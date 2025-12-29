हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 29 दिसंबर पौष शुक्ल नवमी तिथि और सोमवार का शुभ मुहूर्त, पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 29 दिसंबर पौष शुक्ल नवमी तिथि और सोमवार का शुभ मुहूर्त, पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 29 December 2025: 29 दिसंबर को पौष शुक्ल की नवमी तिथि और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 29 दिसंबर 2025: आज 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है. नवमी तिथि की स्वामिनी देवी दुर्गा हैं, और इस तिथि पर उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, जिससे शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है. साथ ही शिव पुराण के अनुसार सोमवार को भोलेनाथ की आराधना करने वालों के तमाम दुख दूर होते हैं

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

29 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 29 December 2025)

तिथि

नवमी (28 दिसंबर 2025, दोपहर 1.59 - 29 दिसंबर 2025, सुबह 10.12)
वार सोमवार
नक्षत्र रेवती
योग परिघ, शिव
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 सुबह 12.54
चंद्रोस्त
 सुबह 2.33, 30 दिसंबर
चंद्र राशि
 मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 7.13 - सुबह 8.31
शाम का चौघड़िया
चर शाम 5.33 - रात 7.16

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.31 - सुबह 9.48
यमगण्ड काल सुबह 11.06 - दोपहर 12.23
गुलिक काल
 दोपहर 1.41 - दोपहर 2.58
आडल योग  सुबह 7.13 - सुबह 7.41
पंचक सुबह 7.13 - सुबह 7.41
विडाल योग सुबह 7.41 - सुबह 6.04, 30 दिसंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा मीन
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मकर राशि आपको अपने मित्रों से आर्थिक सहयोग आज मिल सकता है. परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मीन राशि व्यापार में गिरावट महसूस होगी. परिवार में मतभेद संपत्ति को लेकर हो सकते हैं.

FAQs: 29 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    मां दुर्गा को लाल फूल और शिव जी को एक लौटा जल चढ़ाएं. 

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन शिव, परिघ और रवि योग बन रहा है.

Chandra Grahan 2026: होली 2026 पर लगेगा चंद्र ग्रहण, ये 3 राशि वाले संभलकर मनाएं त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 05:00 AM (IST)
