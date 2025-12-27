Chandra Grahan 2026: होली 2026 पर लगेगा चंद्र ग्रहण, ये 3 राशि वाले संभलकर मनाएं त्योहार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChandra Grahan 2026: होली 2026 पर लगेगा चंद्र ग्रहण, ये 3 राशि वाले संभलकर मनाएं त्योहार

Chandra Grahan 2026: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगेगा.ये भारत में भी दिखाई देगा इसलिए इसका असर राशियों पर खासतौर पर देखने को मिलेगा. इस चंद्र ग्रहण से कुछ राशियों को सावधान रहना होगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

Chandra Grahan 2026: नए साल में पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को होली के दिन लगेगा. होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर मनाई जाती है. खास बात ये है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है, जब पूरे चंद्रमा की सतह पर धरती की छाया पड़ती है. पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने पर चांद सूर्ख लाल दिखने लगता है और ब्लड मून (Blood Moon) कहलाता है.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के सभी जीवों पर पड़ता है. खासकर मन, भावनाएं, नींद, मानसिक ऊर्जा, स्वास्थ्य, गर्भस्थ शिशु, राशियों का भावफल इन सभी पर ग्रहण सूक्ष्म असर डालता है. होली 2026 पर लगने वाला चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के जीवन में ग्रहण लगाने वाला साबित होगा.

चंद्र ग्रहण 2026 राशियों पर असर

  • कन्या राशि – होली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण से कन्या राशि के जातकों को परेशानियों और कार्यों में रुकावट तथा धन हानि का सामना करना पड़ सकता है. इस समय पुराने कार्यों को पूरा करना और दिनचर्या को संतुलित रखना लाभकारी रहेगा. सेहत की लापरवाही भारी पड़ सकती है. रिश्तों में टकराव की स्थिति बनेगी. मन अशांत होगा, इसलिए किसी भी बेवजह के झगड़ों में न फंसें.
  • मकर राशि - मकर राशि के जातकों को दुर्घटना और विरोधियों का भय रहेगा. खर्चों में अधिकता आपको परेशान करेगी. नौकरी या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं हैं, बचत करके चलें.
  • मीन राशि - मीन राशि के जातकों को शारीरिक रोग, गुप्त चिंताएं और बनते हुए कार्यों में अड़चनें परेशान कर सकती हैं.

भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण, न करें ये काम

  • भोजन करना
  • नए कार्य की शुरुआत
  • भगवान की मूर्ति स्पर्श करना
  • बाहर घूमना
  • बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना
  • झगड़ा, गुस्सा या नकारात्मक बातें, इनसे मन और ऊर्जा असंतुलित हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026
