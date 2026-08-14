Rashifal 15 August 2026: हरियाली तीज 6 राशियों की स्त्रियों के लिए रहेगी लकी! मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 15 August 2026: आज 15 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 15 August 2026: आज 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्लपक्ष तृतीया तिथि संध्या 07 बजकर 14 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्थी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीनग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या
राशि में संचरण करेगे,चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ तालमेल बिठाने का दिन है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी सामूहिक योजना, जैसे कि पिकनिक या यात्रा पर चर्चा हो सकती है. सभी की सहमति बनेगी और घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी कार्यशैली में तेजी और स्पष्टता दोनों दिखाई देंगे. लंबे समय से टाला जा रहा कोई अहम कार्य पूरा होगा. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को नए उत्पाद या सेवा शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी. बस, जल्दबाज़ी में किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से बचें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. करियर की दृष्टि से आज का दिन किसी नए कौशल को सीखने के लिए उत्तम है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: दिनभर उत्साह बना रहेगा और ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बस मानसिक तनाव से दूर रहें और नियमित योग या ध्यान करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज राहत भरा दिन है. किसी पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना आवश्यक है.
- प्रेम जीवन: आपकी सकारात्मक ऊर्जा का असर प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बन सकती है.
- लकी अंक: आज का आपका लकी अंक 4 है. यह अंक आपके जीवन में स्थिरता लाएगा. कोई भी नया कार्य इस अंक के अनुसार शुरू करना शुभ रहेगा.
- लकी रंग: आज का लकी रंग लाल है. यह रंग आपमें आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करेगा. आज अपने कपड़ों में लाल रंग का प्रयोग जरूर करें.
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को लाल फूल और जल अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और सम्मान में वृद्धि होगी.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. आपका धैर्य और संतुलन परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है, जिसमें सभी जुट जाएंगे. घर के बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. सभी रिश्तों में प्यार बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में कोई रुका हुआ कार्य दोबारा गति पकड़ सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. व्यापार में नियमित ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और लाभ में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधिकारियों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग बना रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. आपका धैर्य आपको पढ़ाई में बेहतर परिणाम दिलाएगा. जो लोग किसी नए कौशल को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उसमें सफलता मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए गुरुजनों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार से होने वाले लाभ से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. बिना सोचे-समझे कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. बचत पर भी ध्यान दें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न आए.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका संतुलित व्यवहार रिश्ते को मधुर बनाए रखेगा. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने से आपसी प्रेम में निखार आएगा. आपके व्यवहार में जिद समाप्त होगी, जिससे आपके प्रेमी को बहुत सुकून मिलेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. इससे आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बरकरार रहेगी. अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें. भोजन में हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: शुक्रवार को शुद्ध घी का दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी से मानसिक शांति और सफलता की प्रार्थना करें. इससे शुक्र ग्रह की अशुभता दूर होगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपकी वाणी और सकारात्मक व्यवहार आपको परिवार में एक नई पहचान दिलाएंगे. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. अगर पिछले समय से कोई गलतफहमी चल रही थी, तो वह आज दूर होगी. बुजुर्गों का आशीर्वाद और माता-पिता का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण बातचीत या प्रस्तुति हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका काफी प्रभावशाली रहेगी. व्यापार में विपणन (मार्केटिंग) और संचार से जुड़े आपके प्रयास बेहतरीन परिणाम देंगे. सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है. अध्ययन में मन लगेगा और किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. नई जानकारी और तकनीकी कौशल सीखने के लिए आज का दिन अनुकूल है, जो भविष्य के करियर को नई दिशा देगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन लगातार काम करने से शारीरिक थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें और पर्याप्त जलपान करें. श्वसन तंत्र को ध्यान में रखते हुए धूल-मिट्टी से बचें. सुबह की हल्की सैर आपको ऊर्जावान बनाएगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नौकरी या व्यापार से धनलाभ के योग बन रहे हैं. मित्रों से मिला सहयोग किसी नए अवसर का द्वार खोल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा. बस अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: आज आपके शब्दों का जादू आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत से रिश्तों में नई मधुरता आएगी. अपनी भावनाएं स्पष्ट करें, आपका रिश्ता और मजबूत होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: बुध ग्रह को प्रसन्न करने और आपके संचार कौशल में और निखार लाने के लिए आज हरे वस्त्र पहनें तथा किसी गरीब बच्चे को मिठाई और हरी सब्जियां दान करें.