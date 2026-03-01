हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: रजमान के 12वें रोजे में मगफिरत की महक, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: रजमान के 12वें रोजे में मगफिरत की महक, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 12th Roza Sehri Iftar Timing: रमजान का बारहवां रोजा सोमवार 2 मार्च को रखा जाएगा. इस्लाम के अनुसार 12वां रोजा मगफिरत की महक है. रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 12th Roza Sehri Iftar Timing: इस्लाम में माह-ए-रमजान का पाक और मुबारक महीना रोजा पाकीजगी है. दस रोजा पूरा होने के बाद मगफिरत का दूसरा अशरा भी शुरू हो जाता है, जोकि रोजेदार के लिए खास सरोकार है. बारहवें रोजे को ईमान के इत्र में मगफिरत की महक माना जाता है.

मगफिरत में पड़ने वाले रोजे के लिए पवित्र कुरआन में जिक्र है कि- ऐ परवरदिगार हमारे गुनाह माफ़ फरमा. बुराइयों को हमसे दूर कर हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाना. दरअसल मगफिरत वह अशरा होता है, जिसमें रोजे की नांव में बैठकर मगफिरत (गुनाहों से माफी) के किनारे पर पहुंचा जा सकता है.

इमान और संयम के साथ अबतक 11 रोजा रखकर रोजेदारों ने अल्लाह से खूब रहमतें हासिल कीं. अब सोमवार, 2 मार्च 2026 को रोजेदार रमजान का बारहवां रोजा रखेंगे. रोजा रखने से पहले 2 मार्च की सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी की जाएगी और शाम में इफ्तार करके रोजा खोला जाएगा. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (2 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (2 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (2 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:26 AM 06:23 PM
नोएडा (Noida) 05:25 AM 06:22 PM
चेन्नई (Chennai) 05:13 AM 06:19 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:12 AM 06:09 PM
पुणे (Pune) 05:39 AM 06:42 PM
मुंबई (Mumbai) 05:44 AM 06:46 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:42 AM 05:41 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:21 AM 06:24 PM
पटना (Patna) 04:55 AM 05:53 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:52 AM 04:55 AM
जयपुर (Jaipur) 05:32 AM 06:29 PM
इंदौर (Indore) 05:32 AM 06:31 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:23 AM 06:30 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:45 AM 06:44 PM
सूरत (Surat) 05:50 AM 06:40 PM
कानपुर (Kanpur) 05:14 AM 06:11 PM
जम्मू (Jammu) 05:35 AM 06:29 PM
रांची (Ranchi) 04:54 AM 05:53 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:27 AM 06:29 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
और पढ़ें
Ramadan 2026: रजमान के 12वें रोजे में मगफिरत की महक, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Embed widget