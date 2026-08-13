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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Rashifal 16-22 August 2026: इस सप्ताह मेष पर मेहरबान रहेगी किस्मत, वृश्चिक सहित 4 राशियों की बढ़ेगी मुश्किल

Weekly Rashifal 16-22 August 2026: इस सप्ताह मेष पर मेहरबान रहेगी किस्मत, वृश्चिक सहित 4 राशियों की बढ़ेगी मुश्किल

Weekly Rashifal 2026: 16 से 22 अगस्त तक किस राशि को करियर में सफलता, धन लाभ और रिश्तों में खुशियां मिलेंगी? वहीं किन राशियों को सेहत, खर्च और विवादों में सावधानी रखनी होगी?

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 13 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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Weekly Rashifal 16 to 22 August 2026: 16 अगस्त से शुरू हो रहा नया सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा. किसी के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे मौके बनेंगे, तो कुछ राशियों को काम के दबाव, खर्च और रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. 

परिवार, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन को लेकर भी सितारों के अलग-अलग संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए 16 से 22 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी. माता-पिता और घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी सक्रिय कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता विशेष पहचान दिलाएगी. वरिष्ठ अधिकारी संतुष्ट होकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति या विभाग परिवर्तन के योग हैं. व्यापारी नए ग्राहकों से जुड़ेंगे. तकनीकी, निर्माण, सुरक्षा, खेल, मशीनरी, ऊर्जा और स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा.
  • करियर और शिक्षा: नए संकल्पों को साकार करने और लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है. आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी, जिससे शिक्षा और करियर की रुकी हुई गति तेज़ होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, परंतु अत्यधिक कार्यभार से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. भोजन समय पर लें और पर्याप्त विश्राम करें. नियमित व्यायाम, प्राणायाम और सुबह की सैर ऊर्जावान बनाए रखेंगी. सिरदर्द, रक्तचाप या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी छोटी समस्याओं को अनदेखा न करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलित प्रगति होगी और किसी पुराने प्रयास का लाभ प्राप्त हो सकता है. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय को लेने में जल्दबाज़ी से बचें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में ईमानदारी व स्पष्ट संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा देंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा और पहले से बनी दूरियां दूर होंगी. अविवाहित जातकों को पारिवारिक परिचय से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. क्रोध या आवेश में बोलने से बचें.
  • लकी अंक: 1, 9
  • लकी रंग: केसरिया, लाल
  • उपाय: मंगलवार को श्री हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें. "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, लाल मसूर या लाल वस्त्र का दान करें.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस पूरे सप्ताह घर का वातावरण सदैव बेहद सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने पर आपको सम्मान और आत्मसंतोष प्राप्त होगा. माता-पिता तथा परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपका कड़ा अनुशासन और काम की उत्कृष्ट गुणवत्ता वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या नई भूमिका मिलने के योग हैं. व्यापारियों के पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे और नए व्यापारिक संपर्क भी स्थापित होंगे. कृषि, बैंकिंग, वित्त और निर्माण जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा.
  • करियर और शिक्षा: यह सही समय व्यावहारिक सोच और धैर्य से स्थायी उपलब्धियां हासिल करने का है. छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. करियर में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने से आपकी प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.
  • स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य रहेगा, परंतु भोजन में लापरवाही से पेट और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. ताजा और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें. नियमित योग, प्रातःकालीन सैर और पर्याप्त जलपान आपको स्वस्थ बनाए रखेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और बचत बढ़ाने के आपके प्रयास सफल होंगे. हालांकि, भावनात्मक दबाव में आकर किसी को धन उधार3 देने या बिना जांच-पड़ताल के निवेश करने से पूरी तरह सावधान रहें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में पूरी गंभीरता और स्थिरता बनी रहेगी, जिससे भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास और अधिक गहराएगा. अविवाहित जातकों को सम्मानित परिवार से विवाह प्रस्ताव आ सकता है.
  • लकी अंक: 6, 7,
  • लकी रंग: पेस्ट ग्रीन, हल्का गुलाबी
  • उपाय: शुक्रवार को अपने घर में माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प, खीर और सफेद मिठाई अर्पित करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार नियमित जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, मिश्री या सफेद वस्त्र का दान करें, इससे घर में धन और समृद्धि में वृद्धि होगी.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में हंसी-खुशी और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. परिवार का पूरा सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. भाई-बहनों का सहयोग किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सरल बना देगा और सप्ताह के अंत तक किसी बड़े काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से विश्वास और गहराई बढ़ेगी. यदि किसी प्रियजन से गलतफहमी चल रही थी, तो उसे दूर करने का यह उचित समय है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और आप साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपकी बुद्धिमत्ता और संचार कौशल की परीक्षा लेगा और श्रेष्ठ परिणाम देगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी त्वरित निर्णय क्षमता की सराहना करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या उन्नति के अवसर मिल सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन, मीडिया और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा. आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और तेज़ समझ भविष्य में बड़े लाभ देने वाले नए अवसर सामने लाएगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक संतुलित रहेगी. इस दौरान अतिरिक्त आय का कोई नया मार्ग खुल सकता है. हालांकि, सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय स्वयं सत्य की पुष्टि करें और बिना पूरी जानकारी के कोई वित्तीय समझौता न करें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. गले, श्वसन तंत्र और एलर्जी संबंधी समस्याओं से सावधानी रखें. पर्याप्त नींद लें और प्रतिदिन योग, प्राणायाम व हल्की सैर करें.
  • लकी अंक: 5, 7
  • लकी रंग: हरा, पर्पल
  • उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक और हरे फल अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां या लेखन सामग्री का दान करें. यह बुद्धि और शुभ अवसरों में वृद्धि करेगा.

