Kartik Purnima Dev Deepawali Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है. इस दिन को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है. ऐसी मान्यता है कि, काशी के गंगा घाटों में इस पावन दिन पर स्वयं देवता दिवाली मनाने आते हैं. इसलिए इसे देवों की दिवाली भी कहा जाता है.

इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी. इस अवसर पर गंगा घाटों मे लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं. भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. लोग एक दूसरे को भी इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं.

आप भी अपने दोस्तों या प्रियजनों को देव दीपावली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं या वाट्सअप स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश- Dev Deepawali Wishes Messages Images WhatsApp Status

गंगा घाट पर जलते जगमग दीप

भाव विभोर करने वाला अद्भुत परिवेश

देव दिवाली जीवन में लाएं खुशियां अनेक

मंगलमय हो आपकी देव दिवाली

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं





दीपों की चमक से जगमनाए घर,

खुशियों की बौछार हो हर क्षण.

सपनों की मिठास और प्यार से भर जाए जीवन

देव दीपावली 2025 हार्दिक शुभकामनाएं.





कितना अद्भुत कितना पावन है ये त्योहार,

स्वयं देवता दीप जलाकर मनाते हैं

देव दीपावली का त्योहार,

देव दिवाली की ढ़ेरों शुभकामना.





जल उठे हैं दीपक सारे गंगा के घाट पर,

खुशियां बसी हैं हर दिल के साथ पर,

देव दिवाली का है ये पावन अवसर,

भगवान करें सबके जीवन में हो सुख का अम्बर.

देव दीपावली की शुभकामनाएं!





काशी नगरी ऐसी है पावन प्यारी,

जहां स्यवं देवता मनाते हैं दीपावली,

देव दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं.





आज करें दीप दान

भगवान को करें प्रणाम

देव दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लाए

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं



काशी में देवों का लग रहा मेला

हर ओर गूंज रहा शिव-शंभू का शोर.

गंगा के घाटों पर जगमगाते दीपक

आओ हम सब मिलकर मनाएं देव दीपावली.

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं





दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार

देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं



