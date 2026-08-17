Vrishchik Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह की शुरुआत में कर्ज, रोग और शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. घर की मरम्मत या विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च हो सकता है, जिससे उधार लेने की नौबत आ सकती है.

इस समय आपका खर्च नियमित आय से अधिक रह सकता है. इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी पर नियंत्रण रखना और पहले से बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. अचानक सामने आने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखना आपके लिए उपयोगी साबित होगा.

नौकरी में विरोधियों से रहें सतर्क

नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना होगा. कोई व्यक्ति आपकी मेहनत का श्रेय लेने या आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है. इसलिए अपने जरूरी दस्तावेज और काम से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों का सहयोग जरूरी है. सहकर्मियों से बेवजह बहस करने के बजाय टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

कारोबार और साझेदारी में सावधानी

कारोबारियों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. पार्टनरशिप में काम करने वालों को आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है. किसी भी बड़े लेन-देन से पहले हिसाब-किताब और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें. नए कारोबारी समझौते को लेकर जल्दबाजी न करें. सप्ताह के दूसरे हिस्से में किसी पुराने संपर्क से व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है.

यात्रा में बढ़ सकती है थकान

सप्ताह के बीच में लंबी यात्रा का योग है, जो थकाऊ और कम लाभदायक हो सकती है. यदि यात्रा काम से जुड़ी है तो जरूरी दस्तावेज, सामान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचें और अपने खान-पान का भी ध्यान रखें. संभव हो तो जरूरी काम पहले से व्यवस्थित कर लें, ताकि यात्रा का दबाव कम रहे.

प्यार और रिश्तों में आएगी मिठास

प्रेम जीवन में इस सप्ताह मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. आपकी भावनाओं को पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा. जो जातक लंबे समय से अपने रिश्ते को परिवार की मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह के अंत में अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार की ओर से शादी की रजामंदी मिल सकती है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और रिश्ते में आपसी समझ बढ़ेगी.

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