हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolika Dahan 2026 Puja Samagri होलिका दहन की पूजा सामग्री लिस्ट पूरी देखें

Holika Dahan 2026 Puja Samagri होलिका दहन की पूजा सामग्री लिस्ट पूरी देखें

Holika Dahan 2026 Puja Samagri: होलिका दहन 2 मार्च को सूर्यास्त के बाद रात 12 तक किया जाएगा. ऐसे में होलिका की पूजा के लिए सामग्री आज ही लें आएं. जानें होलिका दहन की पूजा सामग्री कौन-कौन सी हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Holika Dahan 2026 Puja Samagri: होलिका की पूजा घर में सुख, समृद्धि, सफतला और अच्छी सेहत लाती है. होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात, भद्रा रहित मुहूर्त में किया जाता है. इस साल होलिका दहन 2 मार्च 2026 को है. होलिका दहन की रात बहुत शक्तिशाली होती है.

इस दिन होलिका की पूजा के बाद अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं. मनोकामनाएं जल्द सिद्ध होती है. होलिक दहन की पूजा के लिए कौन-कौन सी सामग्री जरुरी है, होलिका अग्नि में क्या डालना चाहिए यहां देखें.

होलिका दहन की पूजा सामग्री

गोबर के उपले की माला, फूल, कुमकुम, चावल, हल्दी, धूप, दीपक, कपूर, गुड़, बताशे, पानी वाला नारियल, गुलाल, मिट्टी का दीपक, कलावा, घी, सरसों के दाने, लाल रंग का वस्त्र, जल से भरा कलश, 7 तरह के पकवान, मिठाई, गुजिया.

होलिक दहन मुहूर्त

2 मार्च को सूर्यास्त के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त शुरू होगा, जो आधी रात तक रहेगा. परंपरा के अनुसार शाम को सूरज डूबते वक्त होली की पूजा करना शुभ माना गया है. शाम 6 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं.

होलिका दहन में कौन सी सामग्री डालें और उनके लाभ

होलिका दहन में कुछ विशेष सामग्री डालना बहुत फलदायी होता है. जानें इनके क्या लाभ हैं.

  • अनाज (जौं-गेहूं की बालियां) -  नई फसल की आहुति समृद्धि और अच्छी फसल की कामना के लिए दी जाती है.
  • गाय के गोबर के उपले (गुल्लरी) - यह सकारात्मकता लाने और बुरी नजर से बचाव के लिए जलाए जाते हैं.
  • नारियल (श्रीफल) - इसे पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन से दरिद्रता दूर करता है.
  • लौंग और गुड़ - आर्थिक तंगी दूर करने और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए.
  • पीली सरसों- इसे घर में सुख-समृद्धि और रोजगार वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
  • नमक - होलिका की अग्नि में मुट्ठी भर नमक डालने से घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं.
  • कपूर और हरी इलायची - इससे घर-परिवार का वातावरण शुद्ध होता है और बीमारियां दूर रहती हैं.

Holika Dahan 2026 Muhurat: 2 मार्च को होलिका दहन आपके शहर में कब होगा ? देखें मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Falgun Purnima 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holika Dahan 2026 Muhurat Live: होलिका दहन आज या कल ? देखें सही डेट, मुहूर्त, विधि, सामग्री सभी जानकारी
होलिका दहन आज या कल ? देखें सही डेट, मुहूर्त, विधि, सामग्री सभी जानकारी
धर्म
Holika Dahan 2026 Puja Samagri होलिका दहन की पूजा सामग्री लिस्ट पूरी देखें
होलिका दहन की पूजा सामग्री लिस्ट पूरी देखें
धर्म
Panchang 2 March 2026: आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा और पंचांग देखें
आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा और पंचांग देखें
धर्म
Lakshmi Jayanti 2026: लक्ष्मी जयंती मार्च 2026 में कब है, क्या चंद्र ग्रहण का पड़ेगा असर?
Lakshmi Jayanti 2026: लक्ष्मी जयंती मार्च 2026 में कब है, क्या चंद्र ग्रहण का पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
स्पोर्ट्स
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
महाराष्ट्र
'खामेनेई कभी झुके नहीं, वो शेरदिल इंसान...', वारिस पठान ने ईरान पर US और इजरायल के हमलों की निंदा की
'खामेनेई कभी झुके नहीं, वो शेरदिल इंसान...', वारिस पठान ने ईरान पर US और इजरायल के हमलों की निंदा की
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
रिलेशनशिप
Relationship Red Flags: नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
जनरल नॉलेज
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
शिक्षा
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget