समाधान के लिए उन्होंने ऋषियों, मुनियों और विद्वानों से परामर्श लिया. सभी ने सलाह दी कि, इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए राजा जनक को स्वयं खेत में हल चलाकर धरती को स्पर्श करना होगा और यज्ञ करना होगा. इसके बाद तैयारियां शुरू हो गई.

राजा जनक ने यज्ञ पूरा किया और फिर सोने का हल लेकर सूखी भूमि पर हल चलाने लगे. तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई. राजा और गांव वाले सभी आश्चर्यचकित हुए. तभी राजा ने उस स्थान को खोदने का आदेश दिया. मिट्टी को अच्छी तरह से हटाया गया तो भीतर से एक चमकता हुआ संदूक दिखाई पड़ा. जब संदूक को खोला गया तो उसके भीतर एक शांत, तेजमयी, अलौकिक और सुंदर नवजात कन्या थी. कन्या को देखते ही राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं हल्कि ईश्वर का वरदान है. कन्या को जैसे ही राजा जनक ने गोद में उठाया कभी आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी. इस प्रकार मिथिला में वर्षों का सूखा समाप्त हुआ. सीता के रूप में निसंतान राजा जनक और रानी सुनयना को पुत्री के रूप से सीता प्राप्त हुई.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Goddess Sita RAMAYAN Vivah Panchami 2025 Sita Birth Story
