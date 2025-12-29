Hindi Panchang Today: 29 दिसंबर पौष शुक्ल नवमी तिथि और सोमवार का शुभ मुहूर्त, पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 29 December 2025: 29 दिसंबर को पौष शुक्ल की नवमी तिथि और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 29 दिसंबर 2025: आज 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है. नवमी तिथि की स्वामिनी देवी दुर्गा हैं, और इस तिथि पर उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, जिससे शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है. साथ ही शिव पुराण के अनुसार सोमवार को भोलेनाथ की आराधना करने वालों के तमाम दुख दूर होते हैं
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
29 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 29 December 2025)
|तिथि
|
नवमी (28 दिसंबर 2025, दोपहर 1.59 - 29 दिसंबर 2025, सुबह 10.12)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|रेवती
|योग
|परिघ, शिव
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|सुबह 12.54
|चंद्रोस्त
|सुबह 2.33, 30 दिसंबर
|चंद्र राशि
|मीन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 7.13 - सुबह 8.31
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 5.33 - रात 7.16
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.31 - सुबह 9.48
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.06 - दोपहर 12.23
|गुलिक काल
|दोपहर 1.41 - दोपहर 2.58
|आडल योग
|सुबह 7.13 - सुबह 7.41
|पंचक
|सुबह 7.13 - सुबह 7.41
|विडाल योग
|सुबह 7.41 - सुबह 6.04, 30 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मकर राशि
|आपको अपने मित्रों से आर्थिक सहयोग आज मिल सकता है. परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|व्यापार में गिरावट महसूस होगी. परिवार में मतभेद संपत्ति को लेकर हो सकते हैं.
FAQs: 29 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
मां दुर्गा को लाल फूल और शिव जी को एक लौटा जल चढ़ाएं.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शिव, परिघ और रवि योग बन रहा है.
