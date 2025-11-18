जल्दबाजी में हनुमान चालीसा पढ़ना सही या गलत? जानिए पाठ करने का सही समय, नियम और चमत्कारिक लाभ!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Hanuman Chalisa: हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है. श्रीराम जी के परम भक्त हनुमान जी की उपासना करना बेहद आसान हैं. मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष तौर पर उन्हें समर्पित है. ऐसे में ज्यादातर लोग उनकी भक्ति करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं.

हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोग रोजाना, कुछ साप्ताहिक तो कुछ लोग विशेषकर मंगलवार को ही करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है?

पाठ का जाप करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी होती है और किन नियमों का पालन करना होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

हनुमान चालीसा पाठ की विधि

बजरंग बली के दिव्य कंपन से जुड़ने के लिए अपने शरीर और पूजा स्थान को शुद्ध और पवित्र करें. सुबह स्नान के पश्चात सरसों के तेल का दीया जलाएं

पाठ करने से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें. अपनी आंखें बंद करें और संकल्प लें कि, 'मैं यह पाठ हनुमान जी को उनके आशीर्वाद, शक्ति और सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं'

पाठ करते समय बरतें इन सावधानियों को

इसके बाद हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत, श्री गुरु चरण सरोज रज… या ऊं श्री हनुमते नमः का 11 बार जाप करें. पाठ करते वक्त किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं.

प्रत्येक पंक्ति को भावना के साथ पढ़ें न कि तेजी से, पाठ का प्रत्येक शब्द आपकी आत्मा से कंपन करना चाहिए.

हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय

सुबह के समय पाठ करने से शांति और स्पष्ट बनी रहती है. रात के समय खासकर मंगलवार और शनिवार को करने से सुरक्षा बनी रहती है. ब्रह्म मुहूर्त में पाठ स्मरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

प्रतिदिन 1 बार पाठ का स्मरण करने से शांति और शक्ति बढ़ती है. 3 बार पाठ करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती है. 7 बार पाठ करने से हनुमान जी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं. 11 से 108 बार चालीसा का जाप करने से चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं.

जब हनुमान चालीसा पाठ पूर्ण कर लें तो 3 बार जय बजरंग बली का जाप करें, मौन बैठें और अपनी आभा में उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें.

हनुमान चालीसा दिव्य चौपाइयों से भरी

हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाइयों में एक दिव्य आवृत्ति है, जो आपके अंदर साहस, एकाग्रता और विश्वास को जागृत करने का काम करती है. इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रेमपूर्वक करें. इस बात को याद रखें कि हनुमान चालीसा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सक्रियता है.

जब आप इसे सही तरीके से पढ़ते हैं तो, आपका डर आग में और आपकी भक्ति शक्ति में बदल जाती है.

