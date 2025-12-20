हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 20 दिसंबर शनि देव किस पर बरसाएंगे कृपा, जानें मुहूर्त, योग, पंचांग

Hindi Panchang Today: 20 दिसंबर शनि देव किस पर बरसाएंगे कृपा, जानें मुहूर्त, योग, पंचांग

Hindi Panchang Today 20 December 2025: 20 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 20 दिसंबर 2025: आज 20 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शनिवार है. शनिवार को दान पुण्‍य और सेवा के कार्य करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुज जल्‍दी प्रसन्‍न होते हैं. इसके प्रभाव से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, कष्‍ट और समस्‍याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

20 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 20 December 2025)

तिथि

 प्रतिपदा (20 दिसंबर 2025, सुबह 7.12 - 21 दिसंबर 2025, सुबह 9.10)
वार शनिवार
नक्षत्र गण्ड
योग मूल
सूर्योदय सुबह 7.02
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 सुबह 7.27 
चंद्रोस्त
 शाम 5.33
चंद्र राशि
 धनु

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.27 - सुबह 9.44
शाम का चौघड़िया
लाभ सुबह 5.28 - सुबह 7.11

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.44 सुबह 11.01
यमगण्ड काल दोपहर 1.36 - दोपहर 2.54
गुलिक काल
 सुबह 7.09 - सुबह 8.27
आडल योग सुबह 1.21 - सुबह 7.10, 21 दिसंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा धनु
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कुंभ राशि अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नये मेहमान की दस्तक होगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मिथुन राशि यदि बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप की है, तो उन पर पूरी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है.

FAQs: 20 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    शनिवार की सुबह किसी गरीब, बुजुर्ग या अपंग व्यक्ति को काला कपड़ा, काले चने, सरसों का तेल, उड़द की दाल अथवा लोहे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन गण्ड योग बन रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 20 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Panchang 2025 Aaj K Apanchang
Embed widget