Hindi Panchang Today: 20 दिसंबर शनि देव किस पर बरसाएंगे कृपा, जानें मुहूर्त, योग, पंचांग
Hindi Panchang Today 20 December 2025: 20 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 20 दिसंबर 2025: आज 20 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शनिवार है. शनिवार को दान पुण्य और सेवा के कार्य करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुज जल्दी प्रसन्न होते हैं. इसके प्रभाव से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, कष्ट और समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
20 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 20 December 2025)
|तिथि
|
प्रतिपदा (20 दिसंबर 2025, सुबह 7.12 - 21 दिसंबर 2025, सुबह 9.10)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|गण्ड
|योग
|मूल
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 7.27
|चंद्रोस्त
|शाम 5.33
|चंद्र राशि
|धनु
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.27 - सुबह 9.44
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 5.28 - सुबह 7.11
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.44 सुबह 11.01
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.36 - दोपहर 2.54
|गुलिक काल
|सुबह 7.09 - सुबह 8.27
|आडल योग
|सुबह 1.21 - सुबह 7.10, 21 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नये मेहमान की दस्तक होगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|यदि बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप की है, तो उन पर पूरी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है.
FAQs: 20 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
शनिवार की सुबह किसी गरीब, बुजुर्ग या अपंग व्यक्ति को काला कपड़ा, काले चने, सरसों का तेल, उड़द की दाल अथवा लोहे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन गण्ड योग बन रहा है.