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने का एक बेहतरीन अवसर लेकर आएगा और पूरा घरेलू वातावरण बेहद सुखद रहेगा. सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी. किसी लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विषय का समाधान आपसी बातचीत से आसानी से निकल सकता है. इसके अलावा, घर में छोटी-मोटी सजावट या कोई आवश्यक बदलाव करने की योजना बना सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारी और धैर्य की काफी सराहना की जाएगी. व्यापार के क्षेत्र में पुराने ग्राहकों से अचानक लाभ मिलने की संभावना है, कोई बड़ा डील भी फाइनल हो सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में लगन दिखानी चाहिए, क्योंकि आपका समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में लगातार धैर्य रखने से निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर के लिए किए गए पिछले प्रयासों में आज सफलता के सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए दिन का कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें. शारीरिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अनावश्यक तनाव लेने से बचें. हल्की सुबह की सैर और योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने ग्राहकों से मिलने वाले लाभ से धन लाभ के योग बन रहे हैं. घर की सजावट पर किया गया खर्च भी आपके बजट में आसानी से निपट जाएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. घरेलू वातावरण की सुखदता का असर प्रेम संबंधों पर भी पड़ेगा. विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ पुराने मुद्दे को सुलझाने में सफल रहेंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: घर में जल स्रोत को साफ-सुथरा रखें और मां दुर्गा को चावल और दूध अर्पित करें, इससे घर में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहेगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपकी राय को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाएगी. घर के बुजुर्ग भी आपके विचारों का सम्मान करेंगे. सफलता मिलने पर भी अपने व्यवहार में सरलता बनाए रखें, ताकि पारिवारिक सौहार्द बना रहे.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या किसी विशेष परियोजना का नेतृत्व करने का सुनहरा अवसर हाथ लग सकता है. व्यापार में प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनने के मजबूत संकेत हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्साहप्रद रहेगा. पढ़ाई में आत्मविश्वास की कमी दूर होगी और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता से सम्मान बढ़ेगा, जो आपके लंबे करियर के लिए मजबूत नींव साबित होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से बेहतर रहेगा. आपके अंदर एक नई ऊर्जा और जोश का संचार है. बस ध्यान रखें कि नई जिम्मेदारियों के चलते अपनी नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार के साथ समझौता न करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. नई जिम्मेदारियों से आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. फंसे हुए धन की वापसी की भी प्रबल संभावना है. धन का बुद्धिमानी से निवेश करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका आत्मविश्वास रिश्ते में एक नई ताजगी लाएगा. आपके साथी के साथ बातचीत में गर्माहट और प्रगाढ़ता बनी रहेगी. विवाहित जोड़ों का रिश्ता और मजबूत होगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: समुद्री हरा
- उपाय: सुबह नहाते समय एक लोटे जल में थोड़ा केसर मिलाकर धूप में सूर्य देव को अर्पित करें. इससे आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए खुशियों भरा रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी और घर के वातावरण में खुशहाली छा जाएगी. सभी के साथ मिलजुलकर रहने से पारिवारिक संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी व्यवस्थित कार्यशैली और सूक्ष्म सोच आज बड़े लाभ का कारण बनेगी. लंबे समय से लंबित पड़ी फाइलें और प्रशासनिक कार्य आसानी से पूरे होंगे. व्यापार में यदि आप अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देंगे, तो इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अध्ययन की दृष्टि से बेहद उत्तम रहेगा. आपकी एकाग्रता और फोकस चरम पर होगी, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान हो जाएगा. करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए तैयारी जारी रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. संतुलित आहार लेना और पर्याप्त विश्राम लेना आज बहुत जरूरी है, अन्यथा थकान बढ़ सकती है. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. पेंडिंग पेमेंट आ सकती है और नए स्रोतों से धन लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापार में आई बढ़त के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बजट का ध्यान रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपके प्यार और समर्पण को आपका पार्टनर समझेगा. शाम को एक साथ कहीं घूमने जाने से रिश्तों में नजदीकियां और बढ़ेगी. विवाहित जोड़ों के बीच तालमेल बेहतर होगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: स्लेटी
- उपाय: सुबह उठते ही तुलसी के पौधे में जल डालें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपका मन शांत रहेगा.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और प्रेम आएगा. परिवार के साथ मिलकर किए गए किसी कार्य में मन लगेगा और घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. बच्चे भी आपकी बातें मानेंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोग टीमवर्क के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. आपकी सोच सकारात्मक रहेगी.
