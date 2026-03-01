हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Holika Dahan 2026 Muhurat: 2 मार्च को होलिका दहन आपके शहर में कब होगा ? देखें मुहूर्त

Holika Dahan 2026: 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा. इस दिन शहर अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त अलग-अलग होता है. ऐसे में आपके शहर में होलिका दहन किस मुहूर्त में होगा पूरी लिस्ट यहां देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Holika Dahan 2026: होलिका दहन धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है इसलिए इसे शास्त्रसम्मत शुभ समय में करना आवश्यक माना गया है, ताकि धार्मिक ऊर्जा और सकारात्मक फल प्राप्त हों. यही वजह है कि होलिका दहन में भद्रा काल मुहूर्त जरुर देखा जाता है.

पुराणों में भद्रा में होलिका दहन करना अर्थात बुरे परिणाम को न्योता देने के समान है. होलिका दहन का मुहूर्त शहर अनुसार अलग-अलग होता है. जानें आपके शहर में होलिका दहन किस मुहूर्त में किया जाएगा.

क्यों 2 मार्च को होलिका दहन करना शुभ

होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रदोष काल में करने का महत्व है. इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5.55 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 मार्च को 5.07 पर समाप्त होगी.

अब चूंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण शाम 6.20 तक रहेगा. इस दिन पूर्णिमा तिथि 5.07 पर ही समाप्त हो जाएगी. ऐसे में होलिका दहन के लिए 2 मार्च सबसे श्रेष्ठ दिन माना जा रहा है.

आपके शहर में होलिका दहन 2026 मुहूर्त

  • दिल्ली - शाम 6.20 - रात 8.50
  • भोपाल - शाम 6.24 - रात 8.51
  • लखनऊ - शाम 06.08 - रात 8.36
  • पटना - शाम 5.52 - रात 8.20
  • मुंबई - शाम 6.44 - रात 9.11
  • चंडीगढ़ - शाम 6.23 - रात 8.51
  • शिमला - शाम 6.21 - रात 8.50
  • जयपुर - शाम 6.29 - रात 8.57
  • वाराणसी - शाम 06.01 - रात 8.28
  • रायपुर - शाम 06.08 - रात 8.35
  • बेंगलुरू - शाम 6.29 - रात 8.54
  • चेन्नई - शाम 6.18 - रात 8.43
  • हैदराबाद - शाम 6.23 - रात 8.49
  • ईटानगर - शाम 5.17 - रात 7.45
  • कोलकाता - शाम 5.41 - रात 8.08
  • भुवनेश्वर - शाम 5.52 - रात 8.19
  • नागपुर - शाम 6.19 - रात 8.45
  • अहमदाबाद - शाम 6.43 - रात 9.11
  • रांची - शाम 5.53 - रात 8.20

भद्रा में होलिका दहन करने से क्या होता है

भद्रायां दहनं कार्यं न कदाचन बुद्धिमान्।

भद्राकाले कृतं कर्म विपरीतफलं लभेत्॥

भावार्थ- भद्रा काल में किया गया दहन शुभ फल नहीं देता, बल्कि विपरीत परिणाम दे सकता है. इसी कारण होलिका दहन सदैव भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है.

Holika Dahan 2026: होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!

 Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Chandra Grahan 2026 Falgun Purnima 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
Embed widget