कर्क साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. परिवार के सदस्यों से आपको पूर्ण सहयोग और गहरा स्नेह प्राप्त होगा. आप सब मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर सकते हैं और उसे आत्मविश्वास से अंजाम दे पाएंगे. घर का वातावरण पूरी तरह से शांत और सुखद रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. व्यापार में आ रही अटकी हुई बाधाएं दूर होंगी और सफलता के नए क्षितिज खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत के बदले कार्यस्थल पर अच्छी प्रशंसा मिल सकती है.
  • करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आपका ध्यान एकाग्र रहेगा और करियर की नई दिशाओं का पता लगाने में सफल रहेंगे.
  • स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा और उत्तम रहेगा. कोई पुरानी शारीरिक या मानसिक परेशानी दूर होने के लक्षण नजर आ रहे हैं. आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा और जीवनशक्ति का संचार रहेगा, जिससे पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको काफी मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. साथ ही, पुराने निवेशों से भी अनुमान से अधिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. आज की गई कोई यात्रा आर्थिक लाभ लेकर आएगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी सुखद और रोमांटिक रहने वाला है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार और आपसी समझदारी में गहराई आएगी. विवाहित जीवन में भी जीवनसाथी के साथ तालमेल बिल्कुल सही रहेगा. आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.
  • लकी अंक: 3 और 7
  • लकी रंग: पीला और गुलाबी
  • उपाय: आज के दिन अपनी जेब या पर्स में लाल रंग की कोई भी वस्तु (जैसे लाल रुमाल) अपने पास रखना शुभ रहेगा. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह का साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल और सुखद रहने वाला है. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा. घर का वातावरण शांत और प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कई दिनों की मेहनत रंग लाएगी. नौकरी, व्यवसाय और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण और कठिन निर्णयों की ऊपरी अधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना होगी, जिससे आपका मनोबल काफी बढ़ेगा.
  • करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो आज आपका ध्यान लगेगा. आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. इसके अलावा, यदि कोई कानूनी या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें राहत या फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन पहले की तुलना में काफी बेहतर रहेगा. पुरानी कोई शारीरिक परेशानी या थकान दूर होने के लक्षण नजर आएंगे. आपका ऊर्जा स्तर उच्च रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या और खान-पान का पूर्ण ध्यान रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार और नौकरी में आई सफलता का सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर दिखेगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. आप और आपके पार्टनर के बीच का तालमेल और प्यार और गहरा होगा. रोमांटिक मूड में रहने के कारण आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. विवाहित जीवन में भी प्रेम और समझदारी बरकरार रहेगी.
  • लकी अंक: 1 और 6
  • लकी रंग: सुनहरा और सफेद
  • उपाय: सुबह के समय लाल चीज से युक्त जल अर्पित कर सूर्य देव को नमन करना शुभ फल देगा.

कन्या साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, लेकिन समाज और परिवार में आपकी पूछ-परख बढ़ सकती है. संतान पक्ष से पूर्ण संतोष मिलेगा और सदस्यों के साथ मधुरता बनी रहेगी. हालांकि, अपने निजी या गुप्त मामलों को परिवार के किसी सदस्य के साथ शेयर करने से बचें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ के बेहतरीन संकेत हैं. लंबे समय से रुके काम अचानक पूरे होंगे, जिससे राहत मिलेगी. किंतु, कार्यक्षेत्र में सीनियर्स की निगाह आपकी हर गतिविधि पर रहेगी. गुप्त विषयों को लेकर मन भावुक हो सकता है.
  • करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास चरम पर होगा और करियर से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है. यात्रा का अवसर मिले तो वह सफलता के नए द्वार खोल सकता है. विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों की प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन इस उत्साह में कोई बड़ा कदम जल्दबाजी में न उठाएं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा, न पुरानी बीमारी परेशान करेगी और न थकान. मन प्रसन्न रहेगा, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी दिनचर्या में सतर्कता जरूरी है. अकेलेपन या शक जैसे भाव को नजरअंदाज कर योगा या मेडिटेशन से मन शांत रखें.
  • आर्थिक स्थिति: व्यापार लाभ और रुके कामों के पूर्ण होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैसों की कमी दूर होगी. लेकिन आज का दिन सावधानी भरा भी है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वित्तीय निवेश करने से बचें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मिठास और खुशियां रहेंगी. पार्टनर के साथ कुछ गहरे और रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. रिश्ता और मजबूत होगा. जीवन साथी ढूंढ रहे लोगों को किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • लकी अंक: 2 और 7
  • लकी रंग: लाल और पीला
  • उपाय: अपनी जेब में कोई हरी वस्तु (जैसे हरा रुमाल) अवश्य रखें, इससे किस्मत चमकेगी और बाधाएं दूर होंगी. साथ ही, सुबह उठकर मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान से मन की भावनाएं साझा कर शांति प्राप्त करें.

तुला साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह घर-परिवार में प्रेम, सहयोग और सौहार्द का अद्भुत वातावरण रहेगा. किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार के बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद प्रेरणादायक सिद्ध होगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक क्षेत्र में यह समय सहयोग और रणनीतिक सोच का है. कार्यस्थल पर आपकी संवाद क्षमता और निष्पक्ष दृष्टिकोण वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतेगा. कोई बड़ी बैठक या समझौता आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: करियर के मामलों में लंबे समय से रुके हुए विषयों को अब स्पष्ट दिशा मिलेगी. कानून, फैशन, डिजाइन, कला और परामर्श सेवाओं से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. पर्याप्त जलपान और समय पर भोजन करें. कमर, गुर्दे और त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं की अनदेखी न करें. नियमित योग और ध्यान आपको सक्रिय बनाए रखेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आएगी. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक और लाभदायक परिणाम मिल सकता है. हालांकि, किसी भी आर्थिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर एकमत होकर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए परिवार या मित्रों के माध्यम से नए रिश्ते बनने के अच्छे संकेत हैं.
  • लकी अंक: 6 और 9
  • लकी रंग: हल्का गुलाबी, सफेद
  • उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद वस्त्र या मिश्री का दान करें, इससे सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में विश्वास और अपनापन कायम रहेगा. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा. मित्रों और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच और दृढ़ निश्चय की परीक्षा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या विशेष परियोजना सौंपी जा सकती है. व्यापारियों को विस्तार से पहले वर्तमान व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
  • करियर और शिक्षा: अनुसंधान, चिकित्सा, औषधि, वित्तीय सेवाओं और सूचना सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े छात्रों एवं युवाओं के लिए सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा. जिन कार्यों या पढ़ाई में अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अत्यधिक काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. रक्तचाप, पाचन तंत्र और जोड़ों की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम और हल्के व्यायाम से मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक संतुलित रहेगी. किसी पुराने निवेश या लंबित भुगतान से लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं. ध्यान रहे कि भावनाओं में बहकर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय न लें और गोपनीय योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन अनावश्यक संदेह से दूरी बनाए रखना आवश्यक है. यदि किसी प्रियजन से दूरी बनी हुई थी, तो संबंधों में सुधार संभव है. जीवनसाथी हर निर्णय में आपका सहयोग करेंगे. अविवाहित लोगों को परिचितों से उपयुक्त रिश्ता मिल सकता है.
  • लकी अंक: 5 और 8
  • लकी रंग: गहरा लाल, कॉफी ब्राउन
  • उपाय: मंगलवार को भगवान शिव और श्री हनुमान जी का पूजन करें. "ॐ नमः शिवाय" तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108-108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर, गुड़, तांबे का पात्र या लाल वस्त्र का दान करें.

धनु साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार के साथ बिताया गया समय आपको गहरा मानसिक संतोष देगा. वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. बच्चों की उपलब्धियां परिवार के लिए गर्व का कारण बनेंगी. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में साथ मिलकर भाग लेने से3 आपसी सद्भाव और मजबूत होगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में विस्तार और प्रगति के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नए बाजारों, ग्राहकों और उत्पादों पर काम करने का अत्यंत अनुकूल समय है. विदेशी व्यापार व परामर्श सेवाओं से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा.
  • करियर और शिक्षा: आपकी दूरदर्शी सोच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. शिक्षा, न्याय, प्रकाशन, खेल और प्रशिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों को उल्लेखनीय सफलता मिलेगी. लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर अब आपके सामने आएंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु अत्यधिक यात्रा या व्यस्त दिनचर्या के कारण थकावट महसूस हो सकती है. कमर, जांघों और पाचन तंत्र की छोटी समस्याओं पर ध्यान दें. संतुलित भोजन, पर्याप्त जलपान और नियमित योग-ध्यान से शारीरिक व मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और अतिरिक्त आय के नए स्रोतों पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा. वित्तीय जोखिम उठाने से पहले सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और गहरा विश्वास बढ़ेगा. यदि पहले संवाद में कमी थी, तो अब रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. अविवाहित जातकों को शैक्षणिक या सामाजिक आयोजनों में योग्य जीवनसाथी मिलने के योग बन रहे हैं.
  • लकी अंक: 2 और 6
  • लकी रंग: पीला, सफेद
  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. गुरु या जरूरतमंद को पीली दाल, हल्दी, केले या पीले वस्त्र का दान करें. सावधानी: अत्यधिक उत्साह में ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो.

