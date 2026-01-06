Happy Sakat Chauth 2026 Wishes: माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साल की सबसे बड़ी चौथ कहा जाता है. इस दिन को सकट चौथ या तिल चौथ के रूप में मनाया जाता है. हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है. इस वर्ष आज मंगलवार 5 जनवरी 2026 को सकट चौथ मनाई जा रही है.

सकट चौथ पर माताएं संतान के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस दिन विशेषरूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है. माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं. विधि-विधान से सकट चौथ का व्रत रखने से बप्पा की कृपा से घर-परिवार में भी सुख-समृद्धि बनी रहती है.

आज सकट चौथ के पावन अवसर पर अगर आप अपने परिजनों या परिचितों को इस दिन की बधाई देना चाहते हैं, वॉट्सअप पर स्टेटस लगाना चाहते हैं या फिर शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आएं हैं. यहां देखिए सकट चौथ के बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश.

कर दो जीवन से दुखों का नाश

चिंतामन कर दो पूर्ण सारे काज

सकट चौथ 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं





सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी,

तुम बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी

रिद्धि-सिद्धि को लेकर करो भवन में फेरी

करो ऐसी कृपा नित करूं मैं पूजा तेरी

Happy Sakat Chauth 2026





वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।

सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं





कोई देवा कहे कोई चिंतामणी,

कोई बाप्पा कहे जो है दिलका धनी,

तेरे चरणों में जो शिर्ष रखता है वो,

है फिकर उसको किसकी रे मौर्या

Happy Sakat Chauth 2026





आपका सुख बप्पा के पेट जितना बड़ा हो

आपका दुख मूषक जितना छोटा हो

आपका जीवन सूंड जितनी लंबी हो

आपको बोल मोदक जितनी लंबी हो

तिलकुटा चौथ की मंगलमय शुभकामनाएं





हे गणपति प्यारे, भोलेनाथ की आंखों के तारे

मेरी आंखों में बसी आपकी सुंदर मूरत

किरणों जैसी चमके आपकी प्यारी सूरत

सकट चौथ 2026 की बधाई





मां का व्रत, बच्चों की मुस्कान

गणपति बप्पा करें सबका कल्याण

सकट चौथ की बधाई 2026

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.