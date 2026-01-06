हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं

Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: 6 जनवरी को आज सकट चौथ है. इस पावन अवसर पर आप सभी को बप्पा के शुभ संदेश भेज शुभकामनाएं दे सकते हैं. यहां देखिए तिल चौथ (Til Chauth) के मैसेज, कोट्स, फोटोज और बधाई संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Jan 2026 04:40 AM (IST)
Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साल की सबसे बड़ी चौथ कहा जाता है. इस दिन को सकट चौथ या तिल चौथ के रूप में मनाया जाता है. हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है. इस वर्ष आज मंगलवार 5 जनवरी 2026 को सकट चौथ मनाई जा रही है.

सकट चौथ पर माताएं संतान के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस दिन विशेषरूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है. माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं. विधि-विधान से सकट चौथ का व्रत रखने से बप्पा की कृपा से घर-परिवार में भी सुख-समृद्धि बनी रहती है.

आज सकट चौथ के पावन अवसर पर अगर आप अपने परिजनों या परिचितों को इस दिन की बधाई देना चाहते हैं, वॉट्सअप पर स्टेटस लगाना चाहते हैं या फिर शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आएं हैं. यहां देखिए सकट चौथ के बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश.

कर दो जीवन से दुखों का नाश
चिंतामन कर दो पूर्ण सारे काज
सकट चौथ 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं

सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी,
तुम बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी
रिद्धि-सिद्धि को लेकर करो भवन में फेरी
करो ऐसी कृपा नित करूं मैं पूजा तेरी
Happy Sakat Chauth 2026


Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। 
निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।
सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं


Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं
कोई देवा कहे कोई चिंतामणी,
कोई बाप्पा कहे जो है दिलका धनी,
तेरे चरणों में जो शिर्ष रखता है वो,
है फिकर उसको किसकी रे मौर्या
Happy Sakat Chauth 2026


Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं

आपका सुख बप्पा के पेट जितना बड़ा हो
आपका दुख मूषक जितना छोटा हो
आपका जीवन सूंड जितनी लंबी हो
आपको बोल मोदक जितनी लंबी हो
तिलकुटा चौथ की मंगलमय शुभकामनाएं


Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं

हे गणपति प्यारे, भोलेनाथ की आंखों के तारे
मेरी आंखों में बसी आपकी सुंदर मूरत
किरणों जैसी चमके आपकी प्यारी सूरत
सकट चौथ 2026 की बधाई


Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: मां का व्रत बच्चों की मुस्कान, सकट चौथ व्रत पर ये संदेश भेज दें शुभकामनाएं

मां का व्रत, बच्चों की मुस्कान
गणपति बप्पा करें सबका कल्याण
सकट चौथ की बधाई 2026

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 06 Jan 2026 04:40 AM (IST)
Sakat Chauth 2026 Til Chauth 2026 Happy Sakat Chauth 2026 Sakat Chauth Wishes
Embed widget