मकर साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक संतुलन और शांति मिलेगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ घर में अपनापन भी कायम रहेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन और सलाह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक क्षेत्र में यह सप्ताह आपकी मेहनत का प्रतिफल देने वाला है. आपकी अनुशासित कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में आपका धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा. जिन छात्रों ने पिछले समय से नींव मजबूत की है, उन्हें अब अच्छे परिणाम मिलेंगे. निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय लंबे समय तक फायदा देता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने के कारण थकान, कमर या घुटनों में हल्की परेशानी हो सकती है. हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें. संतुलित भोजन लें, पर्याप्त विश्राम करें और नियमित योग दिनचर्या में शामिल करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने निवेश, संपत्ति या लंबित भुगतान से राहत मिलने के संकेत हैं. वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित रखने से आने वाले समय में मजबूत आर्थिक आधार तैयार होगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में परिपक्वता और स्थिरता दिखेगी. जीवनसाथी आपके विचारों का सम्मान करेगा, जिससे आपसी विश्वास मजबूत होगा. पहले से चल रहे मतभेद शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझ सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए किसी सम्मानित परिवार से विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक: 3 और 7
  • लकी रंग: नीला, गहरा बैंगनी
  • उपाय: शनिवार को शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तु या काला कंबल दान करें. सावधानी: काम की व्यस्तता में परिवार और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार में सौहार्द और आपसी सहयोग का बेहतरीन वातावरण बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और मित्रों का साथ आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा. आपके विचारों का सम्मान किया जाएगा और जीवनसाथी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका पूर्ण साथ देंगे.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग और आधुनिक सोच का दौर रहेगा. आपकी रचनात्मकता और तकनीकी समझ वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नौकरी में पदोन्नति या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को डिजिटल विस्तार और ग्राहक आवश्यकताओं अनुसार सेवा में सुधार करने से अच्छा लाभ होगा.
  • करियर और शिक्षा: आईटी, इंजीनियरिंग, विज्ञान, शोध और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. नई परियोजनाओं या शोध कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने का मौका मिलेगा. छात्रों को दीर्घकालिक दृष्टि अपनाकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक व्यस्तता के कारण नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक उपयोग कम करें. रक्त संचार, पैरों व नसों की छोटी समस्याओं पर ध्यान दें. नियमित योग और प्राणायाम से ऊर्जा मिलेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा. आय के नए स्रोतों पर गंभीरता से काम करने का अवसर मिलेगा. हालांकि, हर नए विचार को तुरंत लागू करने के बजाय उसकी व्यवहारिकता और आर्थिक प्रभाव का अच्छे से मूल्यांकन करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और स्वतंत्रता का बेहतर संतुलन बनाए रखें. पुराने मित्रों या प्रियजनों से बनी हुई दूरियां इस सप्ताह दूर होंगी. अविवाहित जातकों को सामाजिक कार्यक्रमों या कार्यस्थल से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • लकी अंक: 2 और 5
  • लकी रंग: आसमानी, बैंगनी
  • उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को नीले वस्त्र, काले तिल, उड़द की दाल या छाता दान करें. यह आपके लिए प्रगति और सौभाग्य में वृद्धि करेगा.

मीन साप्ताहिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बिताए गए सुखद क्षण आपको गहरी मानसिक शांति प्रदान करेंगे. घर में प्रेम और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. परिवार के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद पूरे सप्ताह आपके लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में कल्पनाशीलता और व्यावहारिक सोच का अनूठा संतुलन रहेगा. नौकरी करने वालों को नई भूमिका, प्रशिक्षण या पद में सुधार के संकेत हैं. व्यापारी ग्राहकों का विश्वास मजबूत करके अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: शिक्षा, चिकित्सा, संगीत, कला, लेखन और ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के योग हैं. आपकी रचनात्मक क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अनियमित दिनचर्या और मानसिक चिंता से बचना अत्यंत आवश्यक है. पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन करें. पाचन तंत्र व नींद से जुड़ी छोटी समस्याओं को अनदेखा न करें. प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आएगी और किसी पुराने लंबित कार्य का संतोषजनक परिणाम प्राप्त होगा. ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. धैर्य और दूरदर्शिता आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ विश्वास और ईमानदारी रिश्ते को नई मधुरता देगी. यदि किसी प्रियजन से दूरी बनी हुई थी, तो संबंध सुधर सकते हैं. अविवाहित लोगों को धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से अच्छा रिश्ता मिलने के योग्य संकेत हैं.
  • लकी अंक: 1 और 7
  • लकी रंग: समुद्री हरा, मोती सफेद
  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और चने की दाल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद को पीली दाल या हल्दी का दान करें, इससे समृद्धि और शुभ अवसर बढ़ेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 13 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
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