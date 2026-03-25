Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि दुर्गाष्टमी की खुशियों भरी शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास मैसेज
Navratri Ashtami 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन माता की साधना के अलावा अपनों को ये खास मैसेज भेजकर दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Chaitra Navratri Mahashtami 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को है. इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है. महाष्टमी के शुभ अवसर पर अपनों की सुख-समृद्धि की कामना के मैसेज प्रियजनों को भेजकर उन्हें इस महापर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं. उससे पहले जान लें महाष्टमी का क्या महत्व है.
पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि पर देवी की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत और सक्रिय रहती है, इसलिए इस दिन की गई साधना, जप और पूजा का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है. विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए यह तिथि अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है. मां दुर्गा ने महिषासुर सहित कई असुरों का संहार किया, इसलिए यह दिन अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया.
माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे,
मां महागौरी आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें.
महाष्टमी की शुभकामनाएं
देवी महागौरी की कृपा से,
आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और
हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो.
नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।
जय माता दी।
दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं
मां शक्ति का वास हो,
संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो,
नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो.
चैत्र नवारत्रि अष्टमी की शुभकामनाएं
यह त्योहार आपके जीवन को नई खुशियों से भर दे,
जो आपको और आपके प्रियजनों को
अभी और हमेशा के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर दे.
चैत्र नवरात्रि महाष्टी की शुभकामनाएं
देवी दुर्गा आपको अच्छाई के लिए लड़ने और
बुराई पर विजय पाने की शक्ति दें.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
मेरी मां है तो दुनिया है प्यारी,
उससे ही तो खुशियां सारी.
हर पल उसका आशीर्वाद मिले,
जीवन में कभी ना कोई दुख मिले.
शुभ महाष्टमी
आपकी हर मुराद पूरी हो,
मां महागौरी का आशीर्वाद सदा आपके
और आपके परिवार पर बना रहे.
दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी क्या एक ही दिन ? जानें सही तारीख, मुहूर्त
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL