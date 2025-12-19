Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आए दिन कई बड़ी हस्तियां उनसे मुलाकात के लिए आते रहते हैं. इसी कड़ी में उनके भक्त विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी हाल ही में प्रेमानंद महाराज से भेंट करने वृंदावन पहुंचे. ये दोनों की तीसरी मुलाकात है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Virat Kohli और Anushka Sharma मिलने आए पूज्य महाराज जी से pic.twitter.com/ND93dlFdwu — Bhajan Marg (@RadhaKeliKunj) December 16, 2025

विराट और अनुष्का दोनों ही प्रेमानंद महाराज की बातें श्रद्धा के साथ सुन रहे थे. इस दौरान अनुष्का ने उनसे कहा कि बाबा जी हम आपके हैं और आप हमारे. इस पर प्रेमानंद महाराज बोले हम सब श्रीजी के हैं. इस दौरान एक्ट्रेस भावुक नजर आयीं.

भजन मार्ग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने विराट और अनुष्का को जीवन और कार्य को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया. उन्होंने कपल को आशीर्वाद दिया, साथ ही परमपिता परमेश्वर को पाने का मार्ग भी बताया. उन्होंने कहा की अपने क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र और गंभीर भाव से रहिए और नाम जप करते रहें. मन में ईश्वर को देखने और उन्हें पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए.'

विराट ने पहनी थी तुलसी माला

तीसरे दौरे के दौरान विराट कोहली ने गले में तुलसी की माला पहनी थी. तुलसी की माला का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. तुलसी की माला पहनने से मानसिक शांति, सकारात्मकता, और आध्यात्मिक जुड़ाव मिलता है. व्यक्ति में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह माला ध्यान और साधना में सहायक होती है.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बाबा की शरण में वृंदावन जा आते रहते हैं. इससे पहले, दोनों अपने बच्चों को लेकर भी गए थे. विराट कोहली के टेस्ट किक्रेट की घोषणा के बाद भी दोनों उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे.

