Hindu Tradition: परंपराएं हिंदू धर्म की आस्था, संस्कार और आत्मा की जड़े हैं. कई परंपराएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी हम इनका पालन करते हैं. क्योंकि परपंराओं से हमारे जीवन को दिशा मिलती है. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से परंपराओं का पालन करने से मन को शांति मिलती है. पूजा, व्रत, ध्यान और जप जैसी परंपराएं व्यक्ति को आत्मिक शक्ति प्रदान करती हैं. ये न केवल आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करती हैं. लेकिन बदलते दौर में परंपराओं का महत्व अब कम होने लगा है.

बदलते दौर में परंपराओं का बदलता स्वरूप

समय के साथ परंपराओं के स्वरूप में काफी बदलाव हो रहे हैं. कभी जिन रीति-रिवाजो को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता था, उनकी रूप-रेखा आज पूरी तरह से बदल चुकी है. तकनीक, शिक्षा और नई पीढ़ी की सोच ने कई ऐसी परंपराओं को प्रभावित किया है, जिनका पालन सदियों से होता आ रहा है. कही ऐसा ना हो कि भविष्य में ये परंपराएं इतिहास बन जाए और केवल स्मृतियों तक ही सिमट कर रह जाएं. आइए जानते हैं ऐसी 4 परंपराओं के बारे में, जिनका रूप-स्वरूप तेजी से बदल रहा है.

विवाह से जुड़ी रस्में- हिंदू-शादी विवाह की रस्म और परंपराओं में काफी तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. कुछ परंपराएं तो लगभग खत्म होने के कगार पर हैं. आज लोग एक सप्ताह तक चलने वाली वैवाहिक रस्नें, भारी खर्च, रिश्तेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट, लंबी रस्मों आदि से दूरी बना रहे हैं. इनके बदले आजकल लोग डेस्टिनेशन वेटिंग, कोर्ट मैरिज और सीमित समारोह को अपनाने लगे हैं.

पारपंरिक खान-पान- बात करें खानपान की तो देसी और पारंपरिक भोजन की जगह अब फास्ट फूड और रेडी-टू-ईट विकल्पों ने ज्यादा ले ली हैं. दैनिक भोजन हो या फिर त्योहारों का स्पेशल खाना अब लोग घर पर देसी और पारंपरिक भोजन कम ही पकाते हैं. दिवाली हो होली हो या व्रत-त्योहार बाजारों के पकवान और मिठाईयां ही रसोई में ज्यादा नजर आती हैं. इन बदलावों सीधा असर संस्कृति पर पड़ता है.

संयुक्त परिवार- भारतीय परिवेश में संयुक्त परिवार को एक परंपरा की देखा जाता है, जोकि आजकल तेजी से कमजोर पड़ रही है. नौकरी, पढ़ाई और बेहतर जीवन की तलाश में युवा पीढ़ी छोटे परिवार और स्वतंत्र जीवनशैली को प्राथमिकता दे रही है, जिस कारण बड़े-बुजुर्गों के साथ रहकर जीवन बिताने और उनसे ज्ञान अर्जन करने की परंपरा अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है.

धार्मिक अनुष्ठान-कई पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान भी अब सरल रूप लेते जा रहे हैं. पहले जहां पूजा-पाठ और व्रत-विधान में नियमों का सख्ती से पालन होता था, अब लोग सुविधा और समय के अनुसार उन्हें छोटा या प्रतीकात्मक बना रहे हैं. डिजिटल युग में ऑनलाइन पूजा, ई-दान और मोबाइल ऐप से मंत्र जाप जैसे प्रयोग यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में परंपराओं का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है.

परंपराओं की बदलती प्रकिया का संकेत

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास कि माने तो, सनातन धर्म की परंपराओं का पूरी तरह खत्म होना संभव नहीं है. बदलते दौर में परंपराओं का रूप जरूर बदलता है. लेकिन परंपराएं समय के साथ खुद को ढाल लेती है और जीवित भी रहती है.