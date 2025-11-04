हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

Dev Deepawali Wishes in Hindi: कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है. इस साल यह पर्व 5 नवंबर 2025 को है. प्रियजनों को देव दीपावली की बधाई देने के लिए यहां देखिए शुभकामनाएं संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Nov 2025 02:34 PM (IST)
Kartik Purnima Dev Deepawali Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है. इस दिन को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है. ऐसी मान्यता है कि, काशी के गंगा घाटों में इस पावन दिन पर स्वयं देवता दिवाली मनाने आते हैं. इसलिए इसे देवों की दिवाली भी कहा जाता है.

इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी. इस अवसर पर गंगा घाटों मे लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं. भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. लोग एक दूसरे को भी इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं.

आप भी अपने दोस्तों या प्रियजनों को देव दीपावली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं या वाट्सअप स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश- Dev Deepawali Wishes Messages Images WhatsApp Status

गंगा घाट पर जलते जगमग दीप
भाव विभोर करने वाला अद्भुत परिवेश
देव दिवाली जीवन में लाएं खुशियां अनेक
मंगलमय हो आपकी देव दिवाली
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

दीपों की चमक से जगमनाए घर,
खुशियों की बौछार हो हर क्षण.
सपनों की मिठास और प्यार से भर जाए जीवन
देव दीपावली 2025 हार्दिक शुभकामनाएं.


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

कितना अद्भुत कितना पावन है ये त्योहार,
स्वयं देवता दीप जलाकर मनाते हैं
देव दीपावली का त्योहार,
देव दिवाली की ढ़ेरों शुभकामना.


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

जल उठे हैं दीपक सारे गंगा के घाट पर,
खुशियां बसी हैं हर दिल के साथ पर,
देव दिवाली का है ये पावन अवसर,
भगवान करें सबके जीवन में हो सुख का अम्बर. 
देव दीपावली की शुभकामनाएं! 


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

काशी नगरी ऐसी है पावन प्यारी,
जहां स्यवं देवता मनाते हैं दीपावली,
देव दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं.


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

आज करें दीप दान
भगवान को करें प्रणाम
देव दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लाए
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

काशी में देवों का लग रहा मेला
हर ओर गूंज रहा शिव-शंभू का शोर.
गंगा के घाटों पर जगमगाते दीपक
आओ हम सब मिलकर मनाएं देव दीपावली.
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाए खुशियां हजार
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं


Dev Deepawali Wishes in Hindi: गंगा घाट पर जलते जगमग दीप, इन संदेशों के साथ दें देव दीपावली की शुभकामना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 04 Nov 2025 02:34 PM (IST)
Dev Diwali 2025 Kartik Purnima 2025 Dev Deepawali 2025 Dev Deepawali Wishes Happy Kartik Purnima
