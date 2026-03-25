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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

Navratri Ashtami 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन माता की साधना के अलावा अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Mar 2026 01:23 PM (IST)
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Chaitra Navratri Mahashtami 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को है. इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है. महाष्टमी के शुभ अवसर पर अपनों की सुख-समृद्धि की कामना के मैसेज प्रियजनों को भेजकर उन्हें इस महापर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं. उससे पहले जान लें महाष्टमी का क्या महत्व है.

पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि पर देवी की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत और सक्रिय रहती है, इसलिए इस दिन की गई साधना, जप और पूजा का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है. विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए यह तिथि अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है. मां दुर्गा ने महिषासुर सहित कई असुरों का संहार किया, इसलिए यह दिन अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया.

माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, 
मां महागौरी आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें.
महाष्टमी की शुभकामनाएं

Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

देवी महागौरी की कृपा से, 
आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और
हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो.
नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।
जय माता दी।
दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं
Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

मां शक्ति का वास हो,
संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो,
नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो.
चैत्र नवारत्रि अष्टमी की शुभकामनाएं
Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

यह त्योहार आपके जीवन को नई खुशियों से भर दे,
 जो आपको और आपके प्रियजनों को 
अभी और हमेशा के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर दे.
चैत्र नवरात्रि महाष्टी की शुभकामनाएं
Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

देवी दुर्गा आपको अच्छाई के लिए लड़ने और 
बुराई पर विजय पाने की शक्ति दें.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

मेरी मां है तो दुनिया है प्यारी,
उससे ही तो खुशियां सारी.
हर पल उसका आशीर्वाद मिले,
जीवन में कभी ना कोई दुख मिले.
शुभ महाष्टमी
Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज

आपकी हर मुराद पूरी हो, 
मां महागौरी का आशीर्वाद सदा आपके 
और आपके परिवार पर बना रहे.
दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं 

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी क्या एक ही दिन ? जानें सही तारीख, मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Mar 2026 01:23 PM (IST)
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Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026 Durga Ashtami Wishes
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