Hindi Panchang Today: 22 दिसंबर सोमवार को शिव करेंगे बेड़ा पार, जानें उपाय, पूजा मुहूर्त और पंचांग
Hindi Panchang Today 22 December 2025: 22 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है.आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 22 दिसंबर 2025: आज 22 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. शिव जी समस्त संकटों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला से 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. मान्यता है इससे रोग, दुख, दोष दूर होते हैं.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
22 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 22 December 2025)
|तिथि
|
द्वितीया (21 दिसंबर 2025, सुबह 9.10 - 22 दिसंबर 2025, सुबह 10.51)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|योग
|ध्रुव, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 9.01
|चंद्रोस्त
|शाम 7.28
|चंद्र राशि
|धनु
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 7.10 - सुबह 8.28
|शुभ
|सुबह 9.45 - सुबह 11.02
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 5.29 - शाम 7.12
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.28 - सुबह 9.45
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.01 - दोपहर 12.20
|गुलिक काल
|दोपहर 1.37 -दोपहर 2.55
|विडाल योग
|सुबह 7.10 - सुबह 11.05
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|आपको एक साथ कई काम हाथ लगेंगे, जिससे आप अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|आपका किसी आस-पड़ोस में कोई वाद-विवाद होने की संभावना है.
FAQs: 22 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
अगर आप आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं तो सोमवार की रात शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं और शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ करें.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग, ध्रुव योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
