हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजल्दबाजी में हनुमान चालीसा पढ़ना सही या गलत? जानिए पाठ करने का सही समय, नियम और चमत्कारिक लाभ!

जल्दबाजी में हनुमान चालीसा पढ़ना सही या गलत? जानिए पाठ करने का सही समय, नियम और चमत्कारिक लाभ!

Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ अधिकतर लोग मंगलवार के दिन करते हैं. आइए जानते हैं हनुमान चालीसा को पढ़ने की सही विधि क्या है? जानिए पाठ के नियम और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Hanuman Chalisa: हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है. श्रीराम जी के परम भक्त हनुमान जी की उपासना करना बेहद आसान हैं. मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष तौर पर उन्हें समर्पित है. ऐसे में ज्यादातर लोग उनकी भक्ति करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं.

हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोग रोजाना, कुछ साप्ताहिक तो कुछ लोग विशेषकर मंगलवार को ही करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है?

पाठ का जाप करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी होती है और किन नियमों का पालन करना होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

हनुमान चालीसा पाठ की विधि

बजरंग बली के दिव्य कंपन से जुड़ने के लिए अपने शरीर और पूजा स्थान को शुद्ध और पवित्र करें. सुबह स्नान के पश्चात सरसों के तेल का दीया जलाएं 

पाठ करने से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें. अपनी आंखें बंद करें और संकल्प लें कि, 'मैं यह पाठ हनुमान जी को उनके आशीर्वाद, शक्ति और सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं'

पाठ करते समय बरतें इन सावधानियों को

इसके बाद हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत, श्री गुरु चरण सरोज रज… या ऊं श्री हनुमते नमः का 11 बार जाप करें. पाठ करते वक्त किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं.

प्रत्येक पंक्ति को भावना के साथ पढ़ें न कि तेजी से, पाठ का प्रत्येक शब्द आपकी आत्मा से कंपन करना चाहिए. 

हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय

सुबह के समय पाठ करने से शांति और स्पष्ट बनी रहती है. रात के समय खासकर मंगलवार और शनिवार को करने से सुरक्षा बनी रहती है. ब्रह्म मुहूर्त में पाठ स्मरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. 

प्रतिदिन 1 बार पाठ का स्मरण करने से शांति और शक्ति बढ़ती है. 3 बार पाठ करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती है. 7 बार पाठ करने से हनुमान जी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं. 11 से 108 बार चालीसा का जाप करने से चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं. 

जब हनुमान चालीसा पाठ पूर्ण कर लें तो 3 बार जय बजरंग बली का जाप करें, मौन बैठें और अपनी आभा में उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें. 

हनुमान चालीसा दिव्य चौपाइयों से भरी

हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाइयों में एक दिव्य आवृत्ति है, जो आपके अंदर साहस, एकाग्रता और विश्वास को जागृत करने का काम करती है. इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रेमपूर्वक करें. इस बात को याद रखें कि हनुमान चालीसा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सक्रियता है. 

जब आप इसे सही तरीके से पढ़ते हैं तो, आपका डर आग में और आपकी भक्ति शक्ति में बदल जाती है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 18 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Lord Hanuman Hanuman Chalisa Mangalwar

Frequently Asked Questions

हनुमान चालीसा का कितनी बार पाठ करने से क्या लाभ होता है?

प्रतिदिन 1 बार पाठ करने से शांति और शक्ति बढ़ती है। 3 बार पाठ करने से बाधाएं दूर होती हैं। 7 बार पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और 11 से 108 बार पाठ करने से चमत्कारी लाभ मिलते हैं।