- करियर और शिक्षा: कला, मीडिया, फैशन और जनसंपर्क क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. इन क्षेत्रों में काम करने वालों को सफलता मिलेगी. विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, पढ़ाई की बाधाएं दूर होंगी. नई तकनीकों को सीखने का अच्छा समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. तुला राशि के जातकों को दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना चाहिए. योग और प्राणायाम से शारीरिक व मानसिक शांति मिलेगी. भारी और तैलीय भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. बचत पर ध्यान दें. अनावश्यक खर्चों से दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने से प्यार गहरा होगा. विवाहित जातकों के जीवन में भी तालमेल और समझदारी बनी रहेगी. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह भगवान शुक्र को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई खिलाएं. यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा. इससे घर में खुशहाली आएगी.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में लंबे समय से चल रहे किसी पुराने विवाद का समाधान निकलने से आपको भारी मानसिक राहत मिलेगी. घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आज आपको मिलेगा. हालांकि, अपनी गोपनीय योजनाओं को सीमित लोगों तक ही रखें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका असाधारण धैर्य और गहन विश्लेषण करने की क्षमता आपको अन्य साथियों से कई कदम आगे रखेगी. किसी भी जटिल और कठिन समस्या का समाधान आपके सुझाव से ही निकलेगा. व्यापार में आपके द्वारा लागू की गई कोई भी नई रणनीति या प्लानिंग आज लाभदायक सिद्ध होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज किसी भी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, सतही ज्ञान आपके काम नहीं आएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करके बेहतर परिणाम पा सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने या जोखिम उठाने से पहले अवश्य ही किसी अनुभवी व्यक्ति या वित्ती सलाहकार की सलाह लें. अचानक खर्चों से बचें और निवेश के मामले में भावनाओं से अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपका अपने पार्टनर के प्रति आकर्षण और जुड़ाव काफी बढ़ेगा. आप उनकी अनकही बातों को भी समझ पाएंगे. हालांकि, अपनी कुछ निजी बातों को अभी खुले में साझा न करें. रिश्ते में गहराई आएगी, बशर्ते आप धैर्य रखें.
- स्वास्थ्य: आज का दिन स्वास्थ्य के लिए मिश्रित रहेगा. पेट और जलसेचन संबंधी किसी भी परेशानी पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. योगा और ध्यान आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा. पानी का पर्याप्त सेवन करें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: मैरून
- उपाय: किसी भी शुभ कार्य से पहले अपने कार्यस्थल या व्यापार स्थल पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़कें. इससे मंगल ग्रह की शुभता बढ़ेगी, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपकी बुद्धि निर्णय लेने में तीव्र होगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में सुख-शांति और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. इससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और घर के लोगों के बीच प्रेम व एकता मजबूत होगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सम्मान मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है. व्यापारियों को दूरस्थ क्षेत्रों या विदेशी संपर्कों से नए अवसर मिल सकते हैं. इन अवसरों से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है.
- करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा, यात्रा, शोध और प्रशिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. मेहनत और अनुशासन बनाए रखें. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकता है. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिलने के योग हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, लगातार काम और अनावश्यक भागदौड़ से बचना आपके लिए बेहतर होगा. अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें. पर्याप्त आराम और संतुलित खान-पान पर भी ध्यान दें. इससे दिनभर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन मजबूत रह सकता है. नौकरी और व्यापार से जुड़े नए अवसर आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, किसी बड़े निवेश या वित्तीय फैसले से पहले अच्छी तरह विचार-विमर्श करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. इससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित लोगों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और खुलकर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे ग्रहों की शुभता बढ़ती है और कार्यों में सफलता की संभावना बनती है.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार से जुड़े मामलों में आपकी सलाह और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित होगा. घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके अनुभव से पारिवारिक समस्या को सुलझाने में मदद मिल सकती है. परिवार के सदस्य आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी, अनुशासन और समय पर काम पूरा करने की क्षमता की प्रशंसा होगी. बॉस और सहकर्मी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आर्थिक लाभ बढ़ सकता है. किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है.
- करियर और शिक्षा: भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित रूप देने के लिए दिन अच्छा है. करियर को लेकर नई दिशा या अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आज की गई मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करना जरूरी है. लगातार भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें और दिनचर्या में योग या ध्यान को शामिल करें. इससे शरीर के साथ मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रह सकता है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. आप बचत को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठा सकते हैं. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. आपका पार्टनर आपकी व्यस्तता और काम के प्रति जिम्मेदारी को समझेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. एक-दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में और मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: गहरा नीला
- उपाय: शनि देव की कृपा के लिए काले तिल का दान करें. शनिवार को किसी मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करना भी धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ माना जाता है.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का वातावरण काफी सकारात्मक और खुशनुमा रहेगा. घर के बड़े सदस्य आपके आधुनिक विचारों का सम्मान करेंगे. मित्रों के साथ मिलकर किसी उपयोगी योजना की शुरुआत पर घर पर खुशी का माहौल बना रहेगा और सबका सहयोग आपको मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी नवीन सोच और आधुनिक दृष्टिकोण नई सफलताओं का आधार बनेंगे. नौकरी में आपके द्वारा दिए गए अहम सुझावों को अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है. व्यापार में नई तकनीक को अपनाने से आपकी कार्यक्षमता में भारी वृद्धि होगी.
- करियर और शिक्षा: तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष अवसरों से भरा है. छात्रों को उच्च शिक्षा या नई स्किल सीखने के अच्छे मौके मिलेंगे. आपकी रचनात्मकता सभी को प्रभावित करेगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य बेहद बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. बस डिजिटल स्क्रीन (मोबाइल/लैपटॉप) को लेकर सावधानी बरतें और आंखों को थोड़ा आराम दें. हल्की योग और व्यायाम की आदत बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए शुभ है. नवीन तकनीक या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने निवेशों से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका खुले विचारों वाला दृष्टिकोण आपके पार्टनर को काफी आकर्षित करेगा. दोनों के बीच बौद्धिक स्तर पर गहरी बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में एक नया ताजगी भरा प्यार और मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: इलेक्ट्रिक नीला
- उपाय: शनिवार के दिन सरसों के तेल में लौंग डालकर किसी शनि मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें. इससे आपकी बुद्धि को और अधिक तीक्ष्णता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ गहरे और आत्मीय पल बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. आपकी संवेदनशीलता और समझदारी परिवार के सदस्यों को आपके करीब लाएगी. किसी घरेलू विषय पर आपकी सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी शांत कार्यशैली और धैर्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा सहकर्मियों का विश्वास बढ़ाएगा. कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखने से आपकी छवि बेहतर होगी. व्यापार में ग्राहकों की जरूरतों को समझकर बदलाव करना लंबे समय में लाभकारी साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग, चित्रकला और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दिला सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है.
- स्वास्थ्य: मानसिक संवेदनशीलता के कारण तनाव या भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए खुद को अनावश्यक चिंता से दूर रखें. योग, प्राणायाम और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे. पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. नौकरी और व्यापार से मिलने वाले लाभ के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. हालांकि, भावुक होकर कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचें. निवेश या बड़ी खरीदारी से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपकी संवेदनशीलता रिश्ते को और गहरा करेगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक माहौल बनेगा और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है. रिश्ते में विश्वास और संवाद बनाए रखें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: समुद्री नीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को जल अर्पित करें. इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, अंतर्मन की आवाज पर भरोसा रखना और सकारात्मक सोच बन
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