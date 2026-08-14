Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज की पूजा सामग्री में भूलकर भी न छोड़ें ये 4 चीजें, अखंड सौभाग्य के लिए है जरुरी
Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी. तीज की पूजा स्त्रियों के सौभाग्य के लिए बहुत खास होती है इसलिए इसमें कुछ खास सामग्री जरुरी शामिल करें.
Hariyali Teej 2026: सुहागिनें और कुंवारी स्त्रियां 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज मनाएंगी. सावन में ये त्योहार अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. तीज का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत खास है, पूजा में कोई रुकावट न आए, किसी तरह की भूल न हो जाए इसलिए स्त्रियां एक दिन पहले ही हरियाली तीज व्रत पूजा से जुड़ी सभी सामग्री इक्ट्ठा कर लेती हैं.
हरियाली तीज की पूजा थाली में कुछ खास सामग्री जरुर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती, ये सामग्री स्त्रियों के सौभाग्य से जुड़ी है.
हरियाली तीज पूजा की सामग्री लिस्ट
- भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर
- जल
- गंगाजल
- पंचामृत
- बेलपत्र
- धतूरा
- आक के फूल
- फूल
- रोली
- कुमकुम
- अक्षत
- चंदन
- मेहंदी
- हरी चूड़ियां
- सिंदूर
- बिंदी
- काजल
- बिछिया
- चुनरी
- हरे वस्त्र
- धूप
- दीपक
- घी
- कपूर
- कलश
- नारियल
- पान
- सुपारी
- फल
- मिठाई
- कथा की पुस्तक
- घेवर
- दक्षिणा
ये 4 चीजें हैं जरुरी
- मेहंदी - हरियाली तीज में मेहंदी केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं है, बल्कि सुहाग और प्रेम से जुड़ी शुभ परंपरा भी है. तीज पर स्त्रियां मेहंदी लगाएं और इसे पूजा थाली में भी रखें. माता पार्वती को अर्पित करें. ये सुहाग से जुड़ी होती है.
- हरी चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री - हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, कंघी, काजल आदि सुहाग सामग्री का हिस्सा हैं. इनका संबंध विवाहित स्त्री के सौभाग्य और दांपत्य जीवन से माना जाता है. हरियाली तीज पर ये हरी चूड़ियां पहनने के अलावा दान भी करना चाहिए. मान्यता है इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है.
- बायना - हरियाली तीज में बहू बायना देकर अपनी सास या नंद से आशीर्वाद लेती हैं. बायना में सुहाग सामग्री और फल होते हैं. इसे घर की सुहागिन महिला को दिया जाता है.
- जल और बेलपत्र - हरियाली तीज पर शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है, इसमें बेलपत्र भोलेनाथ को जरुर अर्पित करें. सुख-समृद्धि की कामना के लिए ये सहायक मानी जाती है. महादेव को बेलपत्र प्रिय है.
हरे रंग का विशेष महत्व
हरियाली तीज का हरा रंग सावन की हरियाली से लेकर सुख-समृद्धि और सौभाग्य तक का प्रतीक है. हरी चूड़ियां सुहाग के श्रृंगार को दर्शाती हैं, जबकि मेहंदी प्रेम और मंगलकामना का प्रतीक मानी जाती है. ज्योतिषीय मान्यता में हरा रंग बुध से जुड़ा है, जो मानसिक स्थिरता का प्रतीक है.